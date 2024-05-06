Зранку в банку в центрі Чернігова пролунав вибух. ФОТОрепортаж

6 травня, близько 4 ранку, у приміщенні банку в центрі Чернігова пролунав вибух

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

"Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає", - йдеться в повідомленні.

Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

Дані про подію внесли до реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Зараз поліція працює на місці події.

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