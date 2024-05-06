Утром в банке в центре Чернигова раздался взрыв. ФОТОРЕПОРТАЖ

6 мая, около 4 утра, в помещении банка в центре Чернигова прогремел взрыв

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

"Сегодня около 4-х утра в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших людей нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте события работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции.

Данные о происшествии внесли в реестр досудебных расследований по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем взрыва. Сейчас полиция работает на месте происшествия.

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