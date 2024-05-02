На станции метро "Звіринецька" в Киеве установили новые буквы. ФОТОРЕПОРТАЖ
На станции столичного метрополитена "Звіринецька" (бывшая "Дружби народів") установили новые буквы.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"На станции метро "Звіринецька" с путевых стен демонтировали старое название - "Дружби народів", и установили два из четырех комплектов нового. Обустроили первые надписи на путевой стене в ночь с 1 на 2 мая", - говорится в сообщении.
В КГГА заявили, что один комплект названия станции "Звіринецька" имеет 13 символов, а вес одной буквы - от 5 до 6 кг. Всего для этой станции изготовлено 52 символа, которые можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Остальные надписи смонтируют в одну из следующих ночей.
Зверинец - известная местность (между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой) еще со времен Киевской Руси.
Автор шрифта - дизайнер Богдан Гдаль.
Переименование станций метрополитена в Киеве
18 мая 2023 года в Киеве переименовали две станции метрополитена, проектную остановку и ряд улиц.
Так, станция метро "Дружби народів" называется "Звіринецька", "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських Героїв".
На станции метро "Площа Українських Героїв" в Киеве уже установили новые буквы.
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- єта наш савєцкій гєрб.
Хочєшь рєж, а хочєшь - куй
Всьо равно палучишь *уй.
Можно было с пенопласта нарезать и серебрянкой покрасить. Но не нада каждая буква по 5-6 килограмм
Пенопласт зірве потоком повітря у перший же час. Сопромат вчили коли-небудь?
Досить вже рахувати гроші у чужих кишенях. Зробіть хоч щось самі!
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-10-003967-a кстати эти буквы еще в 23 году там прилепить хотели. цена вопроса тогда была почти лям гриваков