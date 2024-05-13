"Укрпошта" випустить дві нові марки до Дня вишиванки, присвячені вишивкам Харківщини та Криму. ФОТО

До Дня вишиванки "Укрпошта" анонсувала випуск нових марок із зображенням традиційних візерунків Криму та Харківщини. 16 травня офіційний запуск відбудеться у Києві, а 17 - у Харкові.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

Зображення марок

На одній з марок представлена жіноча сорочка ХІХ століття, на рукавах якої вишито зображення півників.

"Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. Збіг чи ні, у візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами - незаперечний доказ автентичності півострова, "код народу", який житиме завжди", - наголосив він.

А на другій - кримськотатарська вишивка (жіноча головна шаль "марама" середини ХІХ століття - ред.), яка виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq. Це вишивка металізованими (золотими) та шовковими нитками по домотканому полотну.

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Смілянський наголосив, що, враховуючи обставини, спецпогашення триватиме два дні: 16 травня офіційний запуск відбудеться у Києві, а 17 – у Харкові.

Передзамовлення

"Укрпошта" також пропонує придбати художні конверти з елементами кримськотатарської вишивки на учкурі – чоловічому весільному поясі, виготовленому на межі ХІХ–ХХ століть, та вишивки рушника, датованої кінцем ХХ століття із села Колонтаїв, що на Харківщині.

Марки вже можна передзамовити.

Поштовий набір містить аркуші "Українська вишивка — код нації. Харківська область" та "Кримськотатарська вишивка — код народу. Автономна Республіка Крим", а також різні конверти та картки.

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