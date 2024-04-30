Лукашенко будує величезну резиденцію в горах поблизу Сочі, - ЗМІ. ФОТО
Приватна компанія, що пов’язана з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко, будує під Сочі величезну резиденцію з готелем, ресторанним комплексом і шале.
Про будівництво імператорської резиденції розповіли у спільному розслідуванні журналісти Belsat та об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL, передає Цензор.НЕТ.
В розслідуванні йдеться, що резиденція розташована в селищі Красна Поляна й обіцяє бути розкішною - стіни з монолітного залізобетону, позолочені ручки на дверях, басейни, кухні, ресторани, особистий кабінет і "озброєна до зубів охорона".
Видання BELPOL має в своєму розпоряджені проєктні документи групи компаній "Краснодаргражданпроект", яка будує резиденцію.
На плані будівництва є 12 об'єктів загальною площею 7 374 кв. м на ділянці площею понад 97 248 квадратів. Третину площі забудови займає об'єкт "головна будівля", проектований для господаря.
Зазначається, що в головній будівлі розташується гардеробна, банкетний зал, кухня для холодних і кухня для гарячих страв, їдальня, вітальня, ванна (адаптована для маломобільних осіб), кінотеатр, охорона й робочий кабінет.
На підземному поверсі - басейн, російська і турецька лазня, масажна, фітнес-зал, службова кімната охорони, пральня, серверна і навіть кімната для лиж.
Нагорі садиби - вітальня площею 62 квадрати, 20-метрова лазня. Дві менші спальні по 36 кв. м кожна, і головна - на 55 метрів.
Під головною будівлею запроектовано три VIP-котеджі - по 730 кв. м кожен. Один із них адаптований для проживання маломобільних осіб. Обладнані басейнами, їдальнею, трьома спальнями тощо.
Також на карті є ділянки й готель усього на чотири номери площею 348 кв. м. Тут поверх під землею - для персоналу. На першому поверсі - фойє, туалети і зона ресепшена, а також 74-метровий зал для обідів, розрахований на 24 персони. На другому - чотири номери, кожен - 47 квадратів.
На думку BELPOL, новий комплекс будують саме для Лукашенка, оскільки в схемі купівлі-продажу і будівництва задіяні його найближчі компаньйони й "гаманці".
Видання Belsat вважає що цей маєток Лукашенко використовуватиме після того, як залишить президентську посаду - добровільно чи вимушено. А будувати резиденцію за межами Білорусі Лукашенко вирішив, очевидно, після виборів і подальших протестів 2020 року.
Журналісти кажуть, що будують резиденцію "тихо, через фірму-прокладку, за високим парканом, і бояться, щоб відомості про призначення не потрапили у ЗМІ".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосков'ї за 50 млрд рублів.
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А взагалі - Сочі, то Україна..хай будує..
Ставимося з розумінням! (с)
Вам за ботство підвищили пенсію ?
Людині не потрібна така будівля, це хворі люди жагою до влади та "вялічія".
Щоб не пісяв у басейн.