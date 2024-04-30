Зеленський та перша леді зустрілися з герцогинею Единбурзькою, яка вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідала Київ. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися в Києві з дружиною брата Короля Чарльза III герцогинею Единбурзькою Софі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Це був перший візит члена королівської родини Великої Британії в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.
"Ми дуже цінуємо підтримку народу Великої Британії, зокрема, вдячні за притулок для наших біженців із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Також дуже вдячні за всі пакети військової допомоги вашого уряду та прем’єр-міністрів. Це надзвичайно важливо для наших військових", - сказав глава держави.
Олена Зеленська подякувала гості за боротьбу із сексуальним насильством на війні. Зокрема, за онлайн-участь у міжнародній конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки". Захід відбувся в березні в Києві за підтримки Великої Британії.
Перша леді відзначила допомогу Великої Британії в організації національного судового розслідування російських воєнних злочинів та участь у Коаліції за повернення українських дітей, яких держава-агресорка РФ утримує в полоні.
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Ідея про те, що Путіну потрібна пауза в бойових діях для того, щоб відновити свої збройні сили, може бути правдою, а може й не бути, і це дуже небезпечно, бо росіяни отримують підтримку від Китаю, Північної Кореї та Ірану. І вони також розбудовують системи для обходу санкцій, вони працюють 24 / 7 над своїм військово-промисловим комплексом", - пояснив він.
За словами екскомандувача військ , якщо рік тому можна було сказати: "О, російські війська в жахливому стані. Путін хоче переговорів, щоб відновитися", - то сьогодні потрібно бути обережними з такими заявами."""
Гостей, приймав єрмак у себе, зеленські, теж були запрошені…
Фото робив, теж єрмак…, сторонніх, з вгодованими рилами з ОПУ і ВРУ, не запросили… Якось не зручно..
бледи. Скумбрию ловила, наверное.
такі люди з ним зустрічаються