За добу росіяни 7 разів обстріляли Донеччину: 1 людина загинула, 1 - поранена, пошкоджено кілька будинків. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 18 травня, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Одна людина загинула, ще одна поранена, пошкоджено кілька приватних будинків і багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Зоряне і Олександропіль. У Курахівці загинула 1 людина, пошкоджено будинок. У Веселому Гродівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади повторно пошкоджені два приватні будинки. Під вогнем околиці Костянтинівської і Слов'янської громад.

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Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

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Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, у тому числі 21 дитину.











