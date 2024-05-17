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У ДБР розповіли подробиці щодо затримання бізнесмена Кропачова: Махінації у вугільній сфері завдали шкоди державі на 2 млрд грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ДБР підтвердили, що працівники ДБР у тісній взаємодії з Нацполіцією затримали бізнесмена Віталія Кропачова - фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Махінації бізнесмена

Як зазначається, він через керівництво свого підприємства та службових осіб Міністерства енергетики України та Державної податкової служби України завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.

"За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів", - зазначають у ДБР.

Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство "ВК "Краснолиманська".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало вугільного бізнесмена Кропачова, його підозрюють у махінаціях на 2 мільярди, – ЗМІ (оновлено)

Держпідприємство залежне від ТОВ "Краснолиманське", оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які розташовані нижче ніж пласти, які видобувались товариством.

"Бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією, та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами, намагались довести держпідприємство до банкрутства. За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою. При цьому товариство користувалось обладнанням державного підприємства", - пояснили у ДБР.

У межах розробленого протиправного механізму, керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна.

Також читайте: Компанія Кропачова купила ліцензію на вугільне родовище в Донецькій області

Також у ДБР наголошують, що слідство наразі задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування.

Епізоди протиправної діяльності

У першому: встановлено факт неправомірного застосування ТОВ "Краснолиманське" у період з 01 січня 2022 по 31 серпня 2023 рр. податкової пільги - застосування нульової ставки ПДВ на вугілля на загальну суму 75 млн 105 тис. грн.

Другий епізод: члени злочинної організації умисно не реєстрували податкові накладні держпідприємства, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов’язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів на суму 2 млрд 194 млн грн.

Третій епізод: керівництво підприємства у період з 01 січня 2022 по 30 вересня 2023 рр., не здійснило реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ "Краснолиманське" на понад 1 млрд грн. Через що держпідприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість за вказаний період на суму 169 млн 938 тис. грн.

Також станом на 30 жовтня 2023 року керівником підприємства задекларовано, однак не сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1 млрд 124 млн грн.

Також слідство встановило, що службові особи ТОВ "Краснолиманське", за вказівкою власника, у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отриманні від вказаних вище протиправних дій на майже мільярд гривень.

Своєю чергою, у Офісі генпрокурора опублікували фото обшуків у цій справі. 

Також читайте: Компанія Кропачова купила спецдозвіл на видобуток вугілля на державній шахті у Мирнограді

Затримання Кропачова
Затримання Кропачова
Затримання Кропачова
Затримання Кропачова
Затримання Кропачова
Затримання Кропачова
Затримання Кропачова

 Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 17 травня було затримано вугільного бізнесмена Кропачова.

Кропачов – власник "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу). Як писала "Європейська правда", Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му — шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

Бізнесмен також має активи в машинобудівній, будівельній та транспортній галузях. У 2019 році купив телеканали "Інфо 24", "ТВі" та "Погода", у грудні 2021 році — компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн".

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Раніше правоохоронці розслідували причетність Кропачова до схеми, у межах якої впродовж 2016-2018 років група людей фактично встановила контроль за державними закупівлями "Селидіввугілля", "Мирноградвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".

Ці підприємства закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, незаконно переплативши понад 51 млн гривень.

Автор: 

Кропачов Віталій (71) ДБР (3491) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+8
я забув.
про ахметова можна писати, чи забанять?
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17.05.2024 16:01
+5
можна, він гудів..
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17.05.2024 16:05
+3
союзники та партнери , вже втомилися читати про цю мафію, смотрящіх, рєшал і тд..
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17.05.2024 16:07
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я забув.
про ахметова можна писати, чи забанять?
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17.05.2024 16:01 Відповісти
можна, він гудів..
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17.05.2024 16:05 Відповісти
Україну "менеджують "кращі , з оксфорлдськими осівтами менеджери Ахмєтова...Спочатку посадили чуток Фіалівсько-Пінчуківських поросят а потім Єрмак заселив до кабміну данецкіх , поки Ахмєтов розрулює на бізнесі Європу ...
УМЕРОВ пережив з Ахмєтовим ще Помаранчеву - тобто оплачував послуги Манафорта(рекомендованого Кремлем Ахмєтову з Пінчуком) своїм вкладом в його бізнес та збагачення... Я вже мовчу про головного міністра війни ( після Умєрова) міністра стратегічних галузей - ... про самого Шмигаля... а скільки їх у МАРОДЕРНМ на Банковій з Татаровим та Шурмівською іншою Блі@дотою... А скільки Умеров відслужив Єрмаківським керуючи Фог=ндом Держмайна - відомо тільки НАБУ котре відкрило на нього справу саме в момент його призначення міністром ...
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17.05.2024 17:22 Відповісти
Прочитайте, переклавши запит на пошуковий ГУГЛ на польську, іспанську та інші мови ЄС про бізнеси якими рулить там Ахмєтов!!!
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17.05.2024 17:24 Відповісти
союзники та партнери , вже втомилися читати про цю мафію, смотрящіх, рєшал і тд..
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17.05.2024 16:07 Відповісти
Можливо, він збирав такі СТАТКИ, щоб донати та надіслати їх Притулі, щоб той з аброхамією та герусом, теж щось для ЗСУ купили, на здачу..??
Просто забігався, от і не встиг до приходу працівників ГПУ!
Заощадливий, цей працівник вугільної галузі, на усьому….
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17.05.2024 16:09 Відповісти
Так ..... коли вони відпустять цього добропорядного та щедрого чоловіка , він вже має бути у маямі .
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17.05.2024 16:11 Відповісти
Роттердам+ дружно переморгали и это переморгают... А как гудели, как гудели...
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17.05.2024 16:13 Відповісти
Знову затримали підприємця. А без державного чиновника ніяка корупція не відбувається. Здоять і цей бізнес.
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17.05.2024 16:23 Відповісти
Кабанчика спершу відгодували. Тепер будуть потрошити. Судді, прокурори, слідчі дуже хочуть жерти втри горла. Тому застава і на свободу з "чистою совістю" і напівповними кишенями. Ну залишиться в кабанчика 1 мільярд. Теж непогано і приклад для наслідування. А от якби розстріл з конфіскацією до четвертого коліна за законами військового часу то приклад був би зовсім іншим...
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17.05.2024 16:36 Відповісти
Становлення бізнесмена пройшло у самий щасливий для деяких період - 2014-2019 роки. Мабуть з подякою приходив
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17.05.2024 16:42 Відповісти
А вроді не знали, що Сашка Стоматолог в темі. Пять років в дьосна і з засос цєловалісь, а коли п'янящий воздух Еміратів зриває дах, враз стали енергійними.
А може то помста Стоматологу - сам утік а татарова з чинчином кинув на призволяще ?
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17.05.2024 17:16 Відповісти
Ничего не будет. Команда "Шахтёр" -Ахметова, а премьер-- " Шмыгло"
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17.05.2024 17:19 Відповісти
"завдали шкоди державі на 2 млрд грн..." Жах!
А яку користь принесли державі минулорічні 40 млрд грн "на дрони"?
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17.05.2024 17:26 Відповісти
....це видно ще один рятівник бамбаса ?
При всій повазі до порядних жителів донеччини та луганщини.
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17.05.2024 19:43 Відповісти
А коли там ахмєтова, єфремова заарештують за махінації у вугільній сфері?
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17.05.2024 20:33 Відповісти
 
 