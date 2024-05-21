Доба на Донеччині: Рашисти 8 разів били по області, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого дістали поранення 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Єлизаветівці Мар'їнської громади поранено 1 особу. Також росіяни обстріляли околиці Курахового і Дальнього.

Краматорський район.

У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Біленьке Краматорської громади зазнало удару безпілотником - без жертв. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено 20 будинків, 2 господарчі споруди та інфраструктурний об'єкт.

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Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 17 приватних будинків і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному, пошкоджено 13 будинків у Нью-Йорку. У Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 308 людей, зокрема 44 дитини.

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