На Киевщине саперы обезвредили "Точку-У" и снаряды РСЗО "Град", - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Бучанском районе Киевской области саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли остатки тактической ракеты "Точка-У" и три снаряда РСЗО "Град".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Отмечается, что пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работала на двух локациях в Бучанском районе Киевской области.

"В жилом секторе села Крюковщина саперы изъяли остатки тактического ракетного комплекса "Точка-У", с помощью манипулятора загрузили их в пиротехнический автомобиль и перевезли на специальную площадку", - говорится в сообщении.

Также в поселке Гостомель саперы обезвредили три снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Их изъяли и уничтожили на полигоне.

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В ГСЧС призвали немедленно звонить на номер "101", если вы заметили неизвестный предмет и ни в коем случае не приближаться к нему.

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