Энергетики попали под удар вражеского "Ланцета" на Донетчине, - Минэнерго

Во время атаки оккупантов на Донецкую область под удар "Ланцета" попали энергетики, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области бригада энергетиков во время выполнения ремонтных работ попала под удар вражеского "Ланцета". К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работники свернули работы и покинули место происшествия.

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Напомним, за прошедшие сутки россияне 7 раз обстреляли Донецкую область, под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.