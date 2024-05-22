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Невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!". ФОТО

У ніч на 22 травня невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!" українською і польською мовами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Написи зроблені чорною фарбою за допомогою трафарету.

написі на стіні Українського дому в Варшаві

В Українському домі вважають, що це російська провокація, мета якої розпалити конфлікт в українській спільноті та поширити наративи Кремля про те, що каденція президента Володимира Зеленського закінчилася і українці нібито потребують виборів.

"Це загальноєвропейська акція, оскільки в Німеччині зʼявилися ідентичні написи на могилі лідера ОУН Степана Бандери у Мюнхені. Це також свідчить про те, що в Польщі працюють поплічники Кремля. Ми повідомили про це поліцію і закликаємо польську владу протидіяти російським провокаціям та їхнім агентам у Польщі" –  зазначила голова правління Фонду "Український дім" Мирослава Керик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби Польщі заарештували 9 осіб, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ, - Туск

Автор: 

Польща (8498) провокація (782) вандалізм (426) Варшава (190)


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Топ коментарі
+22
Для чого Рузвельт і Порошенко проводили вибори посеред війни? Могли б безкінечно продовжувати воєнний стан ,вічно царювати.
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23.05.2024 00:22
+20
лікуйся. В слуг найбільше зрадників, а так звані порохоботи чомусь гинуть на війні
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23.05.2024 00:23
+18
".. каденція президента агента фсб Володимира Зеленського Єрмака закінчилася .. "
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23.05.2024 00:15
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Я как бы это спрашивал об этом. Нам не будут помогать? Да-нет. Армия не будет воевать. Да-нет.

Про анархию без комментариев. Я понял что для тебя смена власти это анархия и смерть государства. Но на два вопроса выше ты отвечать не хочешь.
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24.05.2024 16:52 Відповісти
Вы опять-таки хотите простых ответов, которых не существует.

"Нам не будут помогать?"
Мы не знаем, но то, что с этим будут трудности - очевидно. Одно дело - иметь дело с законными властями страны, другое - с незаконными непонятно кем с непонятно каким статусом. Поставки оружия точно уменьшатся, если вообще будут.

"Армия не будет воевать"
Кто-то будет, а кто-то нет. отсутствие власти может привести к хаосу и точно приведет к проблемам со снабжением. В этих условиях велика вероятность того, что фронт рухнет. Готов рискнуть?
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24.05.2024 16:58 Відповісти
Ну тоесть ты не знаешь ответа, но говоришь что это плохо. Лол.
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24.05.2024 16:59 Відповісти
Я тебе дал ответ. Ты просто слишком примитивный, чтобы понять развернутый ответ. Тебе нужно по-проще, а по-проще в данном случае быть не может.
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24.05.2024 17:09 Відповісти
Твой ответ заключается в том что может быть хуже оттого лучше не рисковать. Буквально это банальный отказ принимать решения. То что власть принимает решения от которых может быть хуже в твое уравнение не входит. Потому что тебе в реальности насрать хуже будет или нет, главное что не тебе решать.
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24.05.2024 17:11 Відповісти
Короче, это такая классическая психология раба, которому легче когда за него думает хозяин. И все это с чувством превосходства - типа я умный и послушный.
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24.05.2024 17:12 Відповісти
Ты опять все упрощаешь. Ибо ума понять не хватает все последствия и риски.
Это не "отказ принимать решения", а элементарное чувство ответственности. Ты же буквально готов поставить всю Украину на "зеро".
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24.05.2024 19:28 Відповісти
Отказ принимать решения это отказ от ответственности. Но в остальном мне надоело спорить. Все как бы ясно было с начала.
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24.05.2024 19:35 Відповісти
Ну не пропутінськім ботам же і вдень і вночі тут висиджувати. Дайте вже і українцям на українському ресурсі висловити свої думки. Ідіть відпочивать. Завтра вам знову на ,, утрєнній развод,, одержати черговий нік і на інтернет войну. Вам поталанило, що українською володієте. А то вже б горіли в українському полі десь від дрону.
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23.05.2024 01:10 Відповісти
Они уже выбрали клоуна голобородько в 2019,что снова хотят?
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23.05.2024 00:47 Відповісти
До недолугих не доходить, що такі вкиди може робити саме нинішня нелегітимна влада.

