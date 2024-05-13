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"Укрпошта" випустить дві нові марки до Дня вишиванки, присвячені вишивкам Харківщини та Криму. ФОТО

До Дня вишиванки "Укрпошта" анонсувала випуск нових марок із зображенням традиційних візерунків Криму та Харківщини. 16 травня офіційний запуск відбудеться у Києві, а 17 - у Харкові.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

Зображення марок

На одній з марок представлена жіноча сорочка ХІХ століття, на рукавах якої вишито зображення півників.

"Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. Збіг чи ні, у візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами - незаперечний доказ автентичності півострова, "код народу", який житиме завжди", - наголосив він.

Марка Укрпошти до Дня Вишиванки

А на другій - кримськотатарська вишивка (жіноча головна шаль "марама" середини ХІХ століття - ред.), яка виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq. Це вишивка металізованими (золотими) та шовковими нитками по домотканому полотну.

Ілюстрації для марок від "Укрпошти" до Дня вишиванки

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Русскій воєнний флот - до дна": "Укрпошта" випустить третю серію марок, присвячену знищенню Чорноморського флоту РФ. ФОТО

Смілянський наголосив, що, враховуючи обставини, спецпогашення триватиме два дні: 16 травня офіційний запуск відбудеться у Києві, а 17 – у Харкові.

Передзамовлення

"Укрпошта" також пропонує придбати художні конверти з елементами кримськотатарської вишивки на учкурі – чоловічому весільному поясі, виготовленому на межі ХІХ–ХХ століть, та вишивки рушника, датованої кінцем ХХ століття із села Колонтаїв, що на Харківщині.

Марки вже можна передзамовити.

Укрпошта випустить марки до Дня вишиванки

Поштовий набір містить аркуші "Українська вишивка — код нації. Харківська область" та "Кримськотатарська вишивка — код народу. Автономна Республіка Крим", а також різні конверти та картки.

Читайте також: "Зброя перемоги" на марках: Укрпошта опублікувала нові фото марок, присвячених українській зброї. ФОТО

Автор: 

Укрпошта (1081) Смілянський Ігор (187) День вишиванки (18) марка (70)


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Блондинка хвастается своим подругам:
- Мой муж сифилитик и мудозвон!
Муж её поправляет:
- Не сифилитик и мудозвон, а филателист и нумизмат!
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13.05.2024 14:04 Відповісти
укрпошта - єдині, хто завзято відстоює незалежність їбучі просирачі державних коштів
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13.05.2024 14:21 Відповісти
Через відсутність хоч чогось у своєму прямому бізнесі, де їм надали дозволи на обмін валют, емітування карток, перекази, торгівля і все інше, Укрпошта, здається, нічого крім піару помпезного випуску марок і їх ейферичного погашення не роблять. Була надія . що вони наздоженуть Н-Пошту і хоч трохи обновлять свої відділення і людиноненависних бабусь-працівників, але ні, сільські відення занепадають і зникають швидше, ніж пони погашають марки.
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13.05.2024 14:42 Відповісти
Потрібно зробити вишиванку побережжя Азовського моря і Новокаховської ГЕС і вдягнути в неї хероя Херпіду.
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13.05.2024 14:46 Відповісти
Явно уже грошей не вистачає на зарплату смілянському,от і вирішив зайнятися бізнесом з нічого
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13.05.2024 15:34 Відповісти
Нагадаємо, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський скоригував свою зарплатню за листопад. Вона склала 1,164 млн гривень замість заявлених раніше 687 388 гривень. Торік у червні Наглядова рада АТ "Укрпошти" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки - до 30 червня 2023 року.
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22.05.2024 21:29 Відповісти
 
 