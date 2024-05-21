Сутки на Донетчине: Рашисты 8 раз били по области, 2 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в течение суток обстреляли три района Донецкой области, в результате чего получили ранения 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Елизаветовке Марьинской громады ранен 1 человек. Также россияне обстреляли окрестности Курахово и Дальнего.

Краматорский район.

В Торском Лиманской громады поврежден дом. Беленькое Краматорской громады подверглось удару беспилотников - без жертв. В Белокузьминовке Константиновской громады повреждены 20 домов, 2 хозяйственные постройки и инфраструктурный объект.

Читайте: Готовил "прорыв" оккупантов на Покровском направлении: СБУ задержала информатора РФ в Донецкой области

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 17 частных домов и промышленное здание. В Торецкой громаде ранен человек в Северном, повреждены 13 домов в Нью-Йорке. В Северске повреждены дом и нежилое здание.

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 308 человек, в том числе 44 ребенка.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: 3 человека получили ранения, россияне 15 раз открывали огонь. ФОТОРЕПОРТАЖ





