Зеленский и первая леди встретились с герцогиней Эдинбургской, которая впервые с начала полномасштабного вторжения России посетила Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились в Киеве с женой брата Короля Чарльза III герцогиней Эдинбургской Софи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Это был первый визит члена королевской семьи Великобритании в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.
"Мы очень ценим поддержку народа Великобритании, в частности, благодарны за убежище для наших беженцев с первых дней полномасштабного вторжения России. Также очень благодарны за все пакеты военной помощи вашего правительства и премьер-министров. Это чрезвычайно важно для наших военных", - сказал глава государства.
Елена Зеленская поблагодарила гостей за борьбу с сексуальным насилием на войне. В частности, за онлайн-участие в международной конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности". Мероприятие состоялось в марте в Киеве при поддержке Великобритании.
Первая леди отметила помощь Великобритании в организации национального судебного расследования российских военных преступлений и участие в Коалиции за возвращение украинских детей, которых государство-агрессор РФ удерживает в плену.
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Ідея про те, що Путіну потрібна пауза в бойових діях для того, щоб відновити свої збройні сили, може бути правдою, а може й не бути, і це дуже небезпечно, бо росіяни отримують підтримку від Китаю, Північної Кореї та Ірану. І вони також розбудовують системи для обходу санкцій, вони працюють 24 / 7 над своїм військово-промисловим комплексом", - пояснив він.
За словами екскомандувача військ , якщо рік тому можна було сказати: "О, російські війська в жахливому стані. Путін хоче переговорів, щоб відновитися", - то сьогодні потрібно бути обережними з такими заявами."""
Гостей, приймав єрмак у себе, зеленські, теж були запрошені…
Фото робив, теж єрмак…, сторонніх, з вгодованими рилами з ОПУ і ВРУ, не запросили… Якось не зручно..
бледи. Скумбрию ловила, наверное.
такі люди з ним зустрічаються