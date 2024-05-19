За добу росіяни 7 разів обстріляли Донеччину: 1 людина загинула, 1 - поранена, пошкоджено кілька будинків. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 18 травня, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Одна людина загинула, ще одна поранена, пошкоджено кілька приватних будинків і багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Зоряне і Олександропіль. У Курахівці загинула 1 людина, пошкоджено будинок. У Веселому Гродівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.
Краматорський район
У Зарічному Лиманської громади повторно пошкоджені два приватні будинки. Під вогнем околиці Костянтинівської і Слов'янської громад.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, у тому числі 21 дитину.
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