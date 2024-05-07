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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 476 460 осіб (+1160 за добу), 7405 танків, 12 287 артсистем, 14 227 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніки,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 476 460 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 476460 (+1160) осіб,

танків - 7405 (+25) од,

бойових броньованих машин - 14227 (+14) од,

артилерійських систем - 12287 (+37) од,

РСЗВ - 1057 (+0) од,

засоби ППО - 792 (+1) од,

літаків - 349 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9717 (+34),

крилаті ракети - 2149 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16509 (+32) од,

спеціальна техніка - 2017 (+9)

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втрати військ рф в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) знищення (7227) техніка (1826)


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Топ коментарі
+19
Минув 3726 день москальсько-української війни.
118! одиниць техніки та 1160! чумардосів.
Арта 37, броня 39, логістика 32.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 476 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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07.05.2024 08:41
+18
в травні буде рекорд по особовому складу.
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07.05.2024 07:49
+13
орки дали обітницю ***** дохнути мінімум 1000 за добу
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07.05.2024 08:12
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в травні буде рекорд по особовому складу.
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07.05.2024 07:49 Відповісти
орки дали обітницю ***** дохнути мінімум 1000 за добу
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07.05.2024 08:12 Відповісти
Коли ж тих дохлих мокшів вже буде 20 лімонів?
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07.05.2024 08:18 Відповісти
Клятву дідам на скрєпє.
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07.05.2024 13:05 Відповісти
"Клогоспник", а що ти робиш у Німеччині?
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07.05.2024 08:22 Відповісти
А СУ-34 збитий цієї ночі не ввійшов в статистику ?
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07.05.2024 07:54 Відповісти
Его никто не сбивал. Он сам упал.
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07.05.2024 08:08 Відповісти
Звісно сам, він же важчий за повітря.
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07.05.2024 08:16 Відповісти
Дякую бійці-вагомий внесок,до промови куйла,на інагурації.
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07.05.2024 08:10 Відповісти
Французи - на словах такі боиові - шо поможуть солдатами Украіні - попхались в москву на інагурацію
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07.05.2024 08:15 Відповісти
Зеленський відмовився від французьких військових. Ніхто туди не поїхав, лише посол подивиться на шоу.
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07.05.2024 11:13 Відповісти
Я думаю, це зустрічна послуга за спокій під час Олімпіади в Парижі . . . І це не скасує драки рф - Франція потім на полях України. Політика - цинічна штука: тут граємо, тут не граємо, тут котлети загортаємо . . .
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07.05.2024 12:44 Відповісти
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07.05.2024 08:31 Відповісти
Минув 3726 день москальсько-української війни.
118! одиниць техніки та 1160! чумардосів.
Арта 37, броня 39, логістика 32.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 476 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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07.05.2024 08:41 Відповісти
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07.05.2024 08:44 Відповісти
До сих пір Кіров ?
Так і не рішилися вернути історичне В"ятка
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07.05.2024 09:58 Відповісти
А катер де?
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07.05.2024 08:48 Відповісти
Шукає "моськовський" кільватер.
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07.05.2024 09:13 Відповісти
там саме, де і СУ-34
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07.05.2024 09:13 Відповісти
В травні рекорд по чумардосам - цілком можливо, якщо в них пупок не розв'яжеться. Умовно наступ почався в жовтні минулого року і по сьогодні вже обілечено 197 890 чумардосів, з них 116 450 в цьому році. Була мова, що в осени кацапи накопичили 200 тисяч резерву, так от, його більше нема. Звісно що привезуть нове м'ясо на заміщення але це не так швидко робиться. В мене великі сумніви відносно рекорда в травні, проте темп травневої середньодобової утилізації кацапів в 1 103 тушки дуже подобається. Доречі, останні два тижні середньодобово 1 100 чумардосів, це що, "бросок мангуста" чи все ж таки "остання путь, остання путь..."
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07.05.2024 09:05 Відповісти
Якщо совкові генерали поприходил до завищене в 2 рази...вони ******* гарні звіти....такаж сама ***** у ***** тільки ще більше в рази
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07.05.2024 09:22 Відповісти
https://glavcom.ua/country/incidents/britanska-rozvidka-sprohnozuvala-vtrati-rosijskoji-armiji-v-najblizhchi-misjatsi-999176.html Британська розвідка спрогнозувала втрати російської армії в найближчі місяці
https://glavcom.ua/country/incidents/britanska-rozvidka-sprohnozuvala-vtrati-rosijskoji-armiji-v-najblizhchi-misjatsi-999176.html Розвідники звернули увагу, що середньодобова кількість втрат росіян убитими й пораненими в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на середньому рівні поточного року - 899 втрат за добу.

Що не так - які ще совкові генерали у Британії?
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07.05.2024 11:51 Відповісти
тут методи війни змінились..так що вгадати тепер важко...по старим міркам (10 років тому) коли ще мали наступати з криком УРРААА! йшло 1/3 оборона/наступ...а зараз хто знає скільки валяється по посадках, кого нашпигувало і очухали, а кого недовезли до шпиталю....і тепер фактично не чути щоб вмирали від "зараження крові", і від втрат крові вже довезенних до шпиталю
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07.05.2024 11:57 Відповісти
 
 