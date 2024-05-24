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Зеленский в Харькове провел совещание по обороне области, в частности, на Волчанском направлении. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский в Харькове провел совещание по безопасности обстановки в области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Находясь в Харькове президент провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.

"Доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание - обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам. Весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения - как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленський провів нараду у Харкові
Зеленський провів нараду у Харкові
Зеленський провів нараду у Харкові

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Харьков (7485) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+19
Клоун
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24.05.2024 13:29
+15
С какой стороны новой дороги для парашных танков он это "провёл"?
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24.05.2024 13:31
+14
Гавнокомандуючий провів нараду як все просрати і іти всім в сраку!
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24.05.2024 13:29
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Клоун
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24.05.2024 13:29 Ответить
На відміну від цього протермінованого персонажу, від клоунів немає шкоди!
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24.05.2024 13:32 Ответить
дісно якщо вони нормальні а це клоун..йому ніякої різниці...час поставить все на місце....і мусорву і дермаків, татарових...скумбрію по 10 гнр. де Баканов? зелена влада, злочиина влада.
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24.05.2024 13:36 Ответить
Наглий відчув свою безкарність і безвідповідальність а совісті та честі нема зовсім
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24.05.2024 13:42 Ответить
Гавнокомандуючий провів нараду як все просрати і іти всім в сраку!
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24.05.2024 13:29 Ответить
Тепер я спокійний(((
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24.05.2024 13:30 Ответить
А що з цього приводу звизданув Арістовіч, що його повноформатно рашисти витягли на своє гімноТБ?
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24.05.2024 13:30 Ответить
С какой стороны новой дороги для парашных танков он это "провёл"?
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24.05.2024 13:31 Ответить
в гомель прилетів лєгітімний, чекатиме передачі влади...можуть для цього робити чнр
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24.05.2024 14:46 Ответить
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24.05.2024 17:28 Ответить
отвлекает людей от работы, разворовывания бюджета укреплений
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24.05.2024 13:33 Ответить
Дурню! Швиденько їдь на Сумщині! Пост фактум нікого вже не цікавить!
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24.05.2024 13:34 Ответить
Не треба нам його тут! Щоразу як през кудись приїжджає, то там потім відбувається щось нехороше
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24.05.2024 13:39 Ответить
Стратєх...
Про Баканова часом не згадував?
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24.05.2024 13:42 Ответить
Так ось чому по Харкову сьогодні не стріляють!
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24.05.2024 13:43 Ответить
Стидаюсь спитати: А яке у нього військове звання? ВГК-мандувач - це посада?
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24.05.2024 13:43 Ответить
3,14. дабол гнусавий, це ж вже було!
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24.05.2024 13:48 Ответить
Срака без знаній без образованя без опита дурна командуе людьми яки на порядок розумніше цій сраки
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24.05.2024 13:48 Ответить
Нєлєгал...
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24.05.2024 13:51 Ответить
Ну по морді ж ліца видно,що в зєльоной футболкє вишкрібок унюханий сидить. Який же це глава держави? Маймун он стрьомний.
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24.05.2024 13:54 Ответить
І у Харкові сьогодні тиша,совпадєніє?
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24.05.2024 13:56 Ответить
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24.05.2024 14:00 Ответить
Ні. Кацапи стопорнулися.
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24.05.2024 15:38 Ответить
ЗЕлідор напевно заслушав доповідь про фірми-прокладки через які Харківська ОВА (пряма гілка відповідальності преЗЕдента) відмивала мільярди гривень, які мали б іти на фортифікації під Харковом? Вован, ти Сінєгубова похвалив за нєутомімоє "прання" державних грошей через підставні контори ?? Чергове шапіто для лохів з зе-шмарафону... Якщо керівництво ОВА, яке крало мільярдами на фортифікаційних укріпленнях під Харковом не покаране, навіть не зняте з посад, спокійно сидить за одним столом із клоуном, значить ЗЕлідор і в тємє і в долє ще й кришує все це мародерство на крові.
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24.05.2024 14:01 Ответить
"...як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", -

як так розумію, повагу ЗЕ можна здобути лише зберігаючи своє життя всупереч діям/бездіяльності української влади та його, Зеленського, особисто. Чи це стосується тільки "наших" людей кшталту Рєзнікова, Баканова, Арєстовіча, Сольського?
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24.05.2024 14:27 Ответить
Зеленський у Харкові? Та невже в самому Харкові, та про Вовчанськ?

Напевно будуть переконувати один одного про надійність ніби збудованих фортифікацій
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24.05.2024 14:36 Ответить
🤣
У ХАРКОВІ ТИША, НІЯКИХ ОБСТРІЛІВ МІСТА

А я думав у чому справа - а це лютий ворог кремля Зеленський до Харкова завітав

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24.05.2024 14:54 Ответить
Цапи по блазенському не штріляють?
Бояться, мабуть...
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24.05.2024 15:17 Ответить
Наради проводить Владімір , а винуватий потім стає Шурік.
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24.05.2024 15:49 Ответить
Відосикі,умовні фотошопи.******* технологіі зовсім замінили реальність.
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24.05.2024 15:59 Ответить
Шапіто
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24.05.2024 16:35 Ответить
Швондер
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24.05.2024 16:40 Ответить
Очень и очень ... пессимисти́ческая оценка ситуации. Хотелось бы верить что это не совсем так... https://novayagazeta.eu/articles/2024/05/24/rekviem-po-kharkovskoi-oboronitelnoi-linii
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24.05.2024 17:08 Ответить
Нелегітимний буратінка проводить наради... Цікаво, а хто його слухає?
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24.05.2024 17:38 Ответить
А Вовчанськ,перевірити укріпленя, ішак часом не має наміру відвідати!?
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24.05.2024 21:31 Ответить
 
 