Щоб урівняти тих, хто вимагає виборів і усунення нарко-диктатора від влади, з кацапами, які "намагаються дестабілізувати ситуацію".
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23.05.2024 00:47 Відповісти
Тут нелегетимна влада помилилась. Вибори. І там подивимось.
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23.05.2024 06:26 Відповісти
Скасовуємо військовий стан під час війни? Чи як?
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24.05.2024 16:22 Відповісти
ну й я тут напишу..нам потрібен суд на зесволотою..
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23.05.2024 00:47 Відповісти
Усі виборці - агенти кремля! Ось так!))) Який маразм!
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23.05.2024 00:59 Відповісти
Антимайданівці захопили владу України - брехнею в 2019 на виборах Президента.
Люди повірили, що виконавець кіношної ролі Президента зможе бути успішним Президентом.
Як актор Рейган зміг бути успішним Президентом.
Але, на жаль, успішним Президентом може стати Людина, а не аби яка тварина Божія…
На жаль, люди на виборах 2019 помилились - отожнюючи героя в телевізорі з бажаним майбутнім Президентом. Що обісрався набрехав три короба і доси мріє стати губернатором у моськовії.
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23.05.2024 01:31 Відповісти
Хай тепер стіну Кремля розмалюють для більшої переконливості.
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23.05.2024 01:49 Відповісти
Замовники не дозволять на власній будівлі малювати.
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23.05.2024 02:16 Відповісти
Знову ця російська іпсошка про перевибори,яку навуть тут на Цензорі активно розганяють вже тиждень.Бутусов не в курсі шо в нього на сайті вже розвівся цілий гадюшник скритої вати і корисних ідіотів,які засирають всі гілки своїми плачами ярославни по новим виборам?
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23.05.2024 02:39 Відповісти
А польською нах.. писати?
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23.05.2024 03:22 Відповісти
Кацапи Сер…
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23.05.2024 04:55 Відповісти
Пан логіку так приховав, що сам знайти тепер не зможе, здається
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23.05.2024 06:23 Відповісти
Очевидно, що величезна більшість українців хоче виборів. Через контрольовану антиукраїнську пропаганду іншого способу висловити свою думку хтось у Європі не знайшов.
Всі мої знайомі кого не питаю також хочуть виборів.
Всім вже остаточно набрид цей кремльовський клоун, який за допомогою шахрайства, фсбшних грошей й адмінресурсу папєрєднікаф дорвався до влади
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23.05.2024 04:20 Відповісти
Понизити в правах домбасітів і уклоністів , закінчити війну, і можна проводити вибори
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23.05.2024 04:59 Відповісти
Ще трохи зєля покерує і виборців залишиться тільки двоє - зєля і Сергій Устім
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23.05.2024 06:20 Відповісти
Не бзді Ваня, ще Юля залишиться.
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23.05.2024 09:14 Відповісти
Це заробiтчани. Сiв на потяг у Германii i ось ти - вже у Полонii.
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23.05.2024 04:54 Відповісти
Ті що могилу Бандери розписали, почерк той же…
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23.05.2024 04:56 Відповісти
Ну да, мабуть бубочка iм вже через край осточортiв. Кацапы же не будут своих агентов так грубо подставлять(под выборы).
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23.05.2024 05:08 Відповісти
Кацапам потрібна дестабілізація України , і виборна також, вони самі про це кажуть. Тільки деякі дописувачі цензора настільки тупі, що дупля не відбивають
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23.05.2024 09:18 Відповісти
Росписи теж різні бувають. Одні з ненавистю, а інші з любовію....
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23.05.2024 06:17 Відповісти
Здоровенькi , були. Нi, пане, в цiй статтi - явно не про бахiню...
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23.05.2024 08:38 Відповісти
фермери зовсім ох..ли, чітко за наказами рашистів
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23.05.2024 05:07 Відповісти
Почему стоит мост. Атакмсы невозможно сбить с400. Вопрос примерно в 4 минута и 10 ракетах.
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23.05.2024 05:33 Відповісти
Ніхто на Заході не забороняє бити Атакамсами по мосту. Зелі це не потрібно.
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23.05.2024 09:23 Відповісти
Це цапам потрібні вибори в Україні??? Цапам на зєлю вся надія!!! Щойно до влади в Україні прийде хтось нормальний(по типу Залужного), у рогатих не залишиться сенсу воювати. Люди об'єднаються навколо нового лідера і у Скаженої Собаки паРашки не буде сенсу сподіватись на якісь позитивні для себе результати у війні з Україною.

