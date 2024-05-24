Зеленский в Харькове провел совещание по