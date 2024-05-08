Бійці 79-ї ОДШБр зі стрілецької зброї збили два російські "Ланцети". ФОТО
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два ворожі безпілотники типу "Ланцет".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ.
Як зазначається, ворожі ударні безпілотники увійшли у смугу оборони 79-ї бригади бригада, для знищення артилерійськіх систем.
Зенітники 79-ки вчасно виявили рух хижих "пташок" і точним вогнем зі стрілецької зброї приземлили їх.
Що відомо про російські ударні БпЛА "Ланцет"?
"Ланцет" – це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника.
- максимальна швидкість останньої модифікації Ланцет-3 становить 110 км/год (в умовах горизонтального польоту) та 300 км/год (під час атаки на ціль);
- дальність польоту сягає 40-50 км;
- вага безпілотника становить близько 12 кг, з яких бойова частина – до 5 кг;
- апарат може перебувати в повітрі майже годину.
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Ігор Данилко
показати весь коментар08.05.2024 18:33 Відповісти Мені подобається 0
2_homo_sapiens
показати весь коментар10.05.2024 01:59 Відповісти Мені подобається 0
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