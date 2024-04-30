Зеленский и первая леди встретились с герцогиней Эдинбургской, которая впервые с начала полномасштабного вторжения России посетила Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились в Киеве с женой брата Короля Чарльза III герцогиней Эдинбургской Софи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Это был первый визит члена королевской семьи Великобритании в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Мы очень ценим поддержку народа Великобритании, в частности, благодарны за убежище для наших беженцев с первых дней полномасштабного вторжения России. Также очень благодарны за все пакеты военной помощи вашего правительства и премьер-министров. Это чрезвычайно важно для наших военных", - сказал глава государства.

Елена Зеленская поблагодарила гостей за борьбу с сексуальным насилием на войне. В частности, за онлайн-участие в международной конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности". Мероприятие состоялось в марте в Киеве при поддержке Великобритании.

Первая леди отметила помощь Великобритании в организации национального судебного расследования российских военных преступлений и участие в Коалиции за возвращение украинских детей, которых государство-агрессор РФ удерживает в плену.

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