Сутки на Донетчине: Рашисты 8 раз били по области, 2 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска в течение суток обстреляли три района Донецкой области, в результате чего получили ранения 2 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район.
В Елизаветовке Марьинской громады ранен 1 человек. Также россияне обстреляли окрестности Курахово и Дальнего.
Краматорский район.
В Торском Лиманской громады поврежден дом. Беленькое Краматорской громады подверглось удару беспилотников - без жертв. В Белокузьминовке Константиновской громады повреждены 20 домов, 2 хозяйственные постройки и инфраструктурный объект.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде повреждены 17 частных домов и промышленное здание. В Торецкой громаде ранен человек в Северном, повреждены 13 домов в Нью-Йорке. В Северске повреждены дом и нежилое здание.
Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 308 человек, в том числе 44 ребенка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль