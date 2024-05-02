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На станции метро "Звіринецька" в Киеве установили новые буквы. ФОТОРЕПОРТАЖ

На станции столичного метрополитена "Звіринецька" (бывшая "Дружби народів") установили новые буквы.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"На станции метро "Звіринецька" с путевых стен демонтировали старое название - "Дружби народів", и установили два из четырех комплектов нового. Обустроили первые надписи на путевой стене в ночь с 1 на 2 мая", - говорится в сообщении.

В КГГА заявили, что один комплект названия станции "Звіринецька" имеет 13 символов, а вес одной буквы - от 5 до 6 кг. Всего для этой станции изготовлено 52 символа, которые можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Остальные надписи смонтируют в одну из следующих ночей.

Зверинец - известная местность (между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой) еще со времен Киевской Руси.

Автор шрифта - дизайнер Богдан Гдаль.

На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери

Переименование станций метрополитена в Киеве

18 мая 2023 года в Киеве переименовали две станции метрополитена, проектную остановку и ряд улиц.

Так, станция метро "Дружби народів" называется "Звіринецька", "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських Героїв".

На станции метро "Площа Українських Героїв" в Киеве уже установили новые буквы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев лишился улиц Булгакова и Блока: в столице переименовали 10 объектов. СПИСОК

Автор: 

Киев (25518) Метрополитен (1014) переименования (739) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+4
тим часом на кацапії ))

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02.05.2024 10:53
+2
Не страна, а ******** звиринец
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02.05.2024 11:13
+2
Навіщо ти з підлогою розмовляєш? Підлога вона і є підлога...
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02.05.2024 11:23
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02.05.2024 10:43 Ответить
А назва "Звіринець"?
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02.05.2024 10:50 Ответить
тим часом на кацапії ))

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02.05.2024 10:53 Ответить
Не страна, а ******** звиринец
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02.05.2024 11:13 Ответить
А що не так з перейменуванням станції метро?
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02.05.2024 11:19 Ответить
Денег небойсь на этих буква распилили, а еще авторские права)))

Можно было с пенопласта нарезать и серебрянкой покрасить. Но не нада каждая буква по 5-6 килограмм
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02.05.2024 11:21 Ответить
Автор проекту - наш знайомий. Проект волонтерський. Гроші невеликі - тільки на матеріали та роботу монтажників.

Пенопласт зірве потоком повітря у перший же час. Сопромат вчили коли-небудь?

Досить вже рахувати гроші у чужих кишенях. Зробіть хоч щось самі!
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02.05.2024 11:57 Ответить
У нас вчера видел плитку перекладывали даже не в центре города. Тоже наверное волонтеры Про пенопласт это шутка конечно же

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-10-003967-a кстати эти буквы еще в 23 году там прилепить хотели. цена вопроса тогда была почти лям гриваков
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02.05.2024 12:04 Ответить
Потому что НЕ ЭТИ!!!
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02.05.2024 12:35 Ответить
Навіщо ти з підлогою розмовляєш? Підлога вона і є підлога...
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02.05.2024 11:23 Ответить
Таке враження іноді складається, коли чуєш забагато свинособачої.
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02.05.2024 11:23 Ответить
 
 