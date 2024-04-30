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Зеленский и первая леди встретились с герцогиней Эдинбургской, которая впервые с начала полномасштабного вторжения России посетила Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились в Киеве с женой брата Короля Чарльза III герцогиней Эдинбургской Софи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Это был первый визит члена королевской семьи Великобритании в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Мы очень ценим поддержку народа Великобритании, в частности, благодарны за убежище для наших беженцев с первых дней полномасштабного вторжения России. Также очень благодарны за все пакеты военной помощи вашего правительства и премьер-министров. Это чрезвычайно важно для наших военных", - сказал глава государства.

Елена Зеленская поблагодарила гостей за борьбу с сексуальным насилием на войне. В частности, за онлайн-участие в международной конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности". Мероприятие состоялось в марте в Киеве при поддержке Великобритании.

Первая леди отметила помощь Великобритании в организации национального судебного расследования российских военных преступлений и участие в Коалиции за возвращение украинских детей, которых государство-агрессор РФ удерживает в плену.

Также читайте: Зеленский на Ставке заслушал доклады по переговорам об освобождении пленных

Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі
Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі
Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+14
А міг би й фрак під тактичні кросовки підібрати. Все ж таки зустріч з королівською особою.
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30.04.2024 11:28
+12
можна пацана вивести з кварталу, але квартал з пацана не ніколи...
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30.04.2024 11:40
+11
скумбрію їли?
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30.04.2024 11:28
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скумбрію їли?
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30.04.2024 11:28 Ответить
Мабуть ні, бо вже по 10
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30.04.2024 11:33 Ответить
Подорожала...
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30.04.2024 11:36 Ответить
+++
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30.04.2024 12:50 Ответить
А міг би й фрак під тактичні кросовки підібрати. Все ж таки зустріч з королівською особою.
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30.04.2024 11:28 Ответить
можна пацана вивести з кварталу, але квартал з пацана не ніколи...
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30.04.2024 11:40 Ответить
Фрак під майкою.
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30.04.2024 11:44 Ответить
Комент, що зробив день .
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30.04.2024 12:51 Ответить
якась невихована, манер не знає, чому не кланяється до землі перед Його Святістю Найвеличнішим Лідором?
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30.04.2024 11:28 Ответить
Таке враження, що Лєнка попрала весь Вовин одяг, крім зеленої кофти і штанів хакі.
Або порізала...
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30.04.2024 11:29 Ответить
Готовилась...
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30.04.2024 11:37 Ответить
чому скумбрія не в однострої з ексельбантами? непорядок1
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30.04.2024 11:30 Ответить
Про скумбрію вже було?
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30.04.2024 11:31 Ответить
Красуня і чудовисько.
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30.04.2024 11:33 Ответить
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30.04.2024 11:34 Ответить
Перепрошую, а хто тут хто?
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30.04.2024 11:41 Ответить
🤯😱
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30.04.2024 11:53 Ответить
І перша ледя розказала, шо скумбрія по вісім!!!
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30.04.2024 11:35 Ответить
Тепер "обличчя держави" більше схоже на пожмаканий тухєс. Добре хоч Гнусавопикий не в сімейних трусєлях. Криворізька гопота тепер ручкається з герцогінями... Із грязі в князі. Здобули!
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30.04.2024 11:39 Ответить
А тим часом, коли неголений гундосить,---""

Ідея про те, що Путіну потрібна пауза в бойових діях для того, щоб відновити свої збройні сили, може бути правдою, а може й не бути, і це дуже небезпечно, бо росіяни отримують підтримку від Китаю, Північної Кореї та Ірану. І вони також розбудовують системи для обходу санкцій, вони працюють 24 / 7 над своїм військово-промисловим комплексом", - пояснив він.

За словами екскомандувача військ , якщо рік тому можна було сказати: "О, російські війська в жахливому стані. Путін хоче переговорів, щоб відновитися", - то сьогодні потрібно бути обережними з такими заявами."""
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30.04.2024 11:41 Ответить
Цікаво, від нього в тому сверті не тхне?
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30.04.2024 11:41 Ответить
Кривороже із Столтенбергом не встигло погнусявити чи хазяїн їрмак недозволив?
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30.04.2024 11:42 Ответить
Ленка, мабуть таки, показала ГОСТІ, де вона купує в Києві, скумбрію по 8 грн, для ухилянта чотириразового…, катлета теж, лимонів приніс у торбинці… Він же друх приблуд95.
Гостей, приймав єрмак у себе, зеленські, теж були запрошені…
Фото робив, теж єрмак…, сторонніх, з вгодованими рилами з ОПУ і ВРУ, не запросили… Якось не зручно..
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30.04.2024 11:46 Ответить
Дуже круто коли еліта з цілого світу приїздить до нас, в той час коли вонючі свинособаки без інтелекту без цивілізації влаштували нам криваву бійню.
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30.04.2024 11:52 Ответить
Дякуємо Велика Британія!!!
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30.04.2024 11:53 Ответить
Чому без Єрмака? Адже справжня "перша леді", - це він. Нєпорядок!

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30.04.2024 11:56 Ответить
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30.04.2024 12:02 Ответить
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30.04.2024 12:03 Ответить
Вовка і Лєнка зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі яка відвідала Київ. З приводу візиту гросмейстера ордену іоанітів і члена королівської сім'ї Вовка міг би хоч би фрак одягнути під тактичні кросівки
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30.04.2024 13:00 Ответить
Сподіваюсь що буде тримати пельку зачинено . Бо як почне розмови з принцесою, а скільки опшнл має Астон Мартін, а чи він ліпше за Ламборгіні, то буде провал.
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30.04.2024 11:57 Ответить
Леді і лЯді (парою).
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30.04.2024 12:08 Ответить
Перша Блєді
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30.04.2024 12:14 Ответить
Нарисовалась.... перша бледи. Скумбрию ловила, наверное.
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30.04.2024 12:15 Ответить
шукає нове житло, там не погано але постійно похмуре небо...
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30.04.2024 12:34 Ответить
... и тут пришел садовник в проперженных штанах и ботасах не по размеру...
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30.04.2024 12:37 Ответить
Стісняюсь спросіть, а хто це " перша леді" ?
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30.04.2024 12:55 Ответить
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30.04.2024 13:48 Ответить
Зустрічати королівську особу в зелених кальсонах, це - нормально, як для криворізького рагуля.
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30.04.2024 14:48 Ответить
і чого цьому йолопу так везе ?

такі люди з ним зустрічаються
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30.04.2024 15:09 Ответить
ЦензорНЕТ тепер ЦензорТАК. Мій комент видалили, хоча правил сайту я не порушував. Бутусів, ти ЗЕпідлабузник, а не журналіст.
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30.04.2024 15:26 Ответить
Там леди одна,и это герцогиня,остальное шелупень квартальное
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30.04.2024 17:25 Ответить
 
 