ВИБОРИ!!! Подяка нашим емігрантам за арт флешмоб!
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23.05.2024 05:43 Відповісти
Требование выборов это уже провокация - *** дожили,шоубизнес совсем охренел.
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23.05.2024 07:09 Відповісти
Як їм треба вибрати собі заробітчанського президента, то хай там на полях і галосують, а польські фермери допоможуть. Вже і назва є - президент заробітчанської народної республіки втікачів-сцикунців.
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23.05.2024 07:24 Відповісти
Законність створення поліції, ТЦКа, навіть деяких військових частин - під питанням.
Тепер наявність президента без виборів- теж питання.
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23.05.2024 07:37 Відповісти
Я не знаю сколько процентов граждан Украины сейчас поддерживает Зеленского. Может быть, что и большинство. Но его не поддерживает, а это главное, пассинарная часть народа, которую власть пытается всеми силами задушить и без которой война с Россией будет проиграна.
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23.05.2024 07:48 Відповісти
Виявляється що я теж агент кремля, бо хочу геть зеленого ?!
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23.05.2024 07:58 Відповісти
Тут головне - у який спосіб ви готові "геть зєлю".
Ланцюг такий.
Вибори під час воєнного стану не проводиться.
Значить, треба скасувати воєнний стан.
Як це зробити, коли росія продовжує наступ?
Укласти пєрєміріє.
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23.05.2024 08:17 Відповісти
Не проводяться вибори до Верховної ради. Президента -- проводяться. Але наш Стецько пропустив всі терміни, тому повинен передати повноваження голові Верховної ради. Далі той призначає вибори.
Кілька років тому було пояснення Конституційного суду! Тут же на Цензорі було посилання.

P.S. Шукати не буду --- не наймався. Хто не вірить --- всі на дебіло-маратон! Гурра!!
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23.05.2024 08:45 Відповісти
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;

Закон України "Про правовий режим воєнного стану":

Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану

1. В умовах воєнного стану забороняються:

зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України ;

зміна https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14 Конституції Автономної Республіки Крим ;

проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
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23.05.2024 08:48 Відповісти
Вибори забороняються на термін у 90 днів від часу введення військового стану(Конституція
України)
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23.05.2024 09:35 Відповісти
Так. А потім воєнний стан продовжується наступним законом.
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23.05.2024 09:40 Відповісти
Конституція зобов'язує проводити вибори президента без жодних винятків.
Закон про правовий режим воєнного стану явно суперечить Конституції щодо проведення виборів прещидента і дії воєнного стану замість стану війни, яка має вищу юридичну силу ніж закон.
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23.05.2024 12:28 Відповісти
Стаття 92 Конституції.
Виключно законами України визначаються ... правовий режим воєнного і надзвичайного стану.

