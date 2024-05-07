Сапери випробовують машину механізованого розмінування PT-300 D:MINE на Харківщині. ФОТОрепортаж

На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велися активні бойові дії.

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"Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців", - розповіли в ДСНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів виділив 97 мільйонів на обладнання з розмінування. Зокрема, Державній службі з надзвичайних ситуацій виділено 49,5 млн грн для закупівлі трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу та придбання двох сідельних тягачів. Крім того, Міністерство оборони отримало понад 48 млн грн для закупівлі засобів, що забезпечують проведення робіт з гуманітарного розмінування.