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На станції метро "Звіринецька" в Києві встановили нові літери. ФОТОрепортаж

На станції столичного метрополітену "Звіринецька" (колишня "Дружби народів") встановили нові літери.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"На ст. м. "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової Облаштували перші написи на колійній стіні у ніч з 1 на 2 травня", - йдеться в повідомленні.

У КМДА заявили, що один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.

Звіринець - відома місцевість (між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою) ще з часів Київської Русі.

Автор шрифту - дизайнер Богдан Гдаль.

На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери
На станції метро Звіринецька встановили нові літери

Перейменування станцій метрополітену в Києві.

18 травня 2023 року у Києві перейменували дві станції метрополітену, проєктну зупинку та низку вулиць.

Так, станція метро "Дружби народів" має назву "Звіринецька", "Площа Льва Толстого" стала "Площею Українських героїв".

На станції метро "Площа Українських Героїв" в Києві вже встановили нові літери

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові перейменували станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал"

Автор: 

Київ (19463) Метрополітен (1416) перейменування (584) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+4
тим часом на кацапії ))

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02.05.2024 10:53
+2
Не страна, а ******** звиринец
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02.05.2024 11:13
+2
Навіщо ти з підлогою розмовляєш? Підлога вона і є підлога...
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02.05.2024 11:23
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02.05.2024 10:43 Відповісти
А назва "Звіринець"?
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02.05.2024 10:50 Відповісти
тим часом на кацапії ))

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02.05.2024 10:53 Відповісти
Не страна, а ******** звиринец
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02.05.2024 11:13 Відповісти
А що не так з перейменуванням станції метро?
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02.05.2024 11:19 Відповісти
Денег небойсь на этих буква распилили, а еще авторские права)))

Можно было с пенопласта нарезать и серебрянкой покрасить. Но не нада каждая буква по 5-6 килограмм
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02.05.2024 11:21 Відповісти
Автор проекту - наш знайомий. Проект волонтерський. Гроші невеликі - тільки на матеріали та роботу монтажників.

Пенопласт зірве потоком повітря у перший же час. Сопромат вчили коли-небудь?

Досить вже рахувати гроші у чужих кишенях. Зробіть хоч щось самі!
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02.05.2024 11:57 Відповісти
У нас вчера видел плитку перекладывали даже не в центре города. Тоже наверное волонтеры Про пенопласт это шутка конечно же

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-10-003967-a кстати эти буквы еще в 23 году там прилепить хотели. цена вопроса тогда была почти лям гриваков
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02.05.2024 12:04 Відповісти
Потому что НЕ ЭТИ!!!
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02.05.2024 12:35 Відповісти
Навіщо ти з підлогою розмовляєш? Підлога вона і є підлога...
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02.05.2024 11:23 Відповісти
Таке враження іноді складається, коли чуєш забагато свинособачої.
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02.05.2024 11:23 Відповісти
 
 