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Новости Фото Война
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На фронте погиб защитник Украины Сергей Лось. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб украинский воин Сергей Лось 1983 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Звягельского городского совета.

"Сергей был верен военной присяге и погиб, защищая Родину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 9 мая в 12:00 на территории Свято-Михайловской православной церкви (ул. Шевченко, 9) состоится прощание с погибшим Героем.

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Загиблий воїн Сергій Лось

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потери (4382)


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08.05.2024 15:41 Ответить
Яке мужнє обличчя
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08.05.2024 15:46 Ответить
Героям вічна слава((. На колінах..
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08.05.2024 15:53 Ответить
Царство Небесне.
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08.05.2024 15:54 Ответить
Pam'yataemo...Vi4na Slava.🙏🇺🇦
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08.05.2024 16:10 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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08.05.2024 17:28 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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08.05.2024 19:00 Ответить
 
 