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Внедорожники, автомобили и оборудование для кинологической и взрывотехнической служб: ОБСЕ передала подразделениям системы МВД помощь на 1,9 млн евро. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 8 мая, в рамках проекта "Поддержка государственных органов Украины в предотвращении и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях" Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе передала подразделениям системы МВД оборудование и автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, переданное оборудование и автомобили будут использоваться в Национальной полиции и Государственной пограничной службе Украины.

ОБСЄ передала МВС допомогу на 1,9 млн євро

В частности, в рамках проекта МВД получило 20 внедорожников и 5 автомобилей для транспортировки служебных собак. Кроме того, подразделениям передано оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, программное обеспечение для криминального анализа, а также принтеры, серверы и тому подобное. Общая стоимость переданного оборудования составляет 1,9 миллиона евро.

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ОБСЄ передала МВС допомогу на 1,9 млн євро

"Война всегда была и есть тем фактором, который усиливает риски незаконного оборота оружия в стране. Впрочем, благодаря нашим партнерам мы можем действовать превентивно и обеспечивать наши подразделения всем необходимым", - заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

ОБСЄ передала МВС допомогу на 1,9 млн євро

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ОБСЄ передала МВС допомогу на 1,9 млн євро

Автор: 

МВД (9318) ОБСЕ (4877) помощь (7800)


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Позашляховики? - де тои Тимошенко! - шоб обкатав
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08.05.2024 18:53 Ответить
Поки цивільні воюють, відгодовані, здорові офіційні ухилянти в формі крім гарних зарплат та пільг, отримують то Mazda CX-5, то Toyota Land Cruiser аби в комфорті возити свої сраки. А тим часом підрозділи з передової вже навіть на папір А0 просять скинутися, бо і цього немає.
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08.05.2024 18:55 Ответить
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08.05.2024 19:04 Ответить
Це ж не ОБСЄ придумало такі подарунки , це ж зелені виканючили .
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08.05.2024 20:53 Ответить
 
 