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Позашляховики, автівки й обладнання для кінологічної та вибухотехнічної служб: ОБСЄ передала підрозділам системи МВС допомогу на 1,9 млн євро. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 травня, у межах проєкту "Підтримка державних органів України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин у всіх його проявах" Організація з безпеки і співробітництва в Європі передала підрозділам системи МВС обладнання та автомобілі.

Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, передане обладнання та автомобілі використовуватимуться у Національній поліції та Державній прикордонній службі України.

ОБСЄ передала МВС допомогу на 1,9 млн євро

Так, у межах проєкту МВС отримало 20 позашляховиків та 5 автівок для транспортування службових собак. Окрім того, підрозділам передано обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, програмне забезпечення для кримінального аналізу, а також принтери, сервери тощо. Загальна вартість переданого обладнання становить 1,9 мільйона євро.

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ОБСЄ передала МВС допомогу на 1,9 млн євро

"Війна завжди була і є тим фактором який посилює ризики щодо незаконного обігу зброї в країні. Утім, завдяки нашим партнерам ми маємо змогу діяти превентивно та забезпечувати наші підрозділи усім необхідним", - заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

ОБСЄ передала МВС допомогу на 1,9 млн євро

Також читайте: МВС запустило два сервіси для військовослужбовців і правоохоронців. Що пропонують?

ОБСЄ передала МВС допомогу на 1,9 млн євро

Автор: 

МВС (3501) ОБСЄ (3504) допомога (8343)


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Позашляховики? - де тои Тимошенко! - шоб обкатав
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08.05.2024 18:53 Відповісти
Поки цивільні воюють, відгодовані, здорові офіційні ухилянти в формі крім гарних зарплат та пільг, отримують то Mazda CX-5, то Toyota Land Cruiser аби в комфорті возити свої сраки. А тим часом підрозділи з передової вже навіть на папір А0 просять скинутися, бо і цього немає.
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08.05.2024 18:55 Відповісти
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08.05.2024 19:04 Відповісти
Це ж не ОБСЄ придумало такі подарунки , це ж зелені виканючили .
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08.05.2024 20:53 Відповісти
 
 