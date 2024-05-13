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Військовослужбовця судитимуть за перепродаж автомобілів, наданих волонтерами для потреб ЗСУ, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який хотів продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, один з благодійних фондів отримав з-за кордону три автомобілі, які мали передати на потреби Збройних Сил України.

Перепродаж благодійних авто

Зазначається, що військовослужбовець отримав автомобілі нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, проте одразу опублікував оголошення про їхній продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він планував отримати 13,6 тис. доларів США.

Військовослужбовця судитимуть за перепродаж авто, які волонтери передали для армії

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали підозрюваного під час отримання ним $13 600 від покупця за три вказані автомобілі.

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Військовослужбовець обвинувачується у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Військовослужбовця ЗСУ судитимуть за перепродаж авто, які волонтери передали для армії

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Автор: 

авто (6166) шахрайство (1080) суд (11676) військовослужбовці (4744) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+3
Слово "військовослужбовець" на разі є святим для українців.І ми його асоціюєм з окопниками,воїнами що на передовій.Але таких лише тридцять відсотків від загальної кількості військових.Тому всіх тих військових,хто не на передовій,пропоную називати тилослужбовцями.
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13.05.2024 12:46
+2
А як інакше - він же ж не лисии
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13.05.2024 12:38
+1
Це військовослужбовець. Не варто заводити рака за камінь.

Отмечается, что военнослужащий получил автомобили якобы для дальнейшей передачи своему подразделению
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13.05.2024 12:58
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А як інакше - він же ж не лисии
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13.05.2024 12:38 Відповісти
Риба починає гнити з голови. Я вже не памятаю, якогось ЗЕбанутого поца із ж,ОПи блазня також впіймали, що та паскуда їздила а крутому джипі, новому, який передали з-за кордону для ЗСУ волонтери. А цей дрищ подумав, якщо крадуть ЗЕбануті керманичі, то і йому можна.
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13.05.2024 12:43 Відповісти
Так всі ж призеденти!
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13.05.2024 12:46 Відповісти
Він зараз радником у глави оборонного відомства служить прізвище його Тищенко. Не знаю що він там після невдачі в ОПі умеровурадить, але одне ясно що пройда ще той… це все слуги ізі каломийського і їм на Неню плювати з лаврської колокольні. Саме маленьке та чмошне а на Шевроле Сєквоя з американської гумдопомоги для ЗСУ воно їздило….
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13.05.2024 14:05 Відповісти
Слово "військовослужбовець" на разі є святим для українців.І ми його асоціюєм з окопниками,воїнами що на передовій.Але таких лише тридцять відсотків від загальної кількості військових.Тому всіх тих військових,хто не на передовій,пропоную називати тилослужбовцями.
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13.05.2024 12:46 Відповісти
Це військовослужбовець. Не варто заводити рака за камінь.

Отмечается, что военнослужащий получил автомобили якобы для дальнейшей передачи своему подразделению
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13.05.2024 12:58 Відповісти
Так він може замполіт якийсь чи старшина, чи зампотил. Ніякий не воїн
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13.05.2024 13:01 Відповісти
А як по мені то на тиловика дуже схоже. Якщо цей зам по тилу ще й призваний з запас - то тім більш схоже, бо менталітет не вбʼєш ніякою війною. Слава ЗСУ!!!
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13.05.2024 13:59 Відповісти
Скорiше всього тилова криса.
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13.05.2024 14:57 Відповісти
Чогось не кажуть нi звання, нi должностi, нi пiдроздiлу( хоча б рiд вiйськ).
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13.05.2024 14:56 Відповісти
 
 