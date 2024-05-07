РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11173 посетителя онлайн
Новости Фото
4 873 5

Саперы испытывают машину механизированного разминирования PT-300 D:MINE на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине начала работу машина механизированного разминирования PT-300 D:MINE.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, саперы Межрегионального Центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС испытывают машину на территории, где велись активные боевые действия.

Читайте также: На полигоне испытали специальную машину для разминиирования, которую собрали в Украине, - Минэкономики

Випробування машини механізованого розмінування PT-300 D:MINE

"Сейчас данная техника очищает поле, усеянное кассетными боеприпасами, которые самостоятельно не самоликвидировались и угрожают жизни мирных жителей", - рассказали в ГСЧС.

Випробування машини механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Випробування машини механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Читайте также: Партнеры выделили более $700 миллионов на гуманитарное разминирование Украины


Випробування машини механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделил 97 миллионов на оборудование по разминированию. В частности, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям выделено 49,5 млн грн для закупки трех бронированных пиротехнических машин легкого типа и приобретения двух седельных тягачей. Кроме того, Министерство обороны получило более 48 млн грн для закупки средств, обеспечивающих проведение работ по гуманитарному разминированию.

Автор: 

ГСЧС (4966) разминирование (713) сапер (135) Центр гуманитарного разминирования (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подобається нам все розміновувати .. все розміновуєм і розміновуєм
показать весь комментарий
07.05.2024 17:29 Ответить
Так, почала ще верещук і єлдак із Чорнгара і Маріуполя. Я так розумію, що після 20 травня 2024 року і єлдак і верещук підуть в перших нових рядах в ці розиміновані проходи і будуть гасити ворога своїми обпісяними штанцями, чи заховаються в бункері?
показать весь комментарий
07.05.2024 19:18 Ответить
Де треба мінувати там розміновують, зелена підерня
показать весь комментарий
07.05.2024 17:53 Ответить
...потрібна справа... але ж скільки малечі у гніздах , норах та просто на землі загине...(
здохніть, кацапи та вся ваша людожерська недоімперія зайвохромосомних дебілів
показать весь комментарий
07.05.2024 18:32 Ответить
Хех ... Дивуюсь саперу - на тілі повний (чи майже повний) захист, на голові напіввідкритий шолом !!
показать весь комментарий
07.05.2024 19:43 Ответить
 
 