Общие боевые потери РФ с начала войны – около 476 460 человек (+1160 за сутки), 7405 танков, 12 287 артсистем, 14 227 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 476 460 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 476460 (+1160) человек,

танков - 7405 (+25) ед,

боевых бронированных машин - 14227 (+14) ед,

артиллерийских систем - 12287 (+37) ед,

РСЗО - 1057 (+0) ед,

средства ППО - 792 (+1) ед,

самолетов - 349 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9717 (+34),

крылатые ракеты - 2149 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16509 (+32) ед,

специальная техника - 2017 (+9)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.