Тобто у воєнному стані Конституція ставить закон "Про правовий режим воєнного стану" вище за себе. Виключення робиться для окремих статей, куди не входить стаття про періодичність виборів Президента.
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23.05.2024 12:34 Відповісти
і чому ви не КСУ.
У формуванні органів державної влади держави немає включень, крім відкладення виборів ВР на час дії тимчасового разового воєнного стану
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23.05.2024 13:07 Відповісти
Є. Конституція - основний закон, але не єдиний. В даному випадку Конституція посилається на закон "Про правовий режим воєнного стану", даючи йому перевагу над собою, за виключенням деяких статей, куди не входить стаття зі строком президентських повноважень.
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23.05.2024 13:13 Відповісти
Ст. 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії.
Під час дії воєнного стану в ст.64 Конституції йдеться виключно про тимчасове разове обмеження окремих прав і свобод людини, але не порядку формування органів державної влади країни. Не розповсюджуйте відверту маячню.
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23.05.2024 13:24 Відповісти
Тимчасове обмеження постійно продовжується.
Про разовість обмеження нічого не сказано. Або наведіть цитату, де чітко вказано, що воєнний стан не може бути пролонгований.
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23.05.2024 13:28 Відповісти
Ст. 106 п. 19, 20 Конституції вказує що воєнний стан запроваджується виключно в разі загрози агресії. У разі збройної агресії запроваджується стан війни
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23.05.2024 13:33 Відповісти
Немає закону "Про правовий режим стану війни", немає що запроваджувати.
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23.05.2024 13:37 Відповісти
Це саботаж виконання вимог Конституції
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23.05.2024 13:40 Відповісти
Результат виконання вимог Конституції в даному випадку гірший за їх виконання.
Немає закону - ніхто нічого не робить.
І навіть по русні стріляти незаконно.
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23.05.2024 13:44 Відповісти
Строк повноважень президента подовженню не підлягає. Немає такого ніде.

