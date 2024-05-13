Доба на Донеччині: під вогнем 3 райони, є жертви. ФОТОрепортаж

Війська РФ упродовж попередньої доби, 12 квітня, обстрілювали територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Курахівській громаді 5 будинків згоріли і 10 пошкоджено у Курахівці; у Кураховому пошкоджені будинок. У Селидовому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки і адмінбудівлю. У Новогродівці пошкоджено 9 багатоповерхівок і 3 приватні будинки.

Також зазначається, що у Покровську зруйновано 2 адмінбудівлі, пошкоджено 4 багатоповерхівки.

Краматорський район

Через російські обстріли у Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки; також у громаді: у Діброві загинула людина, у Зарічному 2 будинки зруйновані, у Торському - 2 пошкоджені. На Катеринівку Іллінівської громади ворог скинув керовану авіабомбу, минулося без жертв.

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Бахмутський район

У Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок, у Сіверську - нежитлову споруду.





















За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 257 осіб, зокрема 30 дітей.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі 13 травня російські війська обстріляли Селидове Донецької області ракетами С-300.