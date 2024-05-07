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Сапери випробовують машину механізованого розмінування PT-300 D:MINE на Харківщині. ФОТОрепортаж

На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велися активні бойові дії.

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Випробування машини механізованого розмінування PT-300 D:MINE

"Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців", - розповіли в ДСНС.

Випробування машини механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Випробування машини механізованого розмінування PT-300 D:MINE

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Випробування машини механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів виділив 97 мільйонів на обладнання з розмінування. Зокрема, Державній службі з надзвичайних ситуацій виділено 49,5 млн грн для закупівлі трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу та придбання двох сідельних тягачів. Крім того, Міністерство оборони отримало понад 48 млн грн для закупівлі засобів, що забезпечують проведення робіт з гуманітарного розмінування.

Автор: 

ДСНС (5105) розмінування (989) сапер (194) Центр гуманітарного розмінування (7)


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подобається нам все розміновувати .. все розміновуєм і розміновуєм
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07.05.2024 17:29 Відповісти
Так, почала ще верещук і єлдак із Чорнгара і Маріуполя. Я так розумію, що після 20 травня 2024 року і єлдак і верещук підуть в перших нових рядах в ці розиміновані проходи і будуть гасити ворога своїми обпісяними штанцями, чи заховаються в бункері?
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07.05.2024 19:18 Відповісти
Де треба мінувати там розміновують, зелена підерня
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07.05.2024 17:53 Відповісти
...потрібна справа... але ж скільки малечі у гніздах , норах та просто на землі загине...(
здохніть, кацапи та вся ваша людожерська недоімперія зайвохромосомних дебілів
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07.05.2024 18:32 Відповісти
Хех ... Дивуюсь саперу - на тілі повний (чи майже повний) захист, на голові напіввідкритий шолом !!
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07.05.2024 19:43 Відповісти
 
 