"Укрпочта" выпустит две новые марки ко Дню вышиванки, посвященные вышивкам Харьковщины и Крыма. ФОТО

Ко Дню вышиванки "Укрпочта" анонсировала выпуск новых марок с изображением традиционных узоров Крыма и Харьковщины. 16 мая официальный запуск состоится в Киеве, а 17 - в Харькове.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

Изображение марок

На одной из марок представлена женская рубашка XIX века, на рукавах которой вышито изображение петушков.

"Каждый украинский регион имеет свой узор с закодированной историей. Совпадение или нет, в узорах на харьковской марке закодирован свет, солнце и пробуждение жизни. Марка с крымскотатарскими орнаментами - неоспоримое доказательство подлинности полуострова, "код народа", который будет жить всегда", - подчеркнул он.

А на второй - крымскотатарская вышивка (женская головная шаль "марама" середины XIX века - ред.), которая выполнена в традиционной технике тамбурной вышивки Qasnaq. Это вышивка металлизированными (золотыми) и шелковыми нитями по домотканому полотну.

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Смелянский отметил, что, учитывая обстоятельства, спецпогашение продлится два дня: 16 мая официальный запуск состоится в Киеве, а 17 - в Харькове.

Предзаказ

"Укрпочта" также предлагает приобрести художественные конверты с элементами крымскотатарской вышивки на учкуре - мужском свадебном поясе, изготовленном на рубеже ХІХ-ХХ веков, и вышивки рушника, датированной концом ХХ века из села Колонтаев, что на Харьковщине.

Марки уже можно предзаказать.

Почтовый набор содержит листы "Украинская вышивка - код нации. Харьковская область" и "Крымскотатарская вышивка - код народа. Автономная Республика Крым", а также различные конверты и карточки.

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