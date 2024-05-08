Бойцы 79-й ОДШБр из стрелкового оружия сбили два российских "ланцета". ФОТО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили два вражеских беспилотника типа "Ланцет".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск.

Как отмечается, вражеские ударные беспилотники вошли в полосу обороны 79-й бригады бригада, для уничтожения артиллерийских систем.

Зенитчики 79-ки вовремя обнаружили движение хищных "птичек" и точным огнем из стрелкового оружия приземлили их.

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