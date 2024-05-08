Внедорожники, автомобили и оборудование для кинологической и взрывотехнической служб: ОБСЕ передала подразделениям системы МВД помощь на 1,9 млн евро. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 8 мая, в рамках проекта "Поддержка государственных органов Украины в предотвращении и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях" Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе передала подразделениям системы МВД оборудование и автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, переданное оборудование и автомобили будут использоваться в Национальной полиции и Государственной пограничной службе Украины.

В частности, в рамках проекта МВД получило 20 внедорожников и 5 автомобилей для транспортировки служебных собак. Кроме того, подразделениям передано оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, программное обеспечение для криминального анализа, а также принтеры, серверы и тому подобное. Общая стоимость переданного оборудования составляет 1,9 миллиона евро.

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"Война всегда была и есть тем фактором, который усиливает риски незаконного оборота оружия в стране. Впрочем, благодаря нашим партнерам мы можем действовать превентивно и обеспечивать наши подразделения всем необходимым", - заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

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