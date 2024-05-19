Доба на Харківщині: обстріли Харкова, Липців та Вовчанська, 1 людина загинула, 11 - дістали поранення
Протягом 18 травня росіяни обстрілювали Харків та прикордонні села Харківської області. 1 людина загинула, 11 - дістали поранення, серед них двоє дітей. Також пошкоджено будівлі, газопровід і ЛЕП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
м. Харків
▪️ 14:59 м. Харків. Шевченківський район. Влучання КАБ. Пошкоджено 23 приватні будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж. Постраждало 6 осіб, в тому числі 2 дитини 13 та 16 років.
15:12 Влучання по відкритій території на околицях Харкова. Постраждалих немає.
Харківська область
▪️ 18 травня 23:58 с. Руські Тишки Харківський район. Обстріл КАБ по відкритій території. Без постраждалих.
▪️ 18:30 с. Приколотне Куп'янський район. Внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.
▪️ 13:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та зазнав поранення 55-річний чоловік.
▪️ 14:00 с. Липці Харківського району. Через обстріли пошкоджено приватний будинок.
▪️ 13:55 с. Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.
▪️ 13:00 с. Українське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка 60 років.
▪️ 11:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка та зазнали поранення дві жінки та один чоловік.
Як повідомляється, загалом евакуювали 10 314 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
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