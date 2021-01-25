Путін про палац у Геленджику: "Ні мені, ні моїм близьким родичам це не належить". ВIДЕО (оновлено)

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ні він, ні його родичі не володіють палацом у Геленджику, про який Фонд боротьби з корупцією (ФБК) повідомив у фільмі "Палац для Путіна".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це Путін сказав під час спілкування зі студентами, трансляцію якого вів телеканал "Росія 24".

"Я не дивився цього фільму просто за відсутністю вільного часу для перегляду такої ... такої інформації. Але гортав відеопідбірки, які принесли помічники. Відразу хочу відповісти на ваше запитання: нічого з того, що там зазначено як моя власність, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ні-ко-ли", - сказав він.

Друге, що хотів би сказати вам та іншим людям, які сьогодні тут на зустрічі присутні. Ви всі люди молоді. У когось, тут уже є студенти старших курсів, може бути, тут аспіранти навіть є, у когось є сім'ї, а у когось ці сім'ї тільки будуть створені, чого я вам від душі бажаю. І бажаю вам дітей побільше. Але ви знаєте, що в сучасному світі - це із Заходу до нас приходить, але тим не менше - є така форма укладення шлюбу, як шлюбний договір. До речі, не думаю, що це хороший спосіб організації сімейного життя, тому що якщо люди одружуються і збираються жити разом, вести спільне господарство, дітей мати, то вони, напевно, мають довіряти одне одному. Але тим не менше, життєві ситуації різні, і це теж можливо, це поширюється. Ну так от. Навіть люди, які ще майна не мають, хоч якось свої відносини фіксують на папері. У сучасному світі, коли йдеться про об'єкти, які коштують мільйони, а може бути мільярди, адже завжди десь хоч якось протягом тривалого часу - а ця, до речі, інформація вже мусується впродовж більш ніж 10 років - так або інакше, зараз просто добра нагода, все скомпонували і вирішили усіма цими матеріалами промити мізки наших громадян, і запустили це в інтернет, фільми якісь, відеопрограми.

Ну так от. Протягом 10 років щось мало залишитися, хоч якісь оформлення якихось земельних ділянок, якісь проводки фінансові, ну хоча б якісь оформлення в нотаріуса. І там теж сліди мають залишитися, в нотаріальних книгах, в електронному вигляді. Замість усього цього що? Ну ось розмістили мою фотографію або моє плавання стилем батерфляй - я так корявенько, але іноді люблю так поплавати - в якомусь басейні, де я ніколи не був. І не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? У Єнісеї в 2016 році. Ну в таких випадках це просто компіляція, монтаж. Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів, потрібно сказати: "Нудно, дівчатка". Ну хоч чогось там попридумували б ще", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про "палац Путіна": Це "лохотрон". Подумайте перед тим, як переказувати гроші шахраям

Також Путін додав, що серед людей, які там згадуються, є такі, яких він взагалі не знає: "Я когось знаю, хтось є моїм приятелем, колишнім колегою. Якісь далекі родичі, якісь знайомі. Є люди, яких я взагалі не знаю, які там згадуються. Взагалі. Просто ніколи їх не бачив в очі, не знайомий з ними. Розумію, що їм не дуже хочеться близько зі мною ставати, бо хто поруч не з'явиться, на того відразу санкції накладають. Так, до речі, ці люди - деякі з них, яких я добре знаю, - давно займаються бізнесом, ще до зустрічі зі мною і знайомства зі мною. З усього, що там я бачив, я зацікавився тільки одним - але не бізнесом, не як бізнесом, а як видом діяльності. Виноробством. Ось дуже хороший бізнес, благородний. Там один з моїх знайомих хороших зі своїм партнером ... Партнер із життя пішов уже - його частка, як мені відомо, дісталася його синові у спадок. Так от, вони займаються невеликим підприємництвом".

"До речі, вже від теми відійду, у нас взагалі виноробство розвивається непогано, теж вид діяльності хороший. Може в сільгоспвишах мене в цьому сенсі підтримають. Ми закон ухвалили дуже хороший нещодавно з цього приводу. У зв'язку з цим - не як бізнесом, а як видом діяльності - я б, напевно, коли-небудь цим зайнявся. У мене радник є, Борис Тітов, який є власником "Абрау-Дюрсо". Велика наша компанія з хорошим бекграундом, ще князю Голіцину, по-моєму, належало ось це все. Він [Тітов] у мене зараз радник. Я коли роботу закінчу, може, піду працювати радником до нього. Але не як бізнесмен, а як фахівець у галузі права. Ось зараз ми закон ухвалили, я в цьому дещо починаю розуміти.

Але бізнес мене ніколи не цікавив. Не тому що це погано. Навпаки, ні - це дуже благородне заняття, особливо якщо думати про соціальну спрямованість бізнесу, про створення робочих місць, про гідну заробітну плату, про розвиток галузей економіки. Це дуже здорово і дуже корисно, але це не моє зовсім. Деякі мої колеги - ну, наприклад, президент [США Дональд] Трамп. Він відомий бізнесмен. Або колишній президент [Петро] Порошенко в Україні. Він, навіть будучи президентом, займався бізнесом, відкривав офшорні компанії, рахунки в офшорах. Хочу закінчити відповідь тим, з чого почав, - я не займався цим ні-ко-ли. Мені здається, цього достатньо, можемо повернутися до цієї теми, якщо це становить інтерес, але можемо перейти і до наступного питання", - сказав Путін.

19 січня Фонд боротьби з корупцією випустив фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря". У ньому стверджується, що на Чорному морі на гроші державних і приватних компаній побудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою ФБК, на будівництво пішло щонайменше 100 мільярдів рублів. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Путін має палац.

Після виходу фільму, 23 січня, в більш ніж 100 містах Росії відбулися масові акції протесту "Свободу Навальному!", учасники яких, серед іншого, вимагали відставки Володимира Путіна. Акції завершилися масовими затриманнями - понад 3700 осіб у 126 містах.