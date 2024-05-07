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В Часовом Яре нет российских оккупантов, в городе остаются 680 гражданских, - глава ГВА Чаус

У Часовому Яру немає російських окупантів, у місті перебувають 680 цивільних, - Чаус

Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что сейчас на территории Часовоярской громады нет российских оккупантов. Он также отметил, что в громаде продолжают оставаться 680 человек, большинство из которых это пожилые люди.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантов на территории громады сегодня нет. Впрочем, гражданские еще остаются в городе. В частности, 680 человек остаются на территории Часовоярской громады. Часто люди отказываются выезжать, аргументируя это тем, что не хотят покидать собственный дом. И в основном это пожилые люди", - сообщил чиновник.

Чаус отметил, что жители Часова Яра пока еще имеют возможность эвакуироваться из города. Также он добавил, что жители города получают гуманитарную помощь.

Читайте также: Оккупанты не прекращают попыток захватить Часов Яр до 9 мая, не считаются со своими силами, - ОСГВ "Хортица"

"Мы постоянно ездим в город с гуманитарной помощью. Поэтому для гражданских лиц еще остается возможность эвакуироваться", - подчеркнул начальник Часовоярской городской ВА.

Ранее представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр. Он отметил, что в самом городе нет российской армии.

Ситуация вокруг Часова Яра

5 мая сообщалось, что на Часовояровском направлении в Донецкой области враг сосредоточил до 25 тысяч российских оккупантов.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что российские оккупанты хотят захватить Часов Яр до 9 мая.

Читайте также: Атаки оккупантов на Часов Яр повторяют их тактику в Авдеевке, - британская разведка

Автор: 

эвакуация (2066) Донецкая область (9535) Часов Яр (319) Чаус Сергей (10)


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Топ комментарии
+10
Куда переехать??Там большей частью деды и бабки по 75-90лет..Ты с луны??У людей нет ничего кроме хаты и мелкого скарба.Пенсия как правило 2500-3000грн...Не знаю никого из простых работяг с того региона,чтоб у кого было больше 3500,если не был каким начальником или гос.служащим...или шахтером,но там шахт нет.Куда ехать??В спортзале жить в таком возрасте??Или ты хату им свою сдашь бесплатно или за 1тыс.грн....Ты своих деда-бабку помнишь??Вот они,уехали бы со своей хаты,бросив все что нажили за всю свою жизнь?? Для этих людей,жизнь в таком возрасте непонятно где-уже не имеет никакого смысла и ценности
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07.05.2024 12:18
+6
У людей є маса причин не виїзжати в основному це люди похилого віку. І рускій мір там вже мало хто чекає...
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07.05.2024 11:54
+4
Ще й гумдопомогу ,,ждунам" розвозять! Може без неї скоріше б виїхали!
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07.05.2024 11:45
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680 цивільних - от якого дідька вони там роблять? От ну нафіга? Чому не можна переїхати на 200-300 км західніше? Що вони доведуть тим що тепер там?
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07.05.2024 11:40 Ответить
як що доведуть ? а може вони ждут..рускі мір.
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07.05.2024 11:50 Ответить
У людей є маса причин не виїзжати в основному це люди похилого віку. І рускій мір там вже мало хто чекає...
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07.05.2024 11:54 Ответить
ви навіть не уявляєте скільки тут народу чекають руський мір, в них же одна мета отримувати пенсію і рф і в Україні. Це прєдєл мєчтаній
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07.05.2024 17:58 Ответить
Вибачте, будь ласка, а ви хоч одного переселенця в себе вдома прихистили вже, що так кажете? Бо якщо ви жодному українцю у біді не надали прихисток, проте брешете, що вони нібито чогось там чекають...Це лицемірство і ганьба!!!!!!!
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07.05.2024 15:38 Ответить
а ви приїдьте сюди на тиждень і потім ми побачимо ваше ліцемірство))
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07.05.2024 17:59 Ответить
"більшість з яких це люди похилого віку"
Якщо їм 60++ і немає рідні західніше, то куди їм евакуюватися?
Це або "ждуни", або їм вже просто по... "какая разніца"...
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07.05.2024 11:55 Ответить
Куда переехать??Там большей частью деды и бабки по 75-90лет..Ты с луны??У людей нет ничего кроме хаты и мелкого скарба.Пенсия как правило 2500-3000грн...Не знаю никого из простых работяг с того региона,чтоб у кого было больше 3500,если не был каким начальником или гос.служащим...или шахтером,но там шахт нет.Куда ехать??В спортзале жить в таком возрасте??Или ты хату им свою сдашь бесплатно или за 1тыс.грн....Ты своих деда-бабку помнишь??Вот они,уехали бы со своей хаты,бросив все что нажили за всю свою жизнь?? Для этих людей,жизнь в таком возрасте непонятно где-уже не имеет никакого смысла и ценности
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07.05.2024 12:18 Ответить
Пусті села по всій країні з покинутими хатами. Пенсія може виплачуватись та сама по іншому місцю проживання
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07.05.2024 13:40 Ответить
да і стоять вони із відчиненими дверима і повністю облаштовнаі і чекають нових хазяів...
не пишіть дурниці
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07.05.2024 22:55 Ответить
Ще й гумдопомогу ,,ждунам" розвозять! Може без неї скоріше б виїхали!
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07.05.2024 11:45 Ответить
Коли моя бабуся помирала, все що вона хотіла -- повернутися додому. Нелегкою дорога у скорій за 200 км була. Коли поклали її на ліжко, як важко не була, але з таким полегшенням вона доторкнулая до тієї ковдри...
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07.05.2024 19:22 Ответить
Цим 680 цивільним хтось запропонував куди евакуюватися чи ні? Де про це інформація?
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07.05.2024 15:43 Ответить
680 чоловік чекають руський мір, інфа сотка
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07.05.2024 17:56 Ответить
 
 