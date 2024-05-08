На фронте погиб защитник Украины Сергей Лось. ФОТО
Защищая Украину, на фронте погиб украинский воин Сергей Лось 1983 года рождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Звягельского городского совета.
"Сергей был верен военной присяге и погиб, защищая Родину", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 9 мая в 12:00 на территории Свято-Михайловской православной церкви (ул. Шевченко, 9) состоится прощание с погибшим Героем.
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