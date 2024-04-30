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Лукашенко будує величезну резиденцію в горах поблизу Сочі, - ЗМІ. ФОТО

Приватна компанія, що пов’язана з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко, будує під Сочі величезну резиденцію з готелем, ресторанним комплексом і шале.

Про будівництво імператорської резиденції розповіли у спільному розслідуванні журналісти Belsat та об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL, передає Цензор.НЕТ.

В розслідуванні йдеться, що резиденція розташована в селищі Красна Поляна й обіцяє бути розкішною - стіни з монолітного залізобетону, позолочені ручки на дверях, басейни, кухні, ресторани, особистий кабінет і "озброєна до зубів охорона".

Видання BELPOL має в своєму розпоряджені проєктні документи групи компаній "Краснодаргражданпроект", яка будує резиденцію.

На плані будівництва є 12 об'єктів загальною площею 7 374 кв. м на ділянці площею понад 97 248 квадратів. Третину площі забудови займає об'єкт "головна будівля", проектований для господаря.

Читайте: Білорусь не вступає у війну проти України, бо кордон забарикадований так, що нам туди не підійти, - Лукашенко

План забудови нової резиденції Лукашенка.

Зазначається, що в головній будівлі розташується гардеробна, банкетний зал, кухня для холодних і кухня для гарячих страв, їдальня, вітальня, ванна (адаптована для маломобільних осіб), кінотеатр, охорона й робочий кабінет.

На підземному поверсі - басейн, російська і турецька лазня, масажна, фітнес-зал, службова кімната охорони, пральня, серверна і навіть кімната для лиж.

Дивіться: Путін облаштував собі "імператорську" резиденцію в Ново-Огарьово та закріпив її за собою довічно. ВIДЕО

Нагорі садиби - вітальня площею 62 квадрати, 20-метрова лазня. Дві менші спальні по 36 кв. м кожна, і головна - на 55 метрів.

Під головною будівлею запроектовано три VIP-котеджі - по 730 кв. м кожен. Один із них адаптований для проживання маломобільних осіб. Обладнані басейнами, їдальнею, трьома спальнями тощо.

Також на карті є ділянки й готель усього на чотири номери площею 348 кв. м. Тут поверх під землею - для персоналу. На першому поверсі - фойє, туалети і зона ресепшена, а також 74-метровий зал для обідів, розрахований на 24 персони. На другому - чотири номери, кожен - 47 квадратів.

Карта забудови резиденції Лукашенка.

На думку BELPOL, новий комплекс будують саме для Лукашенка, оскільки в схемі купівлі-продажу і будівництва задіяні його найближчі компаньйони й "гаманці".

Видання Belsat вважає що цей маєток Лукашенко використовуватиме після того, як залишить президентську посаду - добровільно чи вимушено. А будувати резиденцію за межами Білорусі Лукашенко вирішив, очевидно, після виборів і подальших протестів 2020 року.

Журналісти кажуть, що будують резиденцію "тихо, через фірму-прокладку, за високим парканом, і бояться, щоб відомості про призначення не потрапили у ЗМІ".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосков'ї за 50 млрд рублів.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) резиденція (40)


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Топ коментарі
+10
А вони з ****** тонелем свої підземні паласи з'єднають? Бо на поверхню вже вийти буде сцикотно, а в гості захочеться.
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30.04.2024 22:50
+7
Хворі люди.
Людині не потрібна така будівля, це хворі люди жагою до влади та "вялічія".
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30.04.2024 23:44
+4
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01.05.2024 08:22
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".... і шалє, для особистих шалав та шалєшолок,.." ))
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30.04.2024 22:48 Відповісти
У характеристиці від КДБ зазначено що від дуже любить 14 річних)))
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30.04.2024 22:53 Відповісти
мабуть брєжневський маршал антоша гречко був його кумиром, той правда на 16 річній дуба дав, після 700 грам водочкі ))
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30.04.2024 23:01 Відповісти
бацька став на лижі ?

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30.04.2024 22:49 Відповісти
А вони з ****** тонелем свої підземні паласи з'єднають? Бо на поверхню вже вийти буде сцикотно, а в гості захочеться.
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30.04.2024 22:50 Відповісти
розкіш - ж\б стіни
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30.04.2024 22:52 Відповісти
Чому? Якщо це полірований бетон, то дуже дорого. Тому круто.
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30.04.2024 23:24 Відповісти
Може ще бункерний варіант..

А взагалі - Сочі, то Україна..хай будує..
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30.04.2024 23:27 Відповісти
С підвалами для бульби.
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30.04.2024 22:52 Відповісти
"литвин" як прочита зараз, повіситься в своєму дачному ))
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30.04.2024 23:02 Відповісти
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30.04.2024 22:52 Відповісти
На батьківщині дзяруны чогось у горло не лізуть?
Ставимося з розумінням! (с)
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30.04.2024 22:52 Відповісти
шо
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30.04.2024 22:54 Відповісти
А Зелешенко де будує?
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30.04.2024 23:02 Відповісти
У Луки двоспальне ліжко і мівіна завжди знайдеться.
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30.04.2024 23:19 Відповісти
Для Лєнкi?
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01.05.2024 01:06 Відповісти
Для ЗЕленого піонера.
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01.05.2024 09:38 Відповісти
в Канаді будує? чи ви з Канади так переживаєте?..шашлики,асфальт,Зезрада...
Вам за ботство підвищили пенсію ?
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30.04.2024 23:21 Відповісти
В Аргентині.
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01.05.2024 10:45 Відповісти
Дрони і туди долетять !
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30.04.2024 23:13 Відповісти
черговий бункєр
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30.04.2024 23:17 Відповісти
Запасна явка.....
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30.04.2024 23:18 Відповісти
Основний бункер потрібно будувати на Уралі, як путлер. Урал - стародавні гори, він переживе все.
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30.04.2024 23:19 Відповісти
А з Мінська туди пробити підземний тунель для трамвая.
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30.04.2024 23:26 Відповісти
Ад дыхать будем..... Картошку жарить
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30.04.2024 23:23 Відповісти
А про картопляне поле щось в плані нічого не сказано. Дивно. А мало б бути. Підземне.
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30.04.2024 23:27 Відповісти
Хворі люди.
Людині не потрібна така будівля, це хворі люди жагою до влади та "вялічія".
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30.04.2024 23:44 Відповісти
Атакмс долетить?
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30.04.2024 23:45 Відповісти
Кажуть, зараз у білоруських дитсадках підшукують майбутню подругу вже підземному Лукашенку. Щоб після завершення будівництва лукабункеру там був повний комплект обслуги.
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01.05.2024 00:08 Відповісти
а що малолетку з балу вже поюзал та синулі передав?
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01.05.2024 08:21 Відповісти
І всі апартаменти для малорухливих осіб..... Це що, Лука Мудіщев всьо ? Видохся ?
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01.05.2024 01:25 Відповісти
Тепер ясно де його тихенько втоплять.
Щоб не пісяв у басейн.
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01.05.2024 05:00 Відповісти
В його літах пора мавзолей будувати.
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01.05.2024 06:12 Відповісти
Я так понял что все свободное пространство он засадит картохой.
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01.05.2024 06:41 Відповісти
В його віці розумні люди собі мовзолеї будують .
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01.05.2024 08:15 Відповісти
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01.05.2024 08:22 Відповісти
Сашка, иди сажать картошку. Может, впервые в жизни честным трудом на блго народа хорошо заработаешь!
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01.05.2024 09:24 Відповісти
Лука собі "філіал БРСР у вигнанні" заздалегідь будує?
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01.05.2024 09:55 Відповісти
 
 