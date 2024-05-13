Сутки на Донетчине: под огнем 3 района, есть жертвы. ФОТОрепортаж

Войска РФ в течение предыдущих суток, 12 апреля, обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОВА, в Кураховской громаде 5 домов сгорели и 10 повреждены в Кураховке; в Курахово повреждены дом. В Селидово повреждены 2 пятиэтажки и админздание. В Новогродовке повреждены 9 многоэтажек и 3 частных дома.

Также отмечается, что в Покровске разрушены 2 админздания, повреждены 4 многоэтажки.

Краматорский район

Из-за российских обстрелов в Лимане ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома; также в громаде: в Диброве погиб человек, в Заречном 2 дома разрушены, в Торском - 2 повреждены. На Катериновку Ильиновской громады враг сбросил управляемую авиабомбу, обошлось без жертв.

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Бахмутский район

В Щербиновке Торецкой громады поврежден дом, в Северске - нежилое сооружение.





















По данным ОВА, с линии фронта эвакуированы 257 человек, в том числе 30 детей.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью 13 мая российские войска обстреляли Селидово Донецкой области ракетами С-300.