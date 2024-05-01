Минобороны разрабатывает модель Системы интегрированной обороны. ФОТО
Состоялось стартовое заседание рабочей группы по разработке модели Системы интегрированной обороны, направленной на усиление военной, геополитической и экономической возможностей Украины.
Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Заседание состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины Станислава Гайдера.
Отмечается, что в рамках разработки модели предполагается наработка ряда предложений по изменению законодательства, а также создание соответствующих политик для развития интегрированной экосистемы обороны, которая усилит военную и институциональную мощь государства.
"Разрабатывая модель мы действуем системно и интегрировано - все ключевые проекты институционального развития Минобороны разрабатываются с учетом видения будущей модели. Определены пять приоритетов, которые надо проработать, чтобы построить качественную интегрированную модель", - подчеркнул Гайдер.
Рабочая группа будет работать по пяти главным направлениям:
- Военная политика, институциональность и международное сотрудничество
- Военно-техническая политика
- Политика управления человеческим капиталом
- Политика управления оборонными ресурсами
- Национальное сопротивление.
В рабочую группу вошли 176 представителей от ключевых оборонных ведомств, министерств, научных и исследовательских учреждений. Результаты работы группы будут представлены до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что представители Министерства обороны Украины достигли предварительной договоренности с одной из крупнейших мировых компаний в сфере спутниковой съемки об ограничении использования снимков украинской территории.
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бо немає кращої "системи", ніж Полководець !
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До кінця року?!
Ви знущаєтесь!?!
Не модель чи концепція потрібна- а результат!
Та не колись, а вже сегодні.
Працювати треба 24/7, кожну мить у 3 зміни!
А не кофе пити та бумажки перекладати.
Ганьба!
"...створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони..."
Боже, врятуй Україну. Більше нікому.
там треба було лиш копати та заливати і це мали робити воєнні специ...
гроші пішли,
позиції де???
тепер розробка інтегрованої політично-екосистемної оборони
скажіть прямо...
скільки грошей піде на "розробку"
скільки губернаторів та голів РДА викопають собі ставки та канали за державні кошти?.