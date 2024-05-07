РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10636 посетителей онлайн
Новости Фото
8 217 24

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 476 460 человек (+1160 за сутки), 7405 танков, 12 287 артсистем, 14 227 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техніки,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 476 460 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 476460 (+1160) человек,

танков - 7405 (+25) ед,

боевых бронированных машин - 14227 (+14) ед,

артиллерийских систем - 12287 (+37) ед,

РСЗО - 1057 (+0) ед,

средства ППО - 792 (+1) ед,

самолетов - 349 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9717 (+34),

крылатые ракеты - 2149 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16509 (+32) ед,

специальная техника - 2017 (+9)

Читайте также: Удачное замужество в РФ: россиянка получила 10 млн рублей за двух мужчин, которых ликвидировали на войне в Украине. ФОТО

втрати військ рф в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) уничтожение (6916) техника (1736)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Минув 3726 день москальсько-української війни.
118! одиниць техніки та 1160! чумардосів.
Арта 37, броня 39, логістика 32.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 476 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
показать весь комментарий
07.05.2024 08:41
+18
в травні буде рекорд по особовому складу.
показать весь комментарий
07.05.2024 07:49
+13
орки дали обітницю ***** дохнути мінімум 1000 за добу
показать весь комментарий
07.05.2024 08:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в травні буде рекорд по особовому складу.
показать весь комментарий
07.05.2024 07:49 Ответить
орки дали обітницю ***** дохнути мінімум 1000 за добу
показать весь комментарий
07.05.2024 08:12 Ответить
Коли ж тих дохлих мокшів вже буде 20 лімонів?
показать весь комментарий
07.05.2024 08:18 Ответить
Клятву дідам на скрєпє.
показать весь комментарий
07.05.2024 13:05 Ответить
"Клогоспник", а що ти робиш у Німеччині?
показать весь комментарий
07.05.2024 08:22 Ответить
А СУ-34 збитий цієї ночі не ввійшов в статистику ?
показать весь комментарий
07.05.2024 07:54 Ответить
Его никто не сбивал. Он сам упал.
показать весь комментарий
07.05.2024 08:08 Ответить
Звісно сам, він же важчий за повітря.
показать весь комментарий
07.05.2024 08:16 Ответить
Дякую бійці-вагомий внесок,до промови куйла,на інагурації.
показать весь комментарий
07.05.2024 08:10 Ответить
Французи - на словах такі боиові - шо поможуть солдатами Украіні - попхались в москву на інагурацію
показать весь комментарий
07.05.2024 08:15 Ответить
Зеленський відмовився від французьких військових. Ніхто туди не поїхав, лише посол подивиться на шоу.
показать весь комментарий
07.05.2024 11:13 Ответить
Я думаю, це зустрічна послуга за спокій під час Олімпіади в Парижі . . . І це не скасує драки рф - Франція потім на полях України. Політика - цинічна штука: тут граємо, тут не граємо, тут котлети загортаємо . . .
показать весь комментарий
07.05.2024 12:44 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2024 08:31 Ответить
Минув 3726 день москальсько-української війни.
118! одиниць техніки та 1160! чумардосів.
Арта 37, броня 39, логістика 32.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 476 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
показать весь комментарий
07.05.2024 08:41 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2024 08:44 Ответить
До сих пір Кіров ?
Так і не рішилися вернути історичне В"ятка
показать весь комментарий
07.05.2024 09:58 Ответить
А катер де?
показать весь комментарий
07.05.2024 08:48 Ответить
Шукає "моськовський" кільватер.
показать весь комментарий
07.05.2024 09:13 Ответить
там саме, де і СУ-34
показать весь комментарий
07.05.2024 09:13 Ответить
В травні рекорд по чумардосам - цілком можливо, якщо в них пупок не розв'яжеться. Умовно наступ почався в жовтні минулого року і по сьогодні вже обілечено 197 890 чумардосів, з них 116 450 в цьому році. Була мова, що в осени кацапи накопичили 200 тисяч резерву, так от, його більше нема. Звісно що привезуть нове м'ясо на заміщення але це не так швидко робиться. В мене великі сумніви відносно рекорда в травні, проте темп травневої середньодобової утилізації кацапів в 1 103 тушки дуже подобається. Доречі, останні два тижні середньодобово 1 100 чумардосів, це що, "бросок мангуста" чи все ж таки "остання путь, остання путь..."
показать весь комментарий
07.05.2024 09:05 Ответить
Якщо совкові генерали поприходил до завищене в 2 рази...вони ******* гарні звіти....такаж сама ***** у ***** тільки ще більше в рази
показать весь комментарий
07.05.2024 09:22 Ответить
https://glavcom.ua/country/incidents/britanska-rozvidka-sprohnozuvala-vtrati-rosijskoji-armiji-v-najblizhchi-misjatsi-999176.html Британська розвідка спрогнозувала втрати російської армії в найближчі місяці
https://glavcom.ua/country/incidents/britanska-rozvidka-sprohnozuvala-vtrati-rosijskoji-armiji-v-najblizhchi-misjatsi-999176.html Розвідники звернули увагу, що середньодобова кількість втрат росіян убитими й пораненими в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на середньому рівні поточного року - 899 втрат за добу.

Що не так - які ще совкові генерали у Британії?
показать весь комментарий
07.05.2024 11:51 Ответить
тут методи війни змінились..так що вгадати тепер важко...по старим міркам (10 років тому) коли ще мали наступати з криком УРРААА! йшло 1/3 оборона/наступ...а зараз хто знає скільки валяється по посадках, кого нашпигувало і очухали, а кого недовезли до шпиталю....і тепер фактично не чути щоб вмирали від "зараження крові", і від втрат крові вже довезенних до шпиталю
показать весь комментарий
07.05.2024 11:57 Ответить
 
 