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Бойцы 79-й ОДШБр из стрелкового оружия сбили два российских "ланцета". ФОТО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили два вражеских беспилотника типа "Ланцет".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск.

Как отмечается, вражеские ударные беспилотники вошли в полосу обороны 79-й бригады бригада, для уничтожения артиллерийских систем.

Зенитчики 79-ки вовремя обнаружили движение хищных "птичек" и точным огнем из стрелкового оружия приземлили их.

Бійці 79 бригади збили 2 російські Ланцети

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Автор: 

беспилотник (3589) ПВО (2745) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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повезло, нажаль так буває не завжди
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08.05.2024 18:33 Ответить
Це досвід, який НЕОБХІДНО МАКСИМАЛЬНО ПОШИРИТИ серед усіх Сил Оборони України.
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10.05.2024 01:59 Ответить
 
 