Діючий президент може виконувати свої повноваження виключно поки уже обраний новий президент не вступить на свій пост, але не довше 30 днів, згідно ст. 104 Конституції.
Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
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23.05.2024 13:30 Відповісти
Новообраний Президент України
Виборів не було, і чорт знає коли будуть.
Через неможливість провести вибори у воєнному стані.
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23.05.2024 13:32 Відповісти
Ваша пєсня хараша начінай сначала
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23.05.2024 13:36 Відповісти
Ми вже давно граємо у цю гру, якщо не помітили.
Ваша пісня про те, що в Конституції немає обмеження на проведення виборів під час воєнного стану повторюється далеко не один раз.
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23.05.2024 13:38 Відповісти
А шо, не можна воювати без воєнного стану два дні - на Донбасі майже 8 років воювали і вижили-дожили до рокових виборів.
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23.05.2024 09:17 Відповісти
Можна просто прибрати з закону норму щодо заборони виборів під час воєнного стану. Потім повернути. Технічно це можливо, було б бажання.
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23.05.2024 09:21 Відповісти
ЖОДЕН закон не може протиречіти Конституції! Інакше він вступає в колізію і чого й злякався Єрмак і не подав подання в Конституційний суд.
Бо отримали б відповідь, що можна обмежити законом права громадян тимчасово, але не можна прямо відмінити дію Конституції - тобто законом статтю Конституції 103.
І тоді боже упаси, якби Залужний подався б за Булавою, або Кирпонос, та навіть Кличко. А в нас народ звик грати в рулетку.
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23.05.2024 09:47 Відповісти
Нема протиріччя. Конституція передає виключні повноваження закону про воєнний стан, який і забороняє вибори.
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану,
Інша справа, що закон про режим воєнного стану можна поміняти просто під час воєнного стану.
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23.05.2024 09:50 Відповісти
У Конституції прямо прописано проведення виборів президента без жодних виключень. Не фантазуйте, ви не в країні чудес Аліси
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23.05.2024 12:30 Відповісти
В режимі воєнного стану закон про правовий режим воєнного стану має в окремих положеннях силу вищу за Конституцію. Стаття 92.
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23.05.2024 12:35 Відповісти
Таку маячню, навіть коментувати не потрібно
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23.05.2024 13:01 Відповісти
Ця "маячня" коментарів не потребує.
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23.05.2024 13:02 Відповісти
Ключове слово БАЖАННЯ - хто ж погодиться на добровільну кастрацію з ампутацією рук, знаходячись на Троні Життя
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23.05.2024 09:58 Відповісти
Україні потрібні вибори. Прикриватися воєнним станом не потрібно.
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23.05.2024 08:29 Відповісти
Вибори в правовому режимі воєнного стану неможливі.
Треба або міняти закон про правовий режим воєнного стану (це можливо), або... укладати пєрєміріє.
На останній варіант почала працювати русня.
Пам'ятник на могилі Бандери в Німеччині розмалювали словами "нам потрібні вибори". ФОТО Джерело:
Невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!". ФОТО Джерело:
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23.05.2024 08:58 Відповісти
Русня працює на всі варіанти! Вона користується кожною помилкою влади та командирів щоб взяти максимум для себе!
Не збудував Синегубий укріплення біля Харкова - вони помітили і вдарили саме там.
Виснажив Сирський резерві - вони і вдарили там де ротації не було.
Виникли сумніви у легітимності влади - вони і тут будуть бити до крові.
Підставлятися не треба, а раз не можеш - то піди! Це якщо розуму у Єрмака вистачить...
На що може влада розраховувати, якщо 30% ладні йти або в тюрму, або стрибати в Тису, бо вони вже не бачать свого майбутнього с Зеленським! Залишаються тільки ті, які не бачать ніякого виходу і змирилися з Зеленським. А це вам "український совок", але раніше замість Зеленського був тільки Генсек ЦК КПСС і нічого іншого...
Поздоровляю! Приїхали! Назад в "Светлоє будущеє"...
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23.05.2024 09:28 Відповісти
Якщо русня почала розкручувати тему виборів, значить, у неї вже є план.
Ясно, що спрямований він проти України.
Так що слідкуйте за руками.
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23.05.2024 09:33 Відповісти
Проведення чергових виборів передбачено Конституцією кожної демократичної держави. Без виборів будь-яка демократична держава задихнеться і згине. Про яку русню ви торочите? Менше слухайте вечірних відосиків кремлівських узурпаторів, здоровішим будете
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23.05.2024 12:35 Відповісти
В умовах воєнного стану вибори заборонені. Стаття 92 Конституції, стаття 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
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23.05.2024 12:38 Відповісти
Закон неконституційний. Конституція має вищу юридичну силу і не звільняє державні органи та їх посадових осіб від обов'язку провести необхідні вибори
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23.05.2024 13:00 Відповісти
Стаття 92 Конституції передбачає положення закону "Про правовий режим воєнного стану" вище за себе.
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23.05.2024 13:04 Відповісти
Ст. 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії.
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23.05.2024 13:17 Відповісти
Відповідає.
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану,
В самій Конституції виключення і прописано.
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23.05.2024 13:20 Відповісти
Зеленський для продовження президенства повинен був проти верифікацію в Конст. Суді.Якщо КС дозволить продовжити президенство Парламент приймає закон про продовження президенства.Україна парламентсько-президентська держава а не президентська.Прийде час і Зеленський буде звинувачений в захваті владі.Зеленський побоявся відправити подання в КС.Він знав що КС Недозволить йому каденцію.На його місце мав прийти Стефанчук.
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23.05.2024 09:49 Відповісти
д'Єрьмак, видимо, зєлю налякав: нє ході в КС - нєлєгітімним станєшь, ууу!
Воно й сцить, бо в законах як свиня в апельсинах.
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23.05.2024 09:51 Відповісти
Не передбачено Конституцією жодного "продовження президентства". Це лише ваша фантазія. 5 років і фініта ля комедія, наступний заходьте
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23.05.2024 12:37 Відповісти
Дожились, вже й кацапи вчать українську.
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23.05.2024 09:01 Відповісти
Нічого подібного. Всі тексти пише група мовознавців (у русні є спеціалісти з усіх мов світу), виконавці можуть навіть не розуміти, що там на тих трафаретах.
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23.05.2024 09:04 Відповісти
Хорошая статья умной журналистки Инны Ведерниковой "Квадрат Президента".
https://zn.ua/ukr/POLITICS/kvadrat-prezidentstva-jakoju-je-tsina-lehitimnosti-volodimira-zelenskoho.html Зеркало тижня. Квадрат Президента.
Главное - она предлагает какое-то решение. Ведь мы не просто в жопе, а в полной! И на лошади у которой переломаны обе передние ноги не выиграть забег у лошади, которая только хромает (она такая всю жизнь и уже приспособилась). И не нужно про раскачивание лодки. Особенно под управлением Харона - с нее догадливые люди уже сбежали, единственный вариант для оставшихся выжить - заставить лодочника повернуть ее назад.
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23.05.2024 09:32 Відповісти
Дійсно, гарна стаття. Мантри про "нелегітимність" - це російський наратив.
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23.05.2024 09:39 Відповісти
Эта тема нами уже не раз поднималась и вернуться к ней мы планировали позже и в таком себе формате пародии на «Скотный двор», но единственный повод, который мы оставили себе для того, чтобы коснуться ее именно сегодня, а именно - цирк зелени именно по этому поводу, сегодня таки состоялся. Все подоляковско-ермаковские прокладки, как по команде, стали рассказывать о том, что рассуждения о легитимности найвелычнийшего - ИПСО. Именно это заставило вернуться к теме раньше, чем планировалось и в другой, более простой форме...

...Власть должна быть подотчетной избравшему ее народу и когда надо пояснить народу важные вещи, они начинают рассказывать об ИПСО и уже в который раз. И если они уже рассказывают о том, что кто-то ведет ИПСО, то в таком случае надо назвать эти источники ИПСО, а именно - Конституцию Украины, Конституционный Суд Украины, наших партнеров, которые не раз и не два, публично ставили вопрос о выборах, на который не было дано вменяемого ответа, западную прессу, открыто пишущую об этом, и значительную часть народа Украины, которой надо дать ответ на этот вопрос...

Повний текст тут:

https://dl-news.defence-line.org/?p=30825
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23.05.2024 09:55 Відповісти
Треба було просто звернутись до КС. Але воно сцить.
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23.05.2024 10:06 Відповісти
Ви ще скажіть, що мантри про брак снарядів і резервів у ВСУ - теж російський наратив!
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23.05.2024 10:01 Відповісти
З двома сотнями бригад більше мільйона тилових в ЗСУ, мільйону ухилянтів у погонах про брак резервів дійсно мантра
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23.05.2024 12:42 Відповісти
такая же история в Германии на могиле Бандеры...
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23.05.2024 11:17 Відповісти
Все вірно, нам потрібні вибори, але при тій кількості агентів ФСБ, що прийшли при каденції ЗеЛідора та підтримки Олігархів, вибори будуть знову фікцією, бо, б..ха, вони вже за 22-24 рік поклали стільки патріотів що пздц, крім того ще нагнали поліцаїв зі сходу та півдня + незабуваємо що сидить в лавах в СБУ та ДБР, в тому ж НАБУ, я вже мовчу про те що "голова" ГРУ України така таємнича особа...
Там не те що нічого не бояться, а просто вже нікуди не відступлять та і "папєрєднік(с)Юля", щось перестав з'являтись, може колись вспливе.
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23.05.2024 22:16 Відповісти
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