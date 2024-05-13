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Военнослужащего будут судить за перепродажу автомобилей, предоставленных волонтерами для нужд ВСУ, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который хотел продать три автомобиля, завезенные из-за границы для нужд Вооруженных сил Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, один из благотворительных фондов получил из-за границы три автомобиля, которые должны были передать на нужды Вооруженных Сил Украины.

Перепродажа благотворительных авто

Отмечается, что военнослужащий получил автомобили якобы для дальнейшей передачи своему подразделению, однако сразу опубликовал объявление об их продаже через онлайн-площадку. За три машины он планировал получить 13,6 тыс. долларов США.

Військовослужбовця судитимуть за перепродаж авто, які волонтери передали для армії

В феврале 2024 года работники ГБР задержали подозреваемого во время получения им $13 600 от покупателя за три указанных автомобиля.

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Военнослужащий обвиняется в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Військовослужбовця ЗСУ судитимуть за перепродаж авто, які волонтери передали для армії

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Автор: 

авто (4204) мошенничество (1221) суд (25093) военнослужащие (6134) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+3
Слово "військовослужбовець" на разі є святим для українців.І ми його асоціюєм з окопниками,воїнами що на передовій.Але таких лише тридцять відсотків від загальної кількості військових.Тому всіх тих військових,хто не на передовій,пропоную називати тилослужбовцями.
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13.05.2024 12:46
+2
А як інакше - він же ж не лисии
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13.05.2024 12:38
+1
Це військовослужбовець. Не варто заводити рака за камінь.

Отмечается, что военнослужащий получил автомобили якобы для дальнейшей передачи своему подразделению
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13.05.2024 12:58
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А як інакше - він же ж не лисии
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13.05.2024 12:38 Ответить
Риба починає гнити з голови. Я вже не памятаю, якогось ЗЕбанутого поца із ж,ОПи блазня також впіймали, що та паскуда їздила а крутому джипі, новому, який передали з-за кордону для ЗСУ волонтери. А цей дрищ подумав, якщо крадуть ЗЕбануті керманичі, то і йому можна.
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13.05.2024 12:43 Ответить
Так всі ж призеденти!
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13.05.2024 12:46 Ответить
Він зараз радником у глави оборонного відомства служить прізвище його Тищенко. Не знаю що він там після невдачі в ОПі умеровурадить, але одне ясно що пройда ще той… це все слуги ізі каломийського і їм на Неню плювати з лаврської колокольні. Саме маленьке та чмошне а на Шевроле Сєквоя з американської гумдопомоги для ЗСУ воно їздило….
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13.05.2024 14:05 Ответить
Слово "військовослужбовець" на разі є святим для українців.І ми його асоціюєм з окопниками,воїнами що на передовій.Але таких лише тридцять відсотків від загальної кількості військових.Тому всіх тих військових,хто не на передовій,пропоную називати тилослужбовцями.
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13.05.2024 12:46 Ответить
Це військовослужбовець. Не варто заводити рака за камінь.

Отмечается, что военнослужащий получил автомобили якобы для дальнейшей передачи своему подразделению
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13.05.2024 12:58 Ответить
Так він може замполіт якийсь чи старшина, чи зампотил. Ніякий не воїн
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13.05.2024 13:01 Ответить
А як по мені то на тиловика дуже схоже. Якщо цей зам по тилу ще й призваний з запас - то тім більш схоже, бо менталітет не вбʼєш ніякою війною. Слава ЗСУ!!!
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13.05.2024 13:59 Ответить
Скорiше всього тилова криса.
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13.05.2024 14:57 Ответить
Чогось не кажуть нi звання, нi должностi, нi пiдроздiлу( хоча б рiд вiйськ).
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13.05.2024 14:56 Ответить
 
 