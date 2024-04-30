Лукашенко строит огромную резиденцию в горах близ Сочи, - СМИ. ФОТО

Частная компания, связанная с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, строит под Сочи огромную резиденцию с отелем, ресторанным комплексом и шале.

О строительстве императорской резиденции рассказали в совместном расследовании журналисты Belsat и объединения бывших белорусских силовиков BELPOL, передает Цензор.НЕТ.

В расследовании говорится, что резиденция расположена в поселке Красная Поляна и обещает быть роскошной - стены из монолитного железобетона, позолоченные ручки на дверях, бассейны, кухни, рестораны, личный кабинет и "вооруженная до зубов охрана".

Издание BELPOL имеет в своем распоряжении проектные документы группы компаний "Краснодаргражданпроект", которая строит резиденцию.

На плане строительства есть 12 объектов общей площадью 7 374 кв. м на участке площадью более 97 248 квадратов. Треть площади застройки занимает объект "главное здание", проектируемый для хозяина.

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Отмечается, что в главном здании расположится гардеробная, банкетный зал, кухня для холодных и кухня для горячих блюд, столовая, гостиная, ванная (адаптированная для маломобильных лиц), кинотеатр, охрана и рабочий кабинет.

На подземном этаже - бассейн, русская и турецкая баня, массажная, фитнес-зал, служебная комната охраны, прачечная, серверная и даже комната для лыж.

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Наверху усадьбы - гостиная площадью 62 квадрата, 20-метровая баня. Две меньшие спальни по 36 кв. м каждая, и главная - на 55 метров.

Под главным зданием запроектированы три VIP-коттеджа - по 730 кв. м каждый. Один из них адаптирован для проживания маломобильных лиц. Оборудованы бассейнами, столовой, тремя спальнями и т. п.

Также на карте есть участки и отель всего на четыре номера площадью 348 кв. м. Здесь этаж под землей - для персонала. На первом этаже - фойе, туалеты и зона ресепшена, а также 74-метровый зал для обедов, рассчитанный на 24 персоны. На втором - четыре номера, каждый - 47 квадратов.

По мнению BELPOL, новый комплекс строят именно для Лукашенко, поскольку в схеме купли-продажи и строительства задействованы его ближайшие компаньоны и "кошельки".

Издание Belsat считает, что это имение Лукашенко будет использовать после того, как покинет президентский пост - добровольно или вынужденно. А строить резиденцию за пределами Беларуси Лукашенко решил, очевидно, после выборов и последующих протестов 2020 года.

Журналисты говорят, что строят резиденцию "тихо, через фирму-прокладку, за высоким забором, и боятся, чтобы сведения о назначении не попали в СМИ".

Как сообщал Цензор.НЕТ, Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд рублей.