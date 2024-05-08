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Сутки на Донетчине: россияне атаковали 6 населенных пунктов из авиации, РСЗО "Ураган", БПЛА и артиллерии. ФОТОРЕПОРТАЖ

За минувшие сутки россияне совершили 1677 атак на Курахово, села Калиново, Николаевку, Новый Комар, Предтечино, Прогресс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Парасковеевка. Под огнем оказались окраины Очеретинской и Кураховской громад. Село Прогресс подверглось авиаудару. Разрушен дом. Люди не пострадали.

По селу Калиново враг ударил из артиллерии. Разрушениям подверглись 5 частных домов.

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Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполевка и Заречное, начался лесной пожар на площади 470 га - пожарные его потушили.

В Константиновской громаде обстреляны Ступочки, Предтечино и Червоное - без разрушений. Николаевку российские войска атаковали из "Ураганов" - повредили три дома.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома. В Свято-Покровской Сиверской громаде поврежден дом.


Обстріли Донеччини 8 травня: наслідки
Окупанти вдарили по 6 населених пунктах Донеччини
Протягом минулої доби окупанти здійснили 1677 атак по цивільних у Донецькій області
Зруйновані будинки у Донецькій області
Окупанти атакували населені пункти Донеччини

Также читайте: В Часовом Яре нет российских оккупантов, в городе остаются 680 гражданских, - глава ГВА Чаус

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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