Зранку в банку в центрі Чернігова пролунав вибух. ФОТОрепортаж
6 травня, близько 4 ранку, у приміщенні банку в центрі Чернігова пролунав вибух
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.
"Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає", - йдеться в повідомленні.
Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.
Дані про подію внесли до реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Зараз поліція працює на місці події.
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