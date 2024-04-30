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Лукашенко строит огромную резиденцию в горах близ Сочи, - СМИ. ФОТО

Частная компания, связанная с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, строит под Сочи огромную резиденцию с отелем, ресторанным комплексом и шале.

О строительстве императорской резиденции рассказали в совместном расследовании журналисты Belsat и объединения бывших белорусских силовиков BELPOL, передает Цензор.НЕТ.

В расследовании говорится, что резиденция расположена в поселке Красная Поляна и обещает быть роскошной - стены из монолитного железобетона, позолоченные ручки на дверях, бассейны, кухни, рестораны, личный кабинет и "вооруженная до зубов охрана".

Издание BELPOL имеет в своем распоряжении проектные документы группы компаний "Краснодаргражданпроект", которая строит резиденцию.

На плане строительства есть 12 объектов общей площадью 7 374 кв. м на участке площадью более 97 248 квадратов. Треть площади застройки занимает объект "главное здание", проектируемый для хозяина.

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План забудови нової резиденції Лукашенка.

Отмечается, что в главном здании расположится гардеробная, банкетный зал, кухня для холодных и кухня для горячих блюд, столовая, гостиная, ванная (адаптированная для маломобильных лиц), кинотеатр, охрана и рабочий кабинет.

На подземном этаже - бассейн, русская и турецкая баня, массажная, фитнес-зал, служебная комната охраны, прачечная, серверная и даже комната для лыж.

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Наверху усадьбы - гостиная площадью 62 квадрата, 20-метровая баня. Две меньшие спальни по 36 кв. м каждая, и главная - на 55 метров.

Под главным зданием запроектированы три VIP-коттеджа - по 730 кв. м каждый. Один из них адаптирован для проживания маломобильных лиц. Оборудованы бассейнами, столовой, тремя спальнями и т. п.

Также на карте есть участки и отель всего на четыре номера площадью 348 кв. м. Здесь этаж под землей - для персонала. На первом этаже - фойе, туалеты и зона ресепшена, а также 74-метровый зал для обедов, рассчитанный на 24 персоны. На втором - четыре номера, каждый - 47 квадратов.

Карта забудови резиденції Лукашенка.

По мнению BELPOL, новый комплекс строят именно для Лукашенко, поскольку в схеме купли-продажи и строительства задействованы его ближайшие компаньоны и "кошельки".

Издание Belsat считает, что это имение Лукашенко будет использовать после того, как покинет президентский пост - добровольно или вынужденно. А строить резиденцию за пределами Беларуси Лукашенко решил, очевидно, после выборов и последующих протестов 2020 года.

Журналисты говорят, что строят резиденцию "тихо, через фирму-прокладку, за высоким забором, и боятся, чтобы сведения о назначении не попали в СМИ".

Как сообщал Цензор.НЕТ, Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд рублей.

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) резиденция (147)


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Топ комментарии
+10
А вони з ****** тонелем свої підземні паласи з'єднають? Бо на поверхню вже вийти буде сцикотно, а в гості захочеться.
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30.04.2024 22:50
+7
Хворі люди.
Людині не потрібна така будівля, це хворі люди жагою до влади та "вялічія".
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30.04.2024 23:44
+4
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01.05.2024 08:22
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".... і шалє, для особистих шалав та шалєшолок,.." ))
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30.04.2024 22:48 Ответить
У характеристиці від КДБ зазначено що від дуже любить 14 річних)))
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30.04.2024 22:53 Ответить
мабуть брєжневський маршал антоша гречко був його кумиром, той правда на 16 річній дуба дав, після 700 грам водочкі ))
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30.04.2024 23:01 Ответить
бацька став на лижі ?

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30.04.2024 22:49 Ответить
А вони з ****** тонелем свої підземні паласи з'єднають? Бо на поверхню вже вийти буде сцикотно, а в гості захочеться.
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30.04.2024 22:50 Ответить
розкіш - ж\б стіни
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30.04.2024 22:52 Ответить
Чому? Якщо це полірований бетон, то дуже дорого. Тому круто.
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30.04.2024 23:24 Ответить
Може ще бункерний варіант..

А взагалі - Сочі, то Україна..хай будує..
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30.04.2024 23:27 Ответить
С підвалами для бульби.
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30.04.2024 22:52 Ответить
"литвин" як прочита зараз, повіситься в своєму дачному ))
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30.04.2024 23:02 Ответить
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30.04.2024 22:52 Ответить
На батьківщині дзяруны чогось у горло не лізуть?
Ставимося з розумінням! (с)
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30.04.2024 22:52 Ответить
шо
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30.04.2024 22:54 Ответить
А Зелешенко де будує?
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30.04.2024 23:02 Ответить
У Луки двоспальне ліжко і мівіна завжди знайдеться.
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30.04.2024 23:19 Ответить
Для Лєнкi?
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01.05.2024 01:06 Ответить
Для ЗЕленого піонера.
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01.05.2024 09:38 Ответить
в Канаді будує? чи ви з Канади так переживаєте?..шашлики,асфальт,Зезрада...
Вам за ботство підвищили пенсію ?
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30.04.2024 23:21 Ответить
В Аргентині.
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01.05.2024 10:45 Ответить
Дрони і туди долетять !
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30.04.2024 23:13 Ответить
черговий бункєр
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30.04.2024 23:17 Ответить
Запасна явка.....
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30.04.2024 23:18 Ответить
Основний бункер потрібно будувати на Уралі, як путлер. Урал - стародавні гори, він переживе все.
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30.04.2024 23:19 Ответить
А з Мінська туди пробити підземний тунель для трамвая.
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30.04.2024 23:26 Ответить
Ад дыхать будем..... Картошку жарить
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30.04.2024 23:23 Ответить
А про картопляне поле щось в плані нічого не сказано. Дивно. А мало б бути. Підземне.
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30.04.2024 23:27 Ответить
Хворі люди.
Людині не потрібна така будівля, це хворі люди жагою до влади та "вялічія".
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30.04.2024 23:44 Ответить
Атакмс долетить?
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30.04.2024 23:45 Ответить
Кажуть, зараз у білоруських дитсадках підшукують майбутню подругу вже підземному Лукашенку. Щоб після завершення будівництва лукабункеру там був повний комплект обслуги.
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01.05.2024 00:08 Ответить
а що малолетку з балу вже поюзал та синулі передав?
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01.05.2024 08:21 Ответить
І всі апартаменти для малорухливих осіб..... Це що, Лука Мудіщев всьо ? Видохся ?
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01.05.2024 01:25 Ответить
Тепер ясно де його тихенько втоплять.
Щоб не пісяв у басейн.
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01.05.2024 05:00 Ответить
В його літах пора мавзолей будувати.
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01.05.2024 06:12 Ответить
Я так понял что все свободное пространство он засадит картохой.
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01.05.2024 06:41 Ответить
В його віці розумні люди собі мовзолеї будують .
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01.05.2024 08:15 Ответить
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01.05.2024 08:22 Ответить
Сашка, иди сажать картошку. Может, впервые в жизни честным трудом на блго народа хорошо заработаешь!
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01.05.2024 09:24 Ответить
Лука собі "філіал БРСР у вигнанні" заздалегідь будує?
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01.05.2024 09:55 Ответить
 
 