Доба на Донеччині: 3 особи дістали поранення, росіяни 15 разів відкривали вогонь. ФОТОрепортаж
Внаслідок російських обстрілів Донеччини дістали поранення 3 особи. Окупанти били по трьох районах області.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Катеринівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове і Берестки. У Покровській громаді пошкоджені 2 приватні будинки: у Покровську та Українці.
Краматорський район.
У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Зарічному і 1 у Ямполі. У Костянтинівці пошкоджено будинок, ще 2 - у Віролюбівці. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.
Бахмутський район.
У Північному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 26 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 276 людей, зокрема 23 дитини.
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