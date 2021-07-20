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Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосков'ї за 50 млрд руб., - розслідування. ФОТОрепортаж

Масштабне будівництво розгорнули поблизу резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна в Ново-Огарьово в Підмосков'ї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "МБХ медіа".

Земля, на якій ведеться будівництво, перебуває в користуванні Федеральної служби охорони (ФСО). Документів на роботи немає. Вартість будівництва, за оцінкою експертів, може сягнути від 20 до 50 мільярдів рублів.

Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 01
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 02
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 03
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 04
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 05

На земельній ділянці площею 10,7 гектара раніше був розташований триповерховий особняк із башточками, але його знесли. За словами будівельників, "він не сподобався власнику". Знесли також два котеджі - замість них з'явився двоповерховий гостьовий будинок площею 4 000 квадратних метрів. Орієнтовна вартість цього будинку - 800 мільйонів рублів.

Також на території побудували п'ятиповерховий спортивний комплекс із льодовою ареною. Його вартість оцінюється в 6 мільярдів рублів. Площа об'єкта - 30 тисяч квадратних метрів, не враховуючи підземних поверхів, до яких ведуть окремі в'їзди. Один з інженерів, який працює на будівництві, заявив журналістам, що підземний тунель у спорткомплексі повинен зв'язати територію з нинішньої резиденцією президента Путіна.

Крім того, на земельній ділянці розташований чотириповерховий гостьовий комплекс (2 мільярди рублів, площа - близько 10 тисяч квадратних метрів) і лікувально-оздоровчий комплекс (3,4 мільярда рублів, площа - понад 16 тисяч квадратних метрів).

Будівництво виявили влітку 2020 року, коли біля пристані ФСО, біля резиденції Володимира Путіна почали зводити міст через Москву-ріку. Це обійшлося в 180-200 мільйонів рублів. За даними видання, за міст відповідає ФСО, а сам об'єкт закритий для сторонніх.

Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 06
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 07
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 08

За даними видання "Медуза", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив на брифінгу для журналістів, що "в Ново-Огарьово немає ніяких будівництв". Він наголосив, що не знає про будівництво об'єктів біля резиденції президента, а "на території резиденції президента немає ніяких будівництв". Пєсков також сказав, що сайт "МБХ медіа" - "заборонений сайт у нас у країні". "Ми його не читаємо. Заборонене видання", - додав представник Кремля.

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Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 09
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 10
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 11
Путіну будують ще одну резиденцію в Підмосковї за 50 млрд руб., - розслідування 12

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Підмосков’я (43) путін володимир (24111) резиденція (40) росія (66021)


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Топ коментарі
+19
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование - Цензор.НЕТ 360
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20.07.2021 17:02 Відповісти
+17
лучше б усыпальницу строили.. для ***** и всех его копий недох*йловских..
склеп... скотомогильник !!!
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20.07.2021 17:03 Відповісти
+12
Очень хорошо - меньше рядовым лаптям достанется.
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20.07.2021 17:02 Відповісти
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Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование - Цензор.НЕТ 360
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20.07.2021 17:02 Відповісти
Вот именно!

Радостно за рассеянинов - их царь стал ещё нажористее 😂
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20.07.2021 22:44 Відповісти
Очень хорошо - меньше рядовым лаптям достанется.
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20.07.2021 17:02 Відповісти
лучше б усыпальницу строили.. для ***** и всех его копий недох*йловских..
склеп... скотомогильник !!!
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20.07.2021 17:03 Відповісти
Наверное еще рано. Тот же Байден старше ***** на 10 лет. Так шо окурок думает, что он еще мужчина в самом рассвете сил. Хотя с другой стороны на расие по статистике мужики не доживают до пенсии, по этому хрен его знает короче
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20.07.2021 17:05 Відповісти
Але звичайні мужики не мають доступу до елітної медицини, на відміну від *********.
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20.07.2021 17:08 Відповісти
Та він і до 100 років доживе. Звичайно не фізіологічно. Бо ***** це скоріше не про людину як істоту, а як про символ. Байдуже, шо то двійник, главнає шо він схожий на ***** і не важливо двійник, трійник чи четвірник це. Головне шо символ расії сидить в кремлі і він схожий на плєшивого окурка)
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20.07.2021 17:11 Відповісти
Своєрідний Еліксир Безсмертя...
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20.07.2021 17:13 Відповісти
***
говорят среди двойников ***** переполох -
кого-то ведь все равно в гроб положить придется )))
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20.07.2021 17:13 Відповісти
бо путін - це анекдот
сальний анекдот
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20.07.2021 17:38 Відповісти
Это усыпальница и есть.
Вслед за собой он утащит охрану, поваров, и тренеров.
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20.07.2021 17:28 Відповісти
на 7 лет, Пукин не 52, а 50 года (разнюхали немецкие СМИ).
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20.07.2021 18:39 Відповісти
Це було б дуже просто. А тому не-зкріпно. Тут масштаб потрібен. З мега-розмахом. Щось подібне у Войновича було в "Москва 2042". Коли Геніалісімуса (в якому безпомилково вгадується одне облізле *****) відрядили на навколоземну орбіту - з Космосу дивитися на Москорєп...
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20.07.2021 17:12 Відповісти
з бункером і кріокомплексом?
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20.07.2021 17:37 Відповісти
Только "Пирамиду Путина" чтоб рассеянине в Египет не ездили и не расходовали валюту почём зря 🤔
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20.07.2021 22:47 Відповісти
Та плевать на Путина. Лучше за нашими власть имущими следите.
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20.07.2021 17:05 Відповісти
И, не отвлекайтесь.
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21.07.2021 16:58 Відповісти
Один колись "розсосався", а це "росстроилось"
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20.07.2021 17:05 Відповісти
Это ответ Хутина на расследования Навального
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20.07.2021 17:06 Відповісти
тебя кацапа туда потом пригласят...?
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20.07.2021 18:32 Відповісти
Сейчас вылезет второй ротенберг и заявит, что это его собственность.
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20.07.2021 17:08 Відповісти
***** просто сдохнет, а все имущество окажется зарегистрированным на его друзьях олигархах.
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20.07.2021 17:12 Відповісти
холопы-кацапы за все заплятят.еше и писю ему пососут
потомственные рабы
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20.07.2021 17:14 Відповісти
лахта?
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20.07.2021 18:21 Відповісти
да пусть вы кацапы так считаете - мне по барабану Страдивари...!
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20.07.2021 18:33 Відповісти
Оно что, два срока жить собралось?
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20.07.2021 17:35 Відповісти
Пусть расходует денежки рассейские
Будет на что гостям столицы посмотреть 🙄
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20.07.2021 22:50 Відповісти
Ну, эта резиденция уже последняя.
Там и яма есть.
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20.07.2021 18:06 Відповісти
Плешивая ************ куражится...)))
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20.07.2021 20:55 Відповісти
холопы оплачивают, так почему сцарю не строить?
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20.07.2021 21:46 Відповісти
Пирамида Путина? Вечноживой, как Вова Ленин. Может, они его мумифицируют вместе с его членососами - Шойгу, Матвиенко, Козаком, Песковым, Навкой, и прочей челядью?
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21.07.2021 16:57 Відповісти
 
 