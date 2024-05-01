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Минобороны разрабатывает модель Системы интегрированной обороны. ФОТО

Состоялось стартовое заседание рабочей группы по разработке модели Системы интегрированной обороны, направленной на усиление военной, геополитической и экономической возможностей Украины.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заседание состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины Станислава Гайдера.

Отмечается, что в рамках разработки модели предполагается наработка ряда предложений по изменению законодательства, а также создание соответствующих политик для развития интегрированной экосистемы обороны, которая усилит военную и институциональную мощь государства.

"Разрабатывая модель мы действуем системно и интегрировано - все ключевые проекты институционального развития Минобороны разрабатываются с учетом видения будущей модели. Определены пять приоритетов, которые надо проработать, чтобы построить качественную интегрированную модель", - подчеркнул Гайдер.

Стартове засідання робочої групи з розробки моделі Системи інтегрованої оборони

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Рабочая группа будет работать по пяти главным направлениям:

  • Военная политика, институциональность и международное сотрудничество
  • Военно-техническая политика
  • Политика управления человеческим капиталом
  • Политика управления оборонными ресурсами
  • Национальное сопротивление.

В рабочую группу вошли 176 представителей от ключевых оборонных ведомств, министерств, научных и исследовательских учреждений. Результаты работы группы будут представлены до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что представители Министерства обороны Украины достигли предварительной договоренности с одной из крупнейших мировых компаний в сфере спутниковой съемки об ограничении использования снимков украинской территории.

Автор: 

Минобороны (9327) оборона (5205)


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Топ комментарии
+7
Що це за словесний понос?
"...створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони..."
Боже, врятуй Україну. Більше нікому.
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01.05.2024 22:07
+6
оборонні позиції МО вже зробило..
там треба було лиш копати та заливати і це мали робити воєнні специ...
гроші пішли,
позиції де???
тепер розробка інтегрованої політично-екосистемної оборони
скажіть прямо...
скільки грошей піде на "розробку"
скільки губернаторів та голів РДА викопають собі ставки та канали за державні кошти?.
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01.05.2024 22:12
+5
Чергова імітація бурхливої діяльності та розкрадання бюджетних коштів.
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01.05.2024 22:24
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Всьо створюють і створюють, а хлопці гинуть...
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01.05.2024 22:02 Ответить
поверніть Генерала Залужного, критини!

бо немає кращої "системи", ніж Полководець !

.
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01.05.2024 23:17 Ответить
Багато він на полководив
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02.05.2024 03:44 Ответить
Ані Залужний, ані Сирський не змінить самотужки совдепівську систему у війську, де панує паперова звітність за кожен крок, кожну флягу/шолом, а на життя, безпеку, побут пересічного військового на фронті офіцерам наср@ти. Звісно ж, існують і справжні офіцери, котрі цінують життя кожного підлеглого, як свого сина чи доньки, але то не є система.
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02.05.2024 08:12 Ответить
Модель?!
До кінця року?!

Ви знущаєтесь!?!

Не модель чи концепція потрібна- а результат!
Та не колись, а вже сегодні.

Працювати треба 24/7, кожну мить у 3 зміни!
А не кофе пити та бумажки перекладати.

Ганьба!
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01.05.2024 23:18 Ответить
Огоссди...
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01.05.2024 22:03 Ответить
Ці імпотенти можуть тільки просирати наші податкию
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01.05.2024 22:05 Ответить
Почніть з копняка Дермаку, ОПі та всій зеленій шоблі на чолі з неголено-хрипливим
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01.05.2024 22:06 Ответить
Що це за словесний понос?
"...створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони..."
Боже, врятуй Україну. Більше нікому.
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01.05.2024 22:07 Ответить
ще є Генерал Залужний - посланник Божий в Україні
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01.05.2024 23:19 Ответить
В Британії
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02.05.2024 00:28 Ответить
Навіщо розробляти модель, якщо зрада і саботаж йдуть з самого верху.
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01.05.2024 22:09 Ответить
історія повторюється, анти гетьманат та 3й універсал.
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01.05.2024 22:11 Ответить
оборонні позиції МО вже зробило..
там треба було лиш копати та заливати і це мали робити воєнні специ...
гроші пішли,
позиції де???
тепер розробка інтегрованої політично-екосистемної оборони
скажіть прямо...
скільки грошей піде на "розробку"
скільки губернаторів та голів РДА викопають собі ставки та канали за державні кошти?.
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01.05.2024 22:12 Ответить
Дачі Пшонки
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01.05.2024 23:14 Ответить
ще не все спи....дили?
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01.05.2024 22:19 Ответить
Чергова імітація бурхливої діяльності та розкрадання бюджетних коштів.
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01.05.2024 22:24 Ответить
Почему наши не прошли дальше Роботиного, а орки за Авдеевкой захватили уже 20 сёл? Где минные поля?
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01.05.2024 22:31 Ответить
Ви у кого питаєте? У зрадників, котрі відверто здали окупантові майже увесь Південь країни?
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02.05.2024 08:17 Ответить
Коло для поідання бюджетного пирога ширшає
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01.05.2024 22:31 Ответить
Третій рік повномасштабної війни, а Зельониє все тільки наміри про якісь плани оголошують.
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01.05.2024 22:33 Ответить
Навіть якщо щось і робите корисне (в що я не вірю),то можете стулити свою зелену пельку і не піаритись?
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01.05.2024 22:34 Ответить
Сирник здає все більше території..., а кловани створюють робочі місця для мародерів...
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01.05.2024 23:12 Ответить
Ця модель до сраки, доки дЄрмак керує країною. Хто такий Єрмак ? Ніхто ! Просто ніхто. То чого ми, українці, будемо терпіти його кадрову діяльність ? Скільки будемо терпіти злочинність цього покидька ? Ми стерпіли звільнення Залужного за його клопотанням ? Сором мені, сором всім. То хто наступна його жертва ? Народ України ? Так, я не помилився. Саме ми, народ України. Він затикає рот всім, хто йому не подобається. Тягне ригівНАЛІВ у радники, порадники, секретарі, міністерства. Це його люди. Але ж не наші, бо ми їх вигнали у 2014 році. Скільки будемо мовчати ! Невже ми всі не можемо вийти й сказати своє рішуче слово ? Це ж не переворот, не Майдан. Це встановлення Справедливості в нашій країні. Геть дЄрмака і його банду, яка захоплює країну!
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02.05.2024 08:05 Ответить
Просто цікаво: коли кияни вже прокинуться? Невже тоді, коли кацапня почне роздавати паспорти з аквафрешем та двоглавою куркою?
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02.05.2024 08:23 Ответить
Мабуть, кияни злякались, що на протестах буде працювати ТЦК ? Або їх влаштовує дЄрмак. А ШО, скоро в рейтингу іноземних видань буде ЗІРКОЮ. І в трусах на сцені під кремлем не танцював. Свій хлопак ... у дошку.
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02.05.2024 08:49 Ответить
А директор КБ Луч Коростылёв в эти 176 входит?
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02.05.2024 10:24 Ответить
 
 