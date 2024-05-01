Міноборони розробляє модель Системи інтегрованої оборони. ФОТО

Відбулося стартове засідання робочої групи з розробки моделі Системи інтегрованої оборони, яка спрямована на посилення військової, геополітичної та економічної спроможності України.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Засідання відбулось під головуванням заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера.

Зазначається, що у рамках розробки моделі передбачається напрацювання низки пропозицій стосовно змін законодавства, а також створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони, яка посилить військову та інституційну міць держави.

"Розробляючи модель ми діємо системно та інтегровано - всі ключові проєкти інституційного розвитку Міноборони розробляються із урахуванням візії майбутньої моделі. Визначено п’ять пріоритетів, які треба пропрацювати, щоб побудувати якісну інтегровану модель", - підкреслив Гайдер.

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Робоча група працюватиме за п'ятьма головними напрямками:

Воєнна політика, інституційність та міжнародне співробітництво

Військово-технічна політика

Політика управління людським капіталом

Політика управління оборонними ресурсами

Національний спротив.

У робочу групу увійшли 176 представників від ключових оборонних відомств, міністерств, наукових та дослідницьких установ. Результати роботи групи будуть презентовані до кінця поточного року.

Раніше повідомлялось, що представники Міністерства оборони України досягли попередньої домовленості з однією з найбільших світових компаній у сфері супутникової зйомки про обмеження використання знімків української території.