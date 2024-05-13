Військовослужбовця судитимуть за перепродаж автомобілів, наданих волонтерами для потреб ЗСУ, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який хотів продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, один з благодійних фондів отримав з-за кордону три автомобілі, які мали передати на потреби Збройних Сил України.

Перепродаж благодійних авто

Зазначається, що військовослужбовець отримав автомобілі нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, проте одразу опублікував оголошення про їхній продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він планував отримати 13,6 тис. доларів США.

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали підозрюваного під час отримання ним $13 600 від покупця за три вказані автомобілі.

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Військовослужбовець обвинувачується у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

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