Невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!". ФОТО

У ніч на 22 травня невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!" українською і польською мовами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Написи зроблені чорною фарбою за допомогою трафарету.

В Українському домі вважають, що це російська провокація, мета якої розпалити конфлікт в українській спільноті та поширити наративи Кремля про те, що каденція президента Володимира Зеленського закінчилася і українці нібито потребують виборів.

"Це загальноєвропейська акція, оскільки в Німеччині зʼявилися ідентичні написи на могилі лідера ОУН Степана Бандери у Мюнхені. Це також свідчить про те, що в Польщі працюють поплічники Кремля. Ми повідомили про це поліцію і закликаємо польську владу протидіяти російським провокаціям та їхнім агентам у Польщі" – зазначила голова правління Фонду "Український дім" Мирослава Керик.

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