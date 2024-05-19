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Энергетики попали под удар вражеского "Ланцета" на Донетчине, - Минэнерго

Енергетики потрапили під обстріл

Во время атаки оккупантов на Донецкую область под удар "Ланцета" попали энергетики, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области бригада энергетиков во время выполнения ремонтных работ попала под удар вражеского "Ланцета". К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работники свернули работы и покинули место происшествия.

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Напомним, за прошедшие сутки россияне 7 раз обстреляли Донецкую область, под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

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обстрел (26975) Донецкая область (9545) Минэнерго (363)


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"ПАтужно. МАладці. Дякую всім (з хрипотцою)" Ну, як? я вже такий як наш яНєлох ? . З усього янЄлох не збирається нікуди йти, хоча завтра повноваження закінчуються о 9 ранку. Він же Боневтік, тому чхав він на ваші правила, закони, конституції, депутатів, більшовиків-есерів-анархістів, та й на сам народ. А хто скаже, що він - нелегітимний, то ЗМІ накинуться як вовкодави, що поширюєте ІПСО кремля. Та хрен з редькою я клав на ІПСО, на Боневтіка і його потужних пАмощніков. Я питаю киян. Ви хоча б на поодинокі пікети біля входу у метро завтра насмілитесь ??? З папірцем у руці. "Нелегітимний йди за руцьким кораблем!" Не треба пояснювати свою байдужість війною. Вона ще невідомо скільки буде. І невідомо скільки буде таких Вовчанськів, які будуть врятовані життям наших українців. Допоки цей нелегітимний нажереться бабла й нап'ється української крові.
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19.05.2024 13:39 Ответить
Зеленський - найбільша катастрофа в історії України. Ви, звісно, праві, термін придатності минає 20-го числа цього місяця і що там не розказували в ЦВК, ОП та всілякі стефанчуки є Конституція і її порушувати не можна, а найвеличніший підер ********** нею просто підтерся. Його команда взагалі гірше окупантів, грабують, вбивають, підкуповують, торгують наркотою, ходять в ліс, якісь корабельні сосни, укртття з барабанами, заарештовані червінські, яких сотні якщо не тисячі, мобілізовані інваліди та заброньовані циркачі та онлайн казино. Багато всього іншого.
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19.05.2024 14:36 Ответить
 
 