Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 476 460 осіб (+1160 за добу), 7405 танків, 12 287 артсистем, 14 227 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 476 460 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 476460 (+1160) осіб,

танків - 7405 (+25) од,

бойових броньованих машин - 14227 (+14) од,

артилерійських систем - 12287 (+37) од,

РСЗВ - 1057 (+0) од,

засоби ППО - 792 (+1) од,

літаків - 349 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9717 (+34),

крилаті ракети - 2149 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16509 (+32) од,

спеціальна техніка - 2017 (+9)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.