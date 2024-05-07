У Часовому Яру немає російських окупантів, у місті перебувають 680 цивільних, - глава МВА Чаус

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що наразі на території Часовоярської громади немає російських окупантів. Він також зазначив, що у громаді продовжують залишатися 680 осіб, більшість з яких це люди похилого віку.

Про це він розповів в етері "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Окупантів на території громади сьогодні немає. Втім, цивільні громадяни ще залишаються в місті. Зокрема, 680 осіб залишаються на території Часовоярської громади. Часто люди відмовляються виїжджати, аргументуючи це тим, що не хочуть покидати власний дім. І переважно це люди похилого віку", - повідомив посадовець.

Чаус зазначив, що мешканці Часового Яру поки ще мають можливість евакуюватися з міста. Також він додав, що мешканці міста отримують гуманітарну допомогу.

Читайте також: Окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр до 9 травня, не рахуються зі своїми силами, - ОСУВ "Хортиця"

"Ми постійно їздимо до міста з гуманітарною допомогою. Тому для цивільних громадян ще залишається можливість евакуюватись", - наголосив начальник Часовоярської міської ВА.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів, що ЗСУ контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр. Він зазначив, що у самому місті немає російської армії.

Ситуація довкола Часового Яру

5 травня повідомлялося, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині ворог зосередив до 25 тисяч російських окупантів.

Також раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News заявив, що російські окупанти хочуть захопити Часів Яр до 9 травня.

Читайте також: Атаки окупантів на Часів Яр повторюють їхню тактику в Авдіївці, - британська розвідка