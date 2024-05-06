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Зранку в банку в центрі Чернігова пролунав вибух. ФОТОрепортаж

6 травня, близько 4 ранку, у приміщенні банку в центрі Чернігова пролунав вибух

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомили у поліції Чернігівської області.

"Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає", - йдеться в повідомленні.

Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

Дані про подію внесли до реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Зараз поліція працює на місці події.

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У приміщенні банку у Чернігові стався вибух
У приміщенні банку у Чернігові стався вибух
У приміщенні банку у Чернігові стався вибух
У приміщенні банку у Чернігові стався вибух

Автор: 

вибух (4451) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+18
хтось закрив кредитну історію.
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06.05.2024 09:08
+12
Банк відбувся легким переляком - а от гроші всі згоріли нах
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06.05.2024 09:08
+11
Про гроші ні слова. Просто так вибухи у банках не стаються.
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06.05.2024 09:04
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Про гроші ні слова. Просто так вибухи у банках не стаються.
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06.05.2024 09:04 Відповісти
Працює один, а троє керують?
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06.05.2024 11:16 Відповісти
Побутовий газ....
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06.05.2024 09:07 Відповісти
газ да, но его туда спецом запустили
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07.05.2024 16:33 Відповісти
Банк відбувся легким переляком - а от гроші всі згоріли нах
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06.05.2024 09:08 Відповісти
хтось закрив кредитну історію.
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06.05.2024 09:08 Відповісти
це навряд чи ... 99,9% імовірності що ні ...
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06.05.2024 09:21 Відповісти
Скоріше відкрив... готівкову
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06.05.2024 09:22 Відповісти
Ти думаєш шо до сих пір дані кредиторів зберігаються в шнурових книгах? Книжку вкрав (знищив) і всьо?
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06.05.2024 09:49 Відповісти
ні я так не думаю.я думаю чоловік тепер не бере кредити - бо взяв гроші.цим він і закрив свою кредитну історію.
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06.05.2024 09:52 Відповісти
А гроші там були ?
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06.05.2024 09:11 Відповісти
Вже не були
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06.05.2024 09:23 Відповісти
Близько 4 ранку ще діє комендантська година, а хто має право переміщення в цей час? Яки під час розслідування не вийти......
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06.05.2024 09:37 Відповісти
Заёмщик взорвал
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06.05.2024 09:50 Відповісти
кинули с кредитом , не берите кредиты , у нас все суды коррумпированные и купленные банками
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06.05.2024 09:40 Відповісти
Банкомат підірвали, сапьори срані...
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06.05.2024 09:48 Відповісти
а можна без мата ?
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06.05.2024 09:51 Відповісти
банкомат на фото целый
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06.05.2024 09:52 Відповісти
Привет Банк ?
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06.05.2024 09:56 Відповісти
"Південний"
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06.05.2024 12:01 Відповісти
Це Карабас-Барабас буянитЬ - ни себе, ни людям.
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06.05.2024 09:57 Відповісти
в россии только голубые банкоматы , потому что там живут п*******
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06.05.2024 10:07 Відповісти
Посмотрите на фото - подорвали не банк, а гараж рядом!
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06.05.2024 10:21 Відповісти
Они рыли тоннель подкоп с соседнего здания и скорее ошиблись ВВ, много заложили. Хотели пол пробить, а рухнуло всё. Версия угрозыска.
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06.05.2024 23:00 Відповісти
Бонні і Клайд перебралися до Чернігова.
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06.05.2024 10:29 Відповісти
гівноприбудови до житлових будинків часів 90-х почали самоліквідуватися
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06.05.2024 15:43 Відповісти
ну хоч якась гарна новина
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08.05.2024 02:42 Відповісти
 
 