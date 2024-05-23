На Киевщине саперы обезвредили "Точку-У" и снаряды РСЗО "Град", - ДСНС. ФОТОрепортаж
В Бучанском районе Киевской области саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли остатки тактической ракеты "Точка-У" и три снаряда РСЗО "Град".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
Отмечается, что пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работала на двух локациях в Бучанском районе Киевской области.
"В жилом секторе села Крюковщина саперы изъяли остатки тактического ракетного комплекса "Точка-У", с помощью манипулятора загрузили их в пиротехнический автомобиль и перевезли на специальную площадку", - говорится в сообщении.
Также в поселке Гостомель саперы обезвредили три снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Их изъяли и уничтожили на полигоне.
В ГСЧС призвали немедленно звонить на номер "101", если вы заметили неизвестный предмет и ни в коем случае не приближаться к нему.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль