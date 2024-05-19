Енергетики потрапили під удар ворожого "Ланцета" на Донеччині, - Міненерго

Під час атаки окупантів на Донецьку область під удар "Ланцета" потрапили енергетики, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт потрапила під удар ворожого "Ланцета". На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, працівники згорнули роботи та залишили місце події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли державну шахту на Донеччині, поранено шестеро гірників

Нагадаємо, минулої доби росіяни 7 разів обстріляли Донеччину, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський і Бахмутський райони.