УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11878 відвідувачів онлайн
Новини Фото
863 0

Доба на Донеччині: росіяни атакували 6 населених пунктів з авіації, РСЗВ "Ураган", БПЛА та артилерії. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби росіяни здійснили 1677 атак на Курахове, села Калинове, Миколаївка, Новий Комар, Предтечине, Прогрес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області

Покровський район

У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Парасковіївка. Під вогнем опинилися околиці Очеретинської та Курахівської громад. Село Прогрес зазнало авіаудару. Зруйновано будинок. Люди не постраждали.

По селу Калиновому ворог вдарив з артилерії. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків.

Руйнування будинків на Донеччині 8 травня

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне, зайнялася лісова пожежа на площі 470 га - вогнеборці її загасили.

У Костянтинівській громаді обстріляні Ступочки, Предтечине та Червоне - без руйнувань. Миколаївку російські війська атакували з "Ураганів" - пошкодили три оселі.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.


Обстріли Донеччини 8 травня: наслідки
Окупанти вдарили по 6 населених пунктах Донеччини
Протягом минулої доби окупанти здійснили 1677 атак по цивільних у Донецькій області
Зруйновані будинки у Донецькій області
Окупанти атакували населені пункти Донеччини

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовому Яру немає російських окупантів, у місті перебувають 680 цивільних, - глава МВА Чаус

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 