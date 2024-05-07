В Часовом Яре нет российских оккупантов, в городе остаются 680 гражданских, - глава ГВА Чаус
Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что сейчас на территории Часовоярской громады нет российских оккупантов. Он также отметил, что в громаде продолжают оставаться 680 человек, большинство из которых это пожилые люди.
Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.
"Оккупантов на территории громады сегодня нет. Впрочем, гражданские еще остаются в городе. В частности, 680 человек остаются на территории Часовоярской громады. Часто люди отказываются выезжать, аргументируя это тем, что не хотят покидать собственный дом. И в основном это пожилые люди", - сообщил чиновник.
Чаус отметил, что жители Часова Яра пока еще имеют возможность эвакуироваться из города. Также он добавил, что жители города получают гуманитарную помощь.
"Мы постоянно ездим в город с гуманитарной помощью. Поэтому для гражданских лиц еще остается возможность эвакуироваться", - подчеркнул начальник Часовоярской городской ВА.
Ранее представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр. Он отметил, что в самом городе нет российской армии.
Ситуация вокруг Часова Яра
5 мая сообщалось, что на Часовояровском направлении в Донецкой области враг сосредоточил до 25 тысяч российских оккупантов.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что российские оккупанты хотят захватить Часов Яр до 9 мая.
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Якщо їм 60++ і немає рідні західніше, то куди їм евакуюватися?
Це або "ждуни", або їм вже просто по... "какая разніца"...
не пишіть дурниці