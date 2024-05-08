Бойцы 79-й ОДШБр из стрелкового оружия сбили два российских "ланцета". ФОТО
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили два вражеских беспилотника типа "Ланцет".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск.
Как отмечается, вражеские ударные беспилотники вошли в полосу обороны 79-й бригады бригада, для уничтожения артиллерийских систем.
Зенитчики 79-ки вовремя обнаружили движение хищных "птичек" и точным огнем из стрелкового оружия приземлили их.
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Ігор Данилко
показать весь комментарий08.05.2024 18:33 Ответить Мне нравится 0
2_homo_sapiens
показать весь комментарий10.05.2024 01:59 Ответить Мне нравится 0
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