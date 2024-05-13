Военнослужащего будут судить за перепродажу автомобилей, предоставленных волонтерами для нужд ВСУ, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который хотел продать три автомобиля, завезенные из-за границы для нужд Вооруженных сил Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, один из благотворительных фондов получил из-за границы три автомобиля, которые должны были передать на нужды Вооруженных Сил Украины.

Перепродажа благотворительных авто

Отмечается, что военнослужащий получил автомобили якобы для дальнейшей передачи своему подразделению, однако сразу опубликовал объявление об их продаже через онлайн-площадку. За три машины он планировал получить 13,6 тыс. долларов США.

В феврале 2024 года работники ГБР задержали подозреваемого во время получения им $13 600 от покупателя за три указанных автомобиля.

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Военнослужащий обвиняется в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

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