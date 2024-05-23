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На Київщині сапери знешкодили "Точку-У" та снаряди РСЗВ "Град", - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Бучанському районі Київської області сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили залишки тактичної ракети "Точка-У" і три снаряди РСЗВ "Град".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювала на двох локаціях у Бучанському районі Київської області.

"У житловому секторі села Крюківщина сапери вилучили залишки тактичного ракетного комплексу "Точка-У", за допомогою маніпулятора завантажили їх до піротехнічного автомобіля та перевезли на спеціальний майданчик", - ідеться в повідомленні.

Також у селищі Гостомель сапери знешкодили три снаряди реактивної системи залпового вогню "Град". Їх було вилучено та знищено на полігоні.

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У ДСНС закликали негайно телефонуйте на номер "101", якщо ви помітили невідомий предмет і в жодному разі не наближатися до нього.

На Київщині сапери знешкодили

На Київщині сапери знешкодили

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На Київщині сапери знешкодили
На Київщині сапери знешкодили

На Київщині сапери знешкодили

Автор: 

Київська область (4025) ДСНС (5106) сапер (194) РСЗВ (208)


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23.05.2024 15:16 Відповісти
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23.05.2024 15:35 Відповісти
 
 