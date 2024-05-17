В ГБР рассказали подробности о задержании бизнесмена Кропачева: Махинации в угольной сфере нанесли ущерб государству на 2 млрд грн. ВИДЕО+ФОТО

В ГБР подтвердили, что сотрудники ГБР, в тесном взаимодействии с Нацполицией, задержали бизнесмена Виталия Кропачева - фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящее в группу компаний ООО "Укрдонинвест".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Махинации бизнесмена

Как отмечается, он, через руководство своего предприятия и должностных лиц Министерства энергетики Украины и Государственной налоговой службы Украины, нанес государству ущерб на более 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.

"По оперативной информации, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов", - отмечают в ГБР.

Он, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие "ПК "Краснолиманская".

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Госпредприятие зависимо от ООО "Краснолиманское", поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из своих пластов, расположенных ниже чем пласты, добываемые обществом.

"Бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией, и, через сделки с налоговыми льготами, которые присваивались его структурами, пытались довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности - через применение "нулевой" ставки НДС, получали коммерсанты. При этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством. При этом общество пользовалось оборудованием государственного предприятия", - рассказали в ГБР.

В рамках разработанного противоправного механизма, руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных "льгот", зато наращивало задолженность перед бюджетом, в том числе, и через штрафные санкции и пеню. Между тем, оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмывались через куплю-продажу движимого и недвижимого имущества.

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Также в ГБР отмечают, что следствие пока задокументировало четыре эпизода противоправной деятельности преступной группировки.

Эпизоды противоправной деятельности

В первом: установлен факт неправомерного применения ООО "Краснолиманское" в период с 01 января 2022 года по 31 августа 2023 года налоговой льготы - применение нулевой ставки НДС на уголь на общую сумму 75 млн 105 тыс. грн.

Второй эпизод: члены преступной организации умышленно не регистрировали налоговые накладные госпредприятия, что привело к нанесению вреда в виде долговых обязательств и неуплаты налогов в бюджеты разных уровней на сумму 2 млрд 194 млн грн.

Третий эпизод: руководство предприятия в период с 01 января 2022 года по 30 сентября 2023 года не осуществило регистрации налоговых накладных в адрес ООО "Краснолиманское" на более 1 млрд грн. Из-за чего госпредприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость за указанный период на сумму 169 млн 938 тыс. грн.

Также, по состоянию на 30 октября 2023 года, руководителем предприятия задекларировано, но не уплачено налоговое обязательство по НДС в государственный бюджет на общую сумму 1 млрд 124 млн грн.

Также следствие установило, что должностные лица ООО "Краснолиманское", по указанию владельца, в период 2022-2023 годов незаконно приобрели имущество на деньги, полученные от указанных выше противоправных действий на почти миллиард гривен.

В свою очередь, в Офисе генпрокурора опубликовали фото обысков по этому делу.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 17 мая был задержан угольный бизнесмен Кропачев.

Кропачев - владелец "Укрдонинвеста" (угольный бизнес и добыча газа). Как писала "Европейская правда", Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от Игоря Кононенко. Сам Кропачев это опровергал. В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а в 2017-м - шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

Бизнесмен также имеет активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. В 2019 году он купил телеканалы "Інфо 24", "ТВі" и "Погода", в декабре 2021 года - компанию-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн".

Летом 2022 года Кропачев купил компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канал", а в 2023 запустил телеканал Ukraine World News на основе запрещенных телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Ранее правоохранители расследовали причастность Кропачева к схеме, в рамках которой в течение 2016-2018 годов группа людей фактически установила контроль за государственными закупками "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".

Эти предприятия закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, незаконно переплатив более 51 млн гривен.