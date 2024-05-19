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Новости Война
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За сутки россияне 7 раз обстреляли Донетчину: 1 человек погиб, 1 - ранен, повреждено несколько домов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 18 мая, под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Один человек погиб, еще один ранен, повреждены несколько частных домов и многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Зоряное и Александрополь. В Кураховке погиб 1 человек, поврежден дом. В Веселом Гродовской громады ранен человек, повреждены 4 дома.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады повторно повреждены два частных дома. Под огнем окраины Константиновской и Славянской громад.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 4 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

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Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 213 человек, в том числе 21 ребенок.

Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня

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обстрел (26975) жертвы (2064) Донецкая область (9545)


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19.05.2024 11:06 Ответить
 
 