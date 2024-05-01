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Міноборони розробляє модель Системи інтегрованої оборони. ФОТО

Відбулося стартове засідання робочої групи з розробки моделі Системи інтегрованої оборони, яка спрямована на посилення військової, геополітичної та економічної спроможності України.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Засідання відбулось під головуванням заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера.

Зазначається, що у рамках розробки моделі передбачається напрацювання низки пропозицій стосовно змін законодавства, а також створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони, яка посилить військову та інституційну міць держави.

"Розробляючи модель ми діємо системно та інтегровано - всі ключові проєкти інституційного розвитку Міноборони розробляються із урахуванням візії майбутньої моделі. Визначено п’ять пріоритетів, які треба пропрацювати, щоб побудувати якісну інтегровану модель", - підкреслив Гайдер.

Стартове засідання робочої групи з розробки моделі Системи інтегрованої оборони

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Робоча група працюватиме за п'ятьма головними напрямками:

  •  Воєнна політика, інституційність та міжнародне співробітництво
  •  Військово-технічна політика
  •  Політика управління людським капіталом
  •  Політика управління оборонними ресурсами
  •  Національний спротив.

У робочу групу увійшли 176 представників від ключових оборонних відомств, міністерств, наукових та дослідницьких установ. Результати роботи групи будуть презентовані до кінця поточного року.

Раніше повідомлялось, що представники Міністерства оборони України досягли попередньої домовленості з однією з найбільших світових компаній у сфері супутникової зйомки про обмеження використання знімків української території.

Автор: 

Міноборони (7361) оборона (4780)


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Топ коментарі
+7
Що це за словесний понос?
"...створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони..."
Боже, врятуй Україну. Більше нікому.
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01.05.2024 22:07
+6
оборонні позиції МО вже зробило..
там треба було лиш копати та заливати і це мали робити воєнні специ...
гроші пішли,
позиції де???
тепер розробка інтегрованої політично-екосистемної оборони
скажіть прямо...
скільки грошей піде на "розробку"
скільки губернаторів та голів РДА викопають собі ставки та канали за державні кошти?.
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01.05.2024 22:12
+5
Чергова імітація бурхливої діяльності та розкрадання бюджетних коштів.
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01.05.2024 22:24
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Всьо створюють і створюють, а хлопці гинуть...
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01.05.2024 22:02 Відповісти
поверніть Генерала Залужного, критини!

бо немає кращої "системи", ніж Полководець !

.
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01.05.2024 23:17 Відповісти
Багато він на полководив
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02.05.2024 03:44 Відповісти
Ані Залужний, ані Сирський не змінить самотужки совдепівську систему у війську, де панує паперова звітність за кожен крок, кожну флягу/шолом, а на життя, безпеку, побут пересічного військового на фронті офіцерам наср@ти. Звісно ж, існують і справжні офіцери, котрі цінують життя кожного підлеглого, як свого сина чи доньки, але то не є система.
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02.05.2024 08:12 Відповісти
Модель?!
До кінця року?!

Ви знущаєтесь!?!

Не модель чи концепція потрібна- а результат!
Та не колись, а вже сегодні.

Працювати треба 24/7, кожну мить у 3 зміни!
А не кофе пити та бумажки перекладати.

Ганьба!
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01.05.2024 23:18 Відповісти
Огоссди...
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01.05.2024 22:03 Відповісти
Ці імпотенти можуть тільки просирати наші податкию
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01.05.2024 22:05 Відповісти
Почніть з копняка Дермаку, ОПі та всій зеленій шоблі на чолі з неголено-хрипливим
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01.05.2024 22:06 Відповісти
Що це за словесний понос?
"...створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони..."
Боже, врятуй Україну. Більше нікому.
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01.05.2024 22:07 Відповісти
ще є Генерал Залужний - посланник Божий в Україні
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01.05.2024 23:19 Відповісти
В Британії
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02.05.2024 00:28 Відповісти
Навіщо розробляти модель, якщо зрада і саботаж йдуть з самого верху.
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01.05.2024 22:09 Відповісти
історія повторюється, анти гетьманат та 3й універсал.
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01.05.2024 22:11 Відповісти
оборонні позиції МО вже зробило..
там треба було лиш копати та заливати і це мали робити воєнні специ...
гроші пішли,
позиції де???
тепер розробка інтегрованої політично-екосистемної оборони
скажіть прямо...
скільки грошей піде на "розробку"
скільки губернаторів та голів РДА викопають собі ставки та канали за державні кошти?.
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01.05.2024 22:12 Відповісти
Дачі Пшонки
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01.05.2024 23:14 Відповісти
ще не все спи....дили?
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01.05.2024 22:19 Відповісти
Чергова імітація бурхливої діяльності та розкрадання бюджетних коштів.
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01.05.2024 22:24 Відповісти
Почему наши не прошли дальше Роботиного, а орки за Авдеевкой захватили уже 20 сёл? Где минные поля?
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01.05.2024 22:31 Відповісти
Ви у кого питаєте? У зрадників, котрі відверто здали окупантові майже увесь Південь країни?
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02.05.2024 08:17 Відповісти
Коло для поідання бюджетного пирога ширшає
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01.05.2024 22:31 Відповісти
Третій рік повномасштабної війни, а Зельониє все тільки наміри про якісь плани оголошують.
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01.05.2024 22:33 Відповісти
Навіть якщо щось і робите корисне (в що я не вірю),то можете стулити свою зелену пельку і не піаритись?
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01.05.2024 22:34 Відповісти
Сирник здає все більше території..., а кловани створюють робочі місця для мародерів...
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01.05.2024 23:12 Відповісти
Ця модель до сраки, доки дЄрмак керує країною. Хто такий Єрмак ? Ніхто ! Просто ніхто. То чого ми, українці, будемо терпіти його кадрову діяльність ? Скільки будемо терпіти злочинність цього покидька ? Ми стерпіли звільнення Залужного за його клопотанням ? Сором мені, сором всім. То хто наступна його жертва ? Народ України ? Так, я не помилився. Саме ми, народ України. Він затикає рот всім, хто йому не подобається. Тягне ригівНАЛІВ у радники, порадники, секретарі, міністерства. Це його люди. Але ж не наші, бо ми їх вигнали у 2014 році. Скільки будемо мовчати ! Невже ми всі не можемо вийти й сказати своє рішуче слово ? Це ж не переворот, не Майдан. Це встановлення Справедливості в нашій країні. Геть дЄрмака і його банду, яка захоплює країну!
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02.05.2024 08:05 Відповісти
Просто цікаво: коли кияни вже прокинуться? Невже тоді, коли кацапня почне роздавати паспорти з аквафрешем та двоглавою куркою?
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02.05.2024 08:23 Відповісти
Мабуть, кияни злякались, що на протестах буде працювати ТЦК ? Або їх влаштовує дЄрмак. А ШО, скоро в рейтингу іноземних видань буде ЗІРКОЮ. І в трусах на сцені під кремлем не танцював. Свій хлопак ... у дошку.
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02.05.2024 08:49 Відповісти
А директор КБ Луч Коростылёв в эти 176 входит?
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02.05.2024 10:24 Відповісти
 
 