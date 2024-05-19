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Енергетики потрапили під удар ворожого "Ланцета" на Донеччині, - Міненерго

Енергетики потрапили під обстріл

Під час атаки окупантів на Донецьку область під удар "Ланцета" потрапили енергетики, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт потрапила під удар ворожого "Ланцета". На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, працівники згорнули роботи та залишили місце події.

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Нагадаємо, минулої доби росіяни 7 разів обстріляли Донеччину, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський і Бахмутський райони.

Автор: 

обстріл (28284) Донецька область (8357) Міненерго (1402)


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"ПАтужно. МАладці. Дякую всім (з хрипотцою)" Ну, як? я вже такий як наш яНєлох ? . З усього янЄлох не збирається нікуди йти, хоча завтра повноваження закінчуються о 9 ранку. Він же Боневтік, тому чхав він на ваші правила, закони, конституції, депутатів, більшовиків-есерів-анархістів, та й на сам народ. А хто скаже, що він - нелегітимний, то ЗМІ накинуться як вовкодави, що поширюєте ІПСО кремля. Та хрен з редькою я клав на ІПСО, на Боневтіка і його потужних пАмощніков. Я питаю киян. Ви хоча б на поодинокі пікети біля входу у метро завтра насмілитесь ??? З папірцем у руці. "Нелегітимний йди за руцьким кораблем!" Не треба пояснювати свою байдужість війною. Вона ще невідомо скільки буде. І невідомо скільки буде таких Вовчанськів, які будуть врятовані життям наших українців. Допоки цей нелегітимний нажереться бабла й нап'ється української крові.
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19.05.2024 13:39 Відповісти
Зеленський - найбільша катастрофа в історії України. Ви, звісно, праві, термін придатності минає 20-го числа цього місяця і що там не розказували в ЦВК, ОП та всілякі стефанчуки є Конституція і її порушувати не можна, а найвеличніший підер ********** нею просто підтерся. Його команда взагалі гірше окупантів, грабують, вбивають, підкуповують, торгують наркотою, ходять в ліс, якісь корабельні сосни, укртття з барабанами, заарештовані червінські, яких сотні якщо не тисячі, мобілізовані інваліди та заброньовані циркачі та онлайн казино. Багато всього іншого.
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19.05.2024 14:36 Відповісти
 
 