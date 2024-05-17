У ДБР розповіли подробиці щодо затримання бізнесмена Кропачова: Махінації у вугільній сфері завдали шкоди державі на 2 млрд грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ДБР підтвердили, що працівники ДБР у тісній взаємодії з Нацполіцією затримали бізнесмена Віталія Кропачова - фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Махінації бізнесмена

Як зазначається, він через керівництво свого підприємства та службових осіб Міністерства енергетики України та Державної податкової служби України завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.

"За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів", - зазначають у ДБР.

Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство "ВК "Краснолиманська".

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Держпідприємство залежне від ТОВ "Краснолиманське", оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які розташовані нижче ніж пласти, які видобувались товариством.

"Бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією, та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами, намагались довести держпідприємство до банкрутства. За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою. При цьому товариство користувалось обладнанням державного підприємства", - пояснили у ДБР.

У межах розробленого протиправного механізму, керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна.

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Також у ДБР наголошують, що слідство наразі задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування.

Епізоди протиправної діяльності

У першому: встановлено факт неправомірного застосування ТОВ "Краснолиманське" у період з 01 січня 2022 по 31 серпня 2023 рр. податкової пільги - застосування нульової ставки ПДВ на вугілля на загальну суму 75 млн 105 тис. грн.

Другий епізод: члени злочинної організації умисно не реєстрували податкові накладні держпідприємства, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов’язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів на суму 2 млрд 194 млн грн.

Третій епізод: керівництво підприємства у період з 01 січня 2022 по 30 вересня 2023 рр., не здійснило реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ "Краснолиманське" на понад 1 млрд грн. Через що держпідприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість за вказаний період на суму 169 млн 938 тис. грн.

Також станом на 30 жовтня 2023 року керівником підприємства задекларовано, однак не сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1 млрд 124 млн грн.

Також слідство встановило, що службові особи ТОВ "Краснолиманське", за вказівкою власника, у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отриманні від вказаних вище протиправних дій на майже мільярд гривень.

Своєю чергою, у Офісі генпрокурора опублікували фото обшуків у цій справі.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 17 травня було затримано вугільного бізнесмена Кропачова.

Кропачов – власник "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу). Як писала "Європейська правда", Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му — шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

Бізнесмен також має активи в машинобудівній, будівельній та транспортній галузях. У 2019 році купив телеканали "Інфо 24", "ТВі" та "Погода", у грудні 2021 році — компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн".

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Раніше правоохоронці розслідували причетність Кропачова до схеми, у межах якої впродовж 2016-2018 років група людей фактично встановила контроль за державними закупівлями "Селидіввугілля", "Мирноградвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".

Ці підприємства закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, незаконно переплативши понад 51 млн гривень.