Минобороны разрабатывает модель Системы интегрированной обороны. ФОТО

Состоялось стартовое заседание рабочей группы по разработке модели Системы интегрированной обороны, направленной на усиление военной, геополитической и экономической возможностей Украины.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заседание состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины Станислава Гайдера.

Отмечается, что в рамках разработки модели предполагается наработка ряда предложений по изменению законодательства, а также создание соответствующих политик для развития интегрированной экосистемы обороны, которая усилит военную и институциональную мощь государства.

"Разрабатывая модель мы действуем системно и интегрировано - все ключевые проекты институционального развития Минобороны разрабатываются с учетом видения будущей модели. Определены пять приоритетов, которые надо проработать, чтобы построить качественную интегрированную модель", - подчеркнул Гайдер.

Также читайте: Электронный кабинет военнообязанного начнет работать с 18 мая, - Минобороны

Рабочая группа будет работать по пяти главным направлениям:

Военная политика, институциональность и международное сотрудничество

Военно-техническая политика

Политика управления человеческим капиталом

Политика управления оборонными ресурсами

Национальное сопротивление.

В рабочую группу вошли 176 представителей от ключевых оборонных ведомств, министерств, научных и исследовательских учреждений. Результаты работы группы будут представлены до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что представители Министерства обороны Украины достигли предварительной договоренности с одной из крупнейших мировых компаний в сфере спутниковой съемки об ограничении использования снимков украинской территории.