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У Часовому Яру немає російських окупантів, у місті перебувають 680 цивільних, - глава МВА Чаус

У Часовому Яру немає російських окупантів, у місті перебувають 680 цивільних, - Чаус

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що наразі на території Часовоярської громади немає російських окупантів. Він також зазначив, що у громаді продовжують залишатися 680 осіб, більшість з яких це люди похилого віку.

Про це він розповів в етері "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Окупантів на території громади сьогодні немає. Втім, цивільні громадяни ще залишаються в місті. Зокрема, 680 осіб залишаються на території Часовоярської громади. Часто люди відмовляються виїжджати, аргументуючи це тим, що не хочуть покидати власний дім. І переважно це люди похилого віку", - повідомив посадовець.

Чаус зазначив, що мешканці Часового Яру поки ще мають можливість евакуюватися з міста. Також він додав, що мешканці міста отримують гуманітарну допомогу.

Читайте також: Окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр до 9 травня, не рахуються зі своїми силами, - ОСУВ "Хортиця"

"Ми постійно їздимо до міста з гуманітарною допомогою. Тому для цивільних громадян ще залишається можливість евакуюватись", - наголосив начальник Часовоярської міської ВА.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів, що ЗСУ контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр. Він зазначив, що у самому місті немає російської армії.

Ситуація довкола Часового Яру

5 травня повідомлялося, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині ворог зосередив до 25 тисяч російських окупантів.

Також раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News заявив, що російські окупанти хочуть захопити Часів Яр до 9 травня.

Читайте також: Атаки окупантів на Часів Яр повторюють їхню тактику в Авдіївці, - британська розвідка

Автор: 

евакуація (2305) Донецька область (8347) Часів Яр (322) Чаус Сергій (10)


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Топ коментарі
+10
Куда переехать??Там большей частью деды и бабки по 75-90лет..Ты с луны??У людей нет ничего кроме хаты и мелкого скарба.Пенсия как правило 2500-3000грн...Не знаю никого из простых работяг с того региона,чтоб у кого было больше 3500,если не был каким начальником или гос.служащим...или шахтером,но там шахт нет.Куда ехать??В спортзале жить в таком возрасте??Или ты хату им свою сдашь бесплатно или за 1тыс.грн....Ты своих деда-бабку помнишь??Вот они,уехали бы со своей хаты,бросив все что нажили за всю свою жизнь?? Для этих людей,жизнь в таком возрасте непонятно где-уже не имеет никакого смысла и ценности
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07.05.2024 12:18
+6
У людей є маса причин не виїзжати в основному це люди похилого віку. І рускій мір там вже мало хто чекає...
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07.05.2024 11:54
+4
Ще й гумдопомогу ,,ждунам" розвозять! Може без неї скоріше б виїхали!
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07.05.2024 11:45
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680 цивільних - от якого дідька вони там роблять? От ну нафіга? Чому не можна переїхати на 200-300 км західніше? Що вони доведуть тим що тепер там?
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07.05.2024 11:40 Відповісти
як що доведуть ? а може вони ждут..рускі мір.
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07.05.2024 11:50 Відповісти
У людей є маса причин не виїзжати в основному це люди похилого віку. І рускій мір там вже мало хто чекає...
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07.05.2024 11:54 Відповісти
ви навіть не уявляєте скільки тут народу чекають руський мір, в них же одна мета отримувати пенсію і рф і в Україні. Це прєдєл мєчтаній
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07.05.2024 17:58 Відповісти
Вибачте, будь ласка, а ви хоч одного переселенця в себе вдома прихистили вже, що так кажете? Бо якщо ви жодному українцю у біді не надали прихисток, проте брешете, що вони нібито чогось там чекають...Це лицемірство і ганьба!!!!!!!
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07.05.2024 15:38 Відповісти
а ви приїдьте сюди на тиждень і потім ми побачимо ваше ліцемірство))
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07.05.2024 17:59 Відповісти
"більшість з яких це люди похилого віку"
Якщо їм 60++ і немає рідні західніше, то куди їм евакуюватися?
Це або "ждуни", або їм вже просто по... "какая разніца"...
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07.05.2024 11:55 Відповісти
Куда переехать??Там большей частью деды и бабки по 75-90лет..Ты с луны??У людей нет ничего кроме хаты и мелкого скарба.Пенсия как правило 2500-3000грн...Не знаю никого из простых работяг с того региона,чтоб у кого было больше 3500,если не был каким начальником или гос.служащим...или шахтером,но там шахт нет.Куда ехать??В спортзале жить в таком возрасте??Или ты хату им свою сдашь бесплатно или за 1тыс.грн....Ты своих деда-бабку помнишь??Вот они,уехали бы со своей хаты,бросив все что нажили за всю свою жизнь?? Для этих людей,жизнь в таком возрасте непонятно где-уже не имеет никакого смысла и ценности
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07.05.2024 12:18 Відповісти
Пусті села по всій країні з покинутими хатами. Пенсія може виплачуватись та сама по іншому місцю проживання
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07.05.2024 13:40 Відповісти
да і стоять вони із відчиненими дверима і повністю облаштовнаі і чекають нових хазяів...
не пишіть дурниці
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07.05.2024 22:55 Відповісти
Ще й гумдопомогу ,,ждунам" розвозять! Може без неї скоріше б виїхали!
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07.05.2024 11:45 Відповісти
Коли моя бабуся помирала, все що вона хотіла -- повернутися додому. Нелегкою дорога у скорій за 200 км була. Коли поклали її на ліжко, як важко не була, але з таким полегшенням вона доторкнулая до тієї ковдри...
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07.05.2024 19:22 Відповісти
Цим 680 цивільним хтось запропонував куди евакуюватися чи ні? Де про це інформація?
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07.05.2024 15:43 Відповісти
680 чоловік чекають руський мір, інфа сотка
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07.05.2024 17:56 Відповісти
 
 