В Часовом Яре нет российских оккупантов, в городе остаются 680 гражданских, - глава ГВА Чаус

Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что сейчас на территории Часовоярской громады нет российских оккупантов. Он также отметил, что в громаде продолжают оставаться 680 человек, большинство из которых это пожилые люди.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантов на территории громады сегодня нет. Впрочем, гражданские еще остаются в городе. В частности, 680 человек остаются на территории Часовоярской громады. Часто люди отказываются выезжать, аргументируя это тем, что не хотят покидать собственный дом. И в основном это пожилые люди", - сообщил чиновник.

Чаус отметил, что жители Часова Яра пока еще имеют возможность эвакуироваться из города. Также он добавил, что жители города получают гуманитарную помощь.

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"Мы постоянно ездим в город с гуманитарной помощью. Поэтому для гражданских лиц еще остается возможность эвакуироваться", - подчеркнул начальник Часовоярской городской ВА.

Ранее представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр. Он отметил, что в самом городе нет российской армии.

Ситуация вокруг Часова Яра

5 мая сообщалось, что на Часовояровском направлении в Донецкой области враг сосредоточил до 25 тысяч российских оккупантов.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что российские оккупанты хотят захватить Часов Яр до 9 мая.

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