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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: під вогнем 3 райони, є жертви. ФОТОрепортаж

Війська РФ упродовж попередньої доби, 12 квітня, обстрілювали територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Курахівській громаді 5 будинків згоріли і 10 пошкоджено у Курахівці; у Кураховому пошкоджені будинок. У Селидовому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки і адмінбудівлю. У Новогродівці пошкоджено 9 багатоповерхівок і 3 приватні будинки.

Також зазначається, що у Покровську зруйновано 2 адмінбудівлі, пошкоджено 4 багатоповерхівки.

Краматорський район

Через російські обстріли у Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки; також у громаді: у Діброві загинула людина, у Зарічному 2 будинки зруйновані, у Торському - 2 пошкоджені. На Катеринівку Іллінівської громади ворог скинув керовану авіабомбу, минулося без жертв.

Читайте: На Донеччині за добу ворог обстріляв 10 населених пунктів, дві людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок, у Сіверську - нежитлову споруду.

Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 12 травня 2024 року

За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 257 осіб, зокрема 30 дітей.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі 13 травня російські війська обстріляли Селидове Донецької області ракетами С-300.

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


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