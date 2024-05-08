Доба на Донеччині: росіяни атакували 6 населених пунктів з авіації, РСЗВ "Ураган", БПЛА та артилерії. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби росіяни здійснили 1677 атак на Курахове, села Калинове, Миколаївка, Новий Комар, Предтечине, Прогрес.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області
Покровський район
У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Парасковіївка. Під вогнем опинилися околиці Очеретинської та Курахівської громад. Село Прогрес зазнало авіаудару. Зруйновано будинок. Люди не постраждали.
По селу Калиновому ворог вдарив з артилерії. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків.
Краматорський район
У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне, зайнялася лісова пожежа на площі 470 га - вогнеборці її загасили.
У Костянтинівській громаді обстріляні Ступочки, Предтечине та Червоне - без руйнувань. Миколаївку російські війська атакували з "Ураганів" - пошкодили три оселі.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
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