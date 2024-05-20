Сутки на Донетчине: 3 человека получили ранения, россияне 15 раз открывали огонь. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских обстрелов Донетчины получили ранения 3 человека. Оккупанты били по трем районам области.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Катериновке Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде обстреляны Курахово и Берестки. В Покровской громаде повреждены 2 частных дома: в Покровске и Украинке.

Краматорский район.

В Лиманской громаде повреждены 2 дома в Заречном и 1 в Ямполе. В Константиновке поврежден дом, еще 2 - в Веролюбовке. В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.

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Бахмутский район.

В Северном Торецкой громады ранены 2 человека, повреждены 26 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 276 человек, в том числе 23 ребенка.

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