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Новини Війна
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За добу росіяни 7 разів обстріляли Донеччину: 1 людина загинула, 1 - поранена, пошкоджено кілька будинків. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 18 травня, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Одна людина загинула, ще одна поранена, пошкоджено кілька приватних будинків і багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Зоряне і Олександропіль. У Курахівці загинула 1 людина, пошкоджено будинок. У Веселому Гродівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади повторно пошкоджені два приватні будинки. Під вогнем околиці Костянтинівської і Слов'янської громад.

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Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

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Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, у тому числі 21 дитину.

Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня
Росіяни обстріляли Донеччину 18 травня

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обстріл (28284) жертви (1785) Донецька область (8357)


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19.05.2024 11:06 Відповісти
 
 