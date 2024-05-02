На станції метро "Звіринецька" в Києві встановили нові літери. ФОТОрепортаж
На станції столичного метрополітену "Звіринецька" (колишня "Дружби народів") встановили нові літери.
Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"На ст. м. "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової Облаштували перші написи на колійній стіні у ніч з 1 на 2 травня", - йдеться в повідомленні.
У КМДА заявили, що один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.
Звіринець - відома місцевість (між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою) ще з часів Київської Русі.
Автор шрифту - дизайнер Богдан Гдаль.
Перейменування станцій метрополітену в Києві.
18 травня 2023 року у Києві перейменували дві станції метрополітену, проєктну зупинку та низку вулиць.
Так, станція метро "Дружби народів" має назву "Звіринецька", "Площа Льва Толстого" стала "Площею Українських героїв".
На станції метро "Площа Українських Героїв" в Києві вже встановили нові літери
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- єта наш савєцкій гєрб.
Хочєшь рєж, а хочєшь - куй
Всьо равно палучишь *уй.
Можно было с пенопласта нарезать и серебрянкой покрасить. Но не нада каждая буква по 5-6 килограмм
Пенопласт зірве потоком повітря у перший же час. Сопромат вчили коли-небудь?
Досить вже рахувати гроші у чужих кишенях. Зробіть хоч щось самі!
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-10-003967-a кстати эти буквы еще в 23 году там прилепить хотели. цена вопроса тогда была почти лям гриваков