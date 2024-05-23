На Київщині сапери знешкодили "Точку-У" та снаряди РСЗВ "Град", - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Бучанському районі Київської області сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили залишки тактичної ракети "Точка-У" і три снаряди РСЗВ "Град".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Зазначається, що піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювала на двох локаціях у Бучанському районі Київської області.
"У житловому секторі села Крюківщина сапери вилучили залишки тактичного ракетного комплексу "Точка-У", за допомогою маніпулятора завантажили їх до піротехнічного автомобіля та перевезли на спеціальний майданчик", - ідеться в повідомленні.
Також у селищі Гостомель сапери знешкодили три снаряди реактивної системи залпового вогню "Град". Їх було вилучено та знищено на полігоні.
У ДСНС закликали негайно телефонуйте на номер "101", якщо ви помітили невідомий предмет і в жодному разі не наближатися до нього.
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