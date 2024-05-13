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"Укрпочта" выпустит две новые марки ко Дню вышиванки, посвященные вышивкам Харьковщины и Крыма. ФОТО

Ко Дню вышиванки "Укрпочта" анонсировала выпуск новых марок с изображением традиционных узоров Крыма и Харьковщины. 16 мая официальный запуск состоится в Киеве, а 17 - в Харькове.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

Изображение марок

На одной из марок представлена женская рубашка XIX века, на рукавах которой вышито изображение петушков.

"Каждый украинский регион имеет свой узор с закодированной историей. Совпадение или нет, в узорах на харьковской марке закодирован свет, солнце и пробуждение жизни. Марка с крымскотатарскими орнаментами - неоспоримое доказательство подлинности полуострова, "код народа", который будет жить всегда", - подчеркнул он.

Марка Укрпошти до Дня Вишиванки

А на второй - крымскотатарская вышивка (женская головная шаль "марама" середины XIX века - ред.), которая выполнена в традиционной технике тамбурной вышивки Qasnaq. Это вышивка металлизированными (золотыми) и шелковыми нитями по домотканому полотну.

Ілюстрації для марок від "Укрпошти" до Дня вишиванки

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Русскій воєнний флот - до дна": Укрпочта" выпустит третью серию марок, посвященную уничтожению Черноморского флота РФ. ФОТО

Смелянский отметил, что, учитывая обстоятельства, спецпогашение продлится два дня: 16 мая официальный запуск состоится в Киеве, а 17 - в Харькове.

Предзаказ

"Укрпочта" также предлагает приобрести художественные конверты с элементами крымскотатарской вышивки на учкуре - мужском свадебном поясе, изготовленном на рубеже ХІХ-ХХ веков, и вышивки рушника, датированной концом ХХ века из села Колонтаев, что на Харьковщине.

Марки уже можно предзаказать.

Укрпошта випустить марки до Дня вишиванки

Почтовый набор содержит листы "Украинская вышивка - код нации. Харьковская область" и "Крымскотатарская вышивка - код народа. Автономная Республика Крым", а также различные конверты и карточки.

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Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66) День вышиванки (18) марка (33)


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Блондинка хвастается своим подругам:
- Мой муж сифилитик и мудозвон!
Муж её поправляет:
- Не сифилитик и мудозвон, а филателист и нумизмат!
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13.05.2024 14:04 Ответить
укрпошта - єдині, хто завзято відстоює незалежність їбучі просирачі державних коштів
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13.05.2024 14:21 Ответить
Через відсутність хоч чогось у своєму прямому бізнесі, де їм надали дозволи на обмін валют, емітування карток, перекази, торгівля і все інше, Укрпошта, здається, нічого крім піару помпезного випуску марок і їх ейферичного погашення не роблять. Була надія . що вони наздоженуть Н-Пошту і хоч трохи обновлять свої відділення і людиноненависних бабусь-працівників, але ні, сільські відення занепадають і зникають швидше, ніж пони погашають марки.
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13.05.2024 14:42 Ответить
Потрібно зробити вишиванку побережжя Азовського моря і Новокаховської ГЕС і вдягнути в неї хероя Херпіду.
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13.05.2024 14:46 Ответить
Явно уже грошей не вистачає на зарплату смілянському,от і вирішив зайнятися бізнесом з нічого
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13.05.2024 15:34 Ответить
Нагадаємо, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський скоригував свою зарплатню за листопад. Вона склала 1,164 млн гривень замість заявлених раніше 687 388 гривень. Торік у червні Наглядова рада АТ "Укрпошти" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки - до 30 червня 2023 року.
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22.05.2024 21:29 Ответить
 
 