Энергетики попали под удар вражеского "Ланцета" на Донетчине, - Минэнерго
Во время атаки оккупантов на Донецкую область под удар "Ланцета" попали энергетики, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.
"В Донецкой области бригада энергетиков во время выполнения ремонтных работ попала под удар вражеского "Ланцета". К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Как отмечается, работники свернули работы и покинули место происшествия.
Напомним, за прошедшие сутки россияне 7 раз обстреляли Донецкую область, под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
gr1959
показать весь комментарий19.05.2024 13:39 Ответить Мне нравится 2
krot_lub
показать весь комментарий19.05.2024 14:36 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль