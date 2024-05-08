На фронте погиб защитник Украины Сергей Лось. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб украинский воин Сергей Лось 1983 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Звягельского городского совета.

"Сергей был верен военной присяге и погиб, защищая Родину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 9 мая в 12:00 на территории Свято-Михайловской православной церкви (ул. Шевченко, 9) состоится прощание с погибшим Героем.

Читайте также: Защищая Украину, погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич (Гринка). ФОТО