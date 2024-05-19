За сутки россияне 7 раз обстреляли Донетчину: 1 человек погиб, 1 - ранен, повреждено несколько домов. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 18 мая, под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Один человек погиб, еще один ранен, повреждены несколько частных домов и многоэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Зоряное и Александрополь. В Кураховке погиб 1 человек, поврежден дом. В Веселом Гродовской громады ранен человек, повреждены 4 дома.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады повторно повреждены два частных дома. Под огнем окраины Константиновской и Славянской громад.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 4 многоэтажки. В Северске поврежден дом.
Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 213 человек, в том числе 21 ребенок.
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