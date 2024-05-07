Общие боевые потери РФ с начала войны – около 476 460 человек (+1160 за сутки), 7405 танков, 12 287 артсистем, 14 227 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 476 460 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 476460 (+1160) человек,
танков - 7405 (+25) ед,
боевых бронированных машин - 14227 (+14) ед,
артиллерийских систем - 12287 (+37) ед,
РСЗО - 1057 (+0) ед,
средства ППО - 792 (+1) ед,
самолетов - 349 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9717 (+34),
крылатые ракеты - 2149 (+1),
корабли /катера - 26 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 16509 (+32) ед,
специальная техника - 2017 (+9)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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118! одиниць техніки та 1160! чумардосів.
Арта 37, броня 39, логістика 32.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 476 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
Так і не рішилися вернути історичне В"ятка
https://glavcom.ua/country/incidents/britanska-rozvidka-sprohnozuvala-vtrati-rosijskoji-armiji-v-najblizhchi-misjatsi-999176.html Розвідники звернули увагу, що середньодобова кількість втрат росіян убитими й пораненими в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на середньому рівні поточного року - 899 втрат за добу.
Що не так - які ще совкові генерали у Британії?