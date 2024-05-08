Бійці 79-ї ОДШБр зі стрілецької зброї збили два російські "Ланцети". ФОТО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два ворожі безпілотники типу "Ланцет".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ.

Як зазначається, ворожі ударні безпілотники увійшли у смугу оборони 79-ї бригади бригада, для знищення артилерійськіх систем.

Зенітники 79-ки вчасно виявили рух хижих "пташок" і точним вогнем зі стрілецької зброї приземлили їх.

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Що відомо про російські ударні БпЛА "Ланцет"?

"Ланцет" – це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника.