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Сутки на Донетчине: под огнем 3 района, есть жертвы. ФОТОрепортаж

Войска РФ в течение предыдущих суток, 12 апреля, обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОВА, в Кураховской громаде 5 домов сгорели и 10 повреждены в Кураховке; в Курахово повреждены дом. В Селидово повреждены 2 пятиэтажки и админздание. В Новогродовке повреждены 9 многоэтажек и 3 частных дома.

Также отмечается, что в Покровске разрушены 2 админздания, повреждены 4 многоэтажки.

Краматорский район

Из-за российских обстрелов в Лимане ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома; также в громаде: в Диброве погиб человек, в Заречном 2 дома разрушены, в Торском - 2 повреждены. На Катериновку Ильиновской громады враг сбросил управляемую авиабомбу, обошлось без жертв.

Читайте: На Донетчине за сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Бахмутский район

В Щербиновке Торецкой громады поврежден дом, в Северске - нежилое сооружение.

Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року

По данным ОВА, с линии фронта эвакуированы 257 человек, в том числе 30 детей.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью 13 мая российские войска обстреляли Селидово Донецкой области ракетами С-300.

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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