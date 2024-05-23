Неизвестные разрисовали стены Украинского дома в Варшаве надписями "Нам нужны выборы!". ФОТО

В ночь на 22 мая неизвестные разрисовали стены Украинского дома в Варшаве надписями "Нам нужны выборы!" на украинском и польском языках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Надписи сделаны черной краской с помощью трафарета.

В Украинском доме считают, что это российская провокация, цель которой разжечь конфликт в украинском сообществе и распространить нарративы Кремля о том, что каденция президента Владимира Зеленского закончилась и украинцы якобы нуждаются в выборах.

"Это общеевропейская акция, поскольку в Германии появились идентичные надписи на могиле лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене. Это также свидетельствует о том, что в Польше работают приспешники Кремля. Мы сообщили об этом в полицию и призываем польские власти противодействовать российским провокациям и их агентам в Польше", - отметила председатель правления Фонда "Украинский дом" Мирослава Керик.

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