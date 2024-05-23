Неизвестные разрисовали стены Украинского дома в Варшаве надписями "Нам нужны выборы!". ФОТО
В ночь на 22 мая неизвестные разрисовали стены Украинского дома в Варшаве надписями "Нам нужны выборы!" на украинском и польском языках.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Надписи сделаны черной краской с помощью трафарета.
В Украинском доме считают, что это российская провокация, цель которой разжечь конфликт в украинском сообществе и распространить нарративы Кремля о том, что каденция президента Владимира Зеленского закончилась и украинцы якобы нуждаются в выборах.
"Это общеевропейская акция, поскольку в Германии появились идентичные надписи на могиле лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене. Это также свидетельствует о том, что в Польше работают приспешники Кремля. Мы сообщили об этом в полицию и призываем польские власти противодействовать российским провокациям и их агентам в Польше", - отметила председатель правления Фонда "Украинский дом" Мирослава Керик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про анархию без комментариев. Я понял что для тебя смена власти это анархия и смерть государства. Но на два вопроса выше ты отвечать не хочешь.
"Нам не будут помогать?"
Мы не знаем, но то, что с этим будут трудности - очевидно. Одно дело - иметь дело с законными властями страны, другое - с незаконными непонятно кем с непонятно каким статусом. Поставки оружия точно уменьшатся, если вообще будут.
"Армия не будет воевать"
Кто-то будет, а кто-то нет. отсутствие власти может привести к хаосу и точно приведет к проблемам со снабжением. В этих условиях велика вероятность того, что фронт рухнет. Готов рискнуть?
Это не "отказ принимать решения", а элементарное чувство ответственности. Ты же буквально готов поставить всю Украину на "зеро".
Щоб урівняти тих, хто вимагає виборів і усунення нарко-диктатора від влади, з кацапами, які "намагаються дестабілізувати ситуацію".
Люди повірили, що виконавець кіношної ролі Президента зможе бути успішним Президентом.
Як актор Рейган зміг бути успішним Президентом.
Але, на жаль, успішним Президентом може стати Людина, а не аби яка тварина Божія…
На жаль, люди на виборах 2019 помилились - отожнюючи героя в телевізорі з бажаним майбутнім Президентом. Що
обісравсянабрехав три короба і доси мріє стати губернатором у моськовії.
Всі мої знайомі кого не питаю також хочуть виборів.
Всім вже остаточно набрид цей кремльовський клоун, який за допомогою шахрайства, фсбшних грошей й адмінресурсу папєрєднікаф дорвався до влади
ВИБОРИ!!! Подяка нашим емігрантам за арт флешмоб!
Тепер наявність президента без виборів- теж питання.
Ланцюг такий.
Вибори під час воєнного стану не проводиться.
Значить, треба скасувати воєнний стан.
Як це зробити, коли росія продовжує наступ?
Укласти пєрєміріє.
Кілька років тому було пояснення Конституційного суду! Тут же на Цензорі було посилання.
P.S. Шукати не буду --- не наймався. Хто не вірить --- всі на дебіло-маратон! Гурра!!
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;
Закон України "Про правовий режим воєнного стану":
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України ;
зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14 Конституції Автономної Республіки Крим ;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
України)
Закон про правовий режим воєнного стану явно суперечить Конституції щодо проведення виборів прещидента і дії воєнного стану замість стану війни, яка має вищу юридичну силу ніж закон.
Виключно законами України визначаються ... правовий режим воєнного і надзвичайного стану.
Тобто у воєнному стані Конституція ставить закон "Про правовий режим воєнного стану" вище за себе. Виключення робиться для окремих статей, куди не входить стаття про періодичність виборів Президента.
У формуванні органів державної влади держави немає включень, крім відкладення виборів ВР на час дії тимчасового разового воєнного стану
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії.
Під час дії воєнного стану в ст.64 Конституції йдеться виключно про тимчасове разове обмеження окремих прав і свобод людини, але не порядку формування органів державної влади країни. Не розповсюджуйте відверту маячню.
Про разовість обмеження нічого не сказано. Або наведіть цитату, де чітко вказано, що воєнний стан не може бути пролонгований.
Немає закону - ніхто нічого не робить.
І навіть по русні стріляти незаконно.
Діючий президент може виконувати свої повноваження виключно поки уже обраний новий президент не вступить на свій пост, але не довше 30 днів, згідно ст. 104 Конституції.
Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
Виборів не було, і чорт знає коли будуть.
Через неможливість провести вибори у воєнному стані.
Ваша пісня про те, що в Конституції немає обмеження на проведення виборів під час воєнного стану повторюється далеко не один раз.
Бо отримали б відповідь, що можна обмежити законом права громадян тимчасово, але не можна прямо відмінити дію Конституції - тобто законом статтю Конституції 103.
І тоді боже упаси, якби Залужний подався б за Булавою, або Кирпонос, та навіть Кличко. А в нас народ звик грати в рулетку.
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану,
Інша справа, що закон про режим воєнного стану можна поміняти просто під час воєнного стану.
Треба або міняти закон про правовий режим воєнного стану (це можливо), або... укладати пєрєміріє.
На останній варіант почала працювати русня.
Пам'ятник на могилі Бандери в Німеччині розмалювали словами "нам потрібні вибори". ФОТО Джерело:
Невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!". ФОТО Джерело:
Не збудував Синегубий укріплення біля Харкова - вони помітили і вдарили саме там.
Виснажив Сирський резерві - вони і вдарили там де ротації не було.
Виникли сумніви у легітимності влади - вони і тут будуть бити до крові.
Підставлятися не треба, а раз не можеш - то піди! Це якщо розуму у Єрмака вистачить...
На що може влада розраховувати, якщо 30% ладні йти або в тюрму, або стрибати в Тису, бо вони вже не бачать свого майбутнього с Зеленським! Залишаються тільки ті, які не бачать ніякого виходу і змирилися з Зеленським. А це вам "український совок", але раніше замість Зеленського був тільки Генсек ЦК КПСС і нічого іншого...
Поздоровляю! Приїхали! Назад в "Светлоє будущеє"...
Ясно, що спрямований він проти України.
Так що слідкуйте за руками.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії.
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану,
В самій Конституції виключення і прописано.
Воно й сцить, бо в законах як свиня в апельсинах.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/kvadrat-prezidentstva-jakoju-je-tsina-lehitimnosti-volodimira-zelenskoho.html Зеркало тижня. Квадрат Президента.
Главное - она предлагает какое-то решение. Ведь мы не просто в жопе, а в полной! И на лошади у которой переломаны обе передние ноги не выиграть забег у лошади, которая только хромает (она такая всю жизнь и уже приспособилась). И не нужно про раскачивание лодки. Особенно под управлением Харона - с нее догадливые люди уже сбежали, единственный вариант для оставшихся выжить - заставить лодочника повернуть ее назад.
...Власть должна быть подотчетной избравшему ее народу и когда надо пояснить народу важные вещи, они начинают рассказывать об ИПСО и уже в который раз. И если они уже рассказывают о том, что кто-то ведет ИПСО, то в таком случае надо назвать эти источники ИПСО, а именно - Конституцию Украины, Конституционный Суд Украины, наших партнеров, которые не раз и не два, публично ставили вопрос о выборах, на который не было дано вменяемого ответа, западную прессу, открыто пишущую об этом, и значительную часть народа Украины, которой надо дать ответ на этот вопрос...
Повний текст тут:
https://dl-news.defence-line.org/?p=30825
Там не те що нічого не бояться, а просто вже нікуди не відступлять та і "папєрєднік(с)Юля", щось перестав з'являтись, може колись вспливе.