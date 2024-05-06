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Утром в банке в центре Чернигова раздался взрыв. ФОТОРЕПОРТАЖ

6 мая, около 4 утра, в помещении банка в центре Чернигова прогремел взрыв

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

"Сегодня около 4-х утра в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших людей нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте события работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции.

Данные о происшествии внесли в реестр досудебных расследований по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем взрыва. Сейчас полиция работает на месте происшествия.

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У приміщенні банку у Чернігові стався вибух
У приміщенні банку у Чернігові стався вибух
У приміщенні банку у Чернігові стався вибух
У приміщенні банку у Чернігові стався вибух

Автор: 

взрыв (6739) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+18
хтось закрив кредитну історію.
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06.05.2024 09:08
+12
Банк відбувся легким переляком - а от гроші всі згоріли нах
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06.05.2024 09:08
+11
Про гроші ні слова. Просто так вибухи у банках не стаються.
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06.05.2024 09:04
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Про гроші ні слова. Просто так вибухи у банках не стаються.
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06.05.2024 09:04 Ответить
Працює один, а троє керують?
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06.05.2024 11:16 Ответить
Побутовий газ....
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06.05.2024 09:07 Ответить
газ да, но его туда спецом запустили
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07.05.2024 16:33 Ответить
Банк відбувся легким переляком - а от гроші всі згоріли нах
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06.05.2024 09:08 Ответить
хтось закрив кредитну історію.
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06.05.2024 09:08 Ответить
це навряд чи ... 99,9% імовірності що ні ...
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06.05.2024 09:21 Ответить
Скоріше відкрив... готівкову
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06.05.2024 09:22 Ответить
Ти думаєш шо до сих пір дані кредиторів зберігаються в шнурових книгах? Книжку вкрав (знищив) і всьо?
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06.05.2024 09:49 Ответить
ні я так не думаю.я думаю чоловік тепер не бере кредити - бо взяв гроші.цим він і закрив свою кредитну історію.
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06.05.2024 09:52 Ответить
А гроші там були ?
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06.05.2024 09:11 Ответить
Вже не були
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06.05.2024 09:23 Ответить
Близько 4 ранку ще діє комендантська година, а хто має право переміщення в цей час? Яки під час розслідування не вийти......
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06.05.2024 09:37 Ответить
Заёмщик взорвал
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06.05.2024 09:50 Ответить
кинули с кредитом , не берите кредиты , у нас все суды коррумпированные и купленные банками
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06.05.2024 09:40 Ответить
Банкомат підірвали, сапьори срані...
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06.05.2024 09:48 Ответить
а можна без мата ?
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06.05.2024 09:51 Ответить
банкомат на фото целый
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06.05.2024 09:52 Ответить
Привет Банк ?
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06.05.2024 09:56 Ответить
"Південний"
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06.05.2024 12:01 Ответить
Це Карабас-Барабас буянитЬ - ни себе, ни людям.
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06.05.2024 09:57 Ответить
в россии только голубые банкоматы , потому что там живут п*******
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06.05.2024 10:07 Ответить
Посмотрите на фото - подорвали не банк, а гараж рядом!
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06.05.2024 10:21 Ответить
Они рыли тоннель подкоп с соседнего здания и скорее ошиблись ВВ, много заложили. Хотели пол пробить, а рухнуло всё. Версия угрозыска.
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06.05.2024 23:00 Ответить
Бонні і Клайд перебралися до Чернігова.
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06.05.2024 10:29 Ответить
гівноприбудови до житлових будинків часів 90-х почали самоліквідуватися
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06.05.2024 15:43 Ответить
ну хоч якась гарна новина
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08.05.2024 02:42 Ответить
 
 