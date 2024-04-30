УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9760 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 925 47

Зеленський та перша леді зустрілися з герцогинею Единбурзькою, яка вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідала Київ. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися в Києві з дружиною брата Короля Чарльза III герцогинею Единбурзькою Софі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Це був перший візит члена королівської родини Великої Британії в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми дуже цінуємо підтримку народу Великої Британії, зокрема, вдячні за притулок для наших біженців із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Також дуже вдячні за всі пакети військової допомоги вашого уряду та прем’єр-міністрів. Це надзвичайно важливо для наших військових", - сказав глава держави.

Олена Зеленська подякувала гості за боротьбу із сексуальним насильством на війні. Зокрема, за онлайн-участь у міжнародній конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки". Захід відбувся в березні в Києві за підтримки Великої Британії.

Перша леді відзначила допомогу Великої Британії в організації національного судового розслідування російських воєнних злочинів та участь у Коаліції за повернення українських дітей, яких держава-агресорка РФ утримує в полоні.

Також читайте: Зеленський на Ставці заслухав доповіді щодо перемовин про звільнення полонених

Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі
Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі
Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Олена Зеленська (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
А міг би й фрак під тактичні кросовки підібрати. Все ж таки зустріч з королівською особою.
показати весь коментар
30.04.2024 11:28
+12
можна пацана вивести з кварталу, але квартал з пацана не ніколи...
показати весь коментар
30.04.2024 11:40
+11
скумбрію їли?
показати весь коментар
30.04.2024 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скумбрію їли?
показати весь коментар
30.04.2024 11:28 Відповісти
Мабуть ні, бо вже по 10
показати весь коментар
30.04.2024 11:33 Відповісти
Подорожала...
показати весь коментар
30.04.2024 11:36 Відповісти
+++
показати весь коментар
30.04.2024 12:50 Відповісти
А міг би й фрак під тактичні кросовки підібрати. Все ж таки зустріч з королівською особою.
показати весь коментар
30.04.2024 11:28 Відповісти
можна пацана вивести з кварталу, але квартал з пацана не ніколи...
показати весь коментар
30.04.2024 11:40 Відповісти
Фрак під майкою.
показати весь коментар
30.04.2024 11:44 Відповісти
Комент, що зробив день .
показати весь коментар
30.04.2024 12:51 Відповісти
якась невихована, манер не знає, чому не кланяється до землі перед Його Святістю Найвеличнішим Лідором?
показати весь коментар
30.04.2024 11:28 Відповісти
Таке враження, що Лєнка попрала весь Вовин одяг, крім зеленої кофти і штанів хакі.
Або порізала...
показати весь коментар
30.04.2024 11:29 Відповісти
Готовилась...
показати весь коментар
30.04.2024 11:37 Відповісти
чому скумбрія не в однострої з ексельбантами? непорядок1
показати весь коментар
30.04.2024 11:30 Відповісти
Про скумбрію вже було?
показати весь коментар
30.04.2024 11:31 Відповісти
Красуня і чудовисько.
показати весь коментар
30.04.2024 11:33 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 11:34 Відповісти
Перепрошую, а хто тут хто?
показати весь коментар
30.04.2024 11:41 Відповісти
🤯😱
показати весь коментар
30.04.2024 11:53 Відповісти
І перша ледя розказала, шо скумбрія по вісім!!!
показати весь коментар
30.04.2024 11:35 Відповісти
Тепер "обличчя держави" більше схоже на пожмаканий тухєс. Добре хоч Гнусавопикий не в сімейних трусєлях. Криворізька гопота тепер ручкається з герцогінями... Із грязі в князі. Здобули!
показати весь коментар
30.04.2024 11:39 Відповісти
А тим часом, коли неголений гундосить,---""

Ідея про те, що Путіну потрібна пауза в бойових діях для того, щоб відновити свої збройні сили, може бути правдою, а може й не бути, і це дуже небезпечно, бо росіяни отримують підтримку від Китаю, Північної Кореї та Ірану. І вони також розбудовують системи для обходу санкцій, вони працюють 24 / 7 над своїм військово-промисловим комплексом", - пояснив він.

За словами екскомандувача військ , якщо рік тому можна було сказати: "О, російські війська в жахливому стані. Путін хоче переговорів, щоб відновитися", - то сьогодні потрібно бути обережними з такими заявами."""
показати весь коментар
30.04.2024 11:41 Відповісти
Цікаво, від нього в тому сверті не тхне?
показати весь коментар
30.04.2024 11:41 Відповісти
Кривороже із Столтенбергом не встигло погнусявити чи хазяїн їрмак недозволив?
показати весь коментар
30.04.2024 11:42 Відповісти
Ленка, мабуть таки, показала ГОСТІ, де вона купує в Києві, скумбрію по 8 грн, для ухилянта чотириразового…, катлета теж, лимонів приніс у торбинці… Він же друх приблуд95.
Гостей, приймав єрмак у себе, зеленські, теж були запрошені…
Фото робив, теж єрмак…, сторонніх, з вгодованими рилами з ОПУ і ВРУ, не запросили… Якось не зручно..
показати весь коментар
30.04.2024 11:46 Відповісти
Дуже круто коли еліта з цілого світу приїздить до нас, в той час коли вонючі свинособаки без інтелекту без цивілізації влаштували нам криваву бійню.
показати весь коментар
30.04.2024 11:52 Відповісти
Дякуємо Велика Британія!!!
показати весь коментар
30.04.2024 11:53 Відповісти
Чому без Єрмака? Адже справжня "перша леді", - це він. Нєпорядок!

показати весь коментар
30.04.2024 11:56 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 12:02 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 12:03 Відповісти
Вовка і Лєнка зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі яка відвідала Київ. З приводу візиту гросмейстера ордену іоанітів і члена королівської сім'ї Вовка міг би хоч би фрак одягнути під тактичні кросівки
показати весь коментар
30.04.2024 13:00 Відповісти
Сподіваюсь що буде тримати пельку зачинено . Бо як почне розмови з принцесою, а скільки опшнл має Астон Мартін, а чи він ліпше за Ламборгіні, то буде провал.
показати весь коментар
30.04.2024 11:57 Відповісти
Леді і лЯді (парою).
показати весь коментар
30.04.2024 12:08 Відповісти
Перша Блєді
показати весь коментар
30.04.2024 12:14 Відповісти
Нарисовалась.... перша бледи. Скумбрию ловила, наверное.
показати весь коментар
30.04.2024 12:15 Відповісти
шукає нове житло, там не погано але постійно похмуре небо...
показати весь коментар
30.04.2024 12:34 Відповісти
... и тут пришел садовник в проперженных штанах и ботасах не по размеру...
показати весь коментар
30.04.2024 12:37 Відповісти
Стісняюсь спросіть, а хто це " перша леді" ?
показати весь коментар
30.04.2024 12:55 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 13:48 Відповісти
Зустрічати королівську особу в зелених кальсонах, це - нормально, як для криворізького рагуля.
показати весь коментар
30.04.2024 14:48 Відповісти
і чого цьому йолопу так везе ?

такі люди з ним зустрічаються
показати весь коментар
30.04.2024 15:09 Відповісти
ЦензорНЕТ тепер ЦензорТАК. Мій комент видалили, хоча правил сайту я не порушував. Бутусів, ти ЗЕпідлабузник, а не журналіст.
показати весь коментар
30.04.2024 15:26 Відповісти
Там леди одна,и это герцогиня,остальное шелупень квартальное
показати весь коментар
30.04.2024 17:25 Відповісти
 
 