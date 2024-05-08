Позашляховики, автівки й обладнання для кінологічної та вибухотехнічної служб: ОБСЄ передала підрозділам системи МВС допомогу на 1,9 млн євро. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 травня, у межах проєкту "Підтримка державних органів України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин у всіх його проявах" Організація з безпеки і співробітництва в Європі передала підрозділам системи МВС обладнання та автомобілі.

Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, передане обладнання та автомобілі використовуватимуться у Національній поліції та Державній прикордонній службі України.

Так, у межах проєкту МВС отримало 20 позашляховиків та 5 автівок для транспортування службових собак. Окрім того, підрозділам передано обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, програмне забезпечення для кримінального аналізу, а також принтери, сервери тощо. Загальна вартість переданого обладнання становить 1,9 мільйона євро.

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"Війна завжди була і є тим фактором який посилює ризики щодо незаконного обігу зброї в країні. Утім, завдяки нашим партнерам ми маємо змогу діяти превентивно та забезпечувати наші підрозділи усім необхідним", - заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

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