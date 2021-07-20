Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосков'ї за 50 млрд руб., - розслідування. ФОТОрепортаж

Масштабне будівництво розгорнули поблизу резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна в Ново-Огарьово в Підмосков'ї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "МБХ медіа".

Земля, на якій ведеться будівництво, перебуває в користуванні Федеральної служби охорони (ФСО). Документів на роботи немає. Вартість будівництва, за оцінкою експертів, може сягнути від 20 до 50 мільярдів рублів.











На земельній ділянці площею 10,7 гектара раніше був розташований триповерховий особняк із башточками, але його знесли. За словами будівельників, "він не сподобався власнику". Знесли також два котеджі - замість них з'явився двоповерховий гостьовий будинок площею 4 000 квадратних метрів. Орієнтовна вартість цього будинку - 800 мільйонів рублів.

Також на території побудували п'ятиповерховий спортивний комплекс із льодовою ареною. Його вартість оцінюється в 6 мільярдів рублів. Площа об'єкта - 30 тисяч квадратних метрів, не враховуючи підземних поверхів, до яких ведуть окремі в'їзди. Один з інженерів, який працює на будівництві, заявив журналістам, що підземний тунель у спорткомплексі повинен зв'язати територію з нинішньої резиденцією президента Путіна.

Крім того, на земельній ділянці розташований чотириповерховий гостьовий комплекс (2 мільярди рублів, площа - близько 10 тисяч квадратних метрів) і лікувально-оздоровчий комплекс (3,4 мільярда рублів, площа - понад 16 тисяч квадратних метрів).

Будівництво виявили влітку 2020 року, коли біля пристані ФСО, біля резиденції Володимира Путіна почали зводити міст через Москву-ріку. Це обійшлося в 180-200 мільйонів рублів. За даними видання, за міст відповідає ФСО, а сам об'єкт закритий для сторонніх.







За даними видання "Медуза", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив на брифінгу для журналістів, що "в Ново-Огарьово немає ніяких будівництв". Він наголосив, що не знає про будівництво об'єктів біля резиденції президента, а "на території резиденції президента немає ніяких будівництв". Пєсков також сказав, що сайт "МБХ медіа" - "заборонений сайт у нас у країні". "Ми його не читаємо. Заборонене видання", - додав представник Кремля.

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