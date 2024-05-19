Енергетики потрапили під удар ворожого "Ланцета" на Донеччині, - Міненерго
Під час атаки окупантів на Донецьку область під удар "Ланцета" потрапили енергетики, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.
"На Донеччині бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт потрапила під удар ворожого "Ланцета". На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, працівники згорнули роботи та залишили місце події.
Нагадаємо, минулої доби росіяни 7 разів обстріляли Донеччину, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський і Бахмутський райони.
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gr1959
показати весь коментар19.05.2024 13:39 Відповісти Мені подобається 2
krot_lub
показати весь коментар19.05.2024 14:36 Відповісти Мені подобається 2
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