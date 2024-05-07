Саперы испытывают машину механизированного разминирования PT-300 D:MINE на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине начала работу машина механизированного разминирования PT-300 D:MINE.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, саперы Межрегионального Центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС испытывают машину на территории, где велись активные боевые действия.

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"Сейчас данная техника очищает поле, усеянное кассетными боеприпасами, которые самостоятельно не самоликвидировались и угрожают жизни мирных жителей", - рассказали в ГСЧС.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделил 97 миллионов на оборудование по разминированию. В частности, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям выделено 49,5 млн грн для закупки трех бронированных пиротехнических машин легкого типа и приобретения двух седельных тягачей. Кроме того, Министерство обороны получило более 48 млн грн для закупки средств, обеспечивающих проведение работ по гуманитарному разминированию.