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Бійці 79-ї ОДШБр зі стрілецької зброї збили два російські "Ланцети". ФОТО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два ворожі безпілотники типу "Ланцет".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ.

Як зазначається, ворожі ударні безпілотники увійшли у смугу оборони 79-ї бригади бригада, для знищення артилерійськіх систем.

Зенітники 79-ки вчасно виявили рух хижих "пташок" і точним вогнем зі стрілецької зброї приземлили їх.

Бійці 79 бригади збили 2 російські Ланцети

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Що відомо про російські ударні БпЛА "Ланцет"?

"Ланцет" – це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника.

  • максимальна швидкість останньої модифікації Ланцет-3 становить 110 км/год (в умовах горизонтального польоту) та 300 км/год (під час атаки на ціль);
  • дальність польоту сягає 40-50 км;
  • вага безпілотника становить близько 12 кг, з яких бойова частина – до 5 кг;
  • апарат може перебувати в повітрі майже годину.

Автор: 

безпілотник (4153) ППО (3185) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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повезло, нажаль так буває не завжди
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08.05.2024 18:33 Відповісти
Це досвід, який НЕОБХІДНО МАКСИМАЛЬНО ПОШИРИТИ серед усіх Сил Оборони України.
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10.05.2024 01:59 Відповісти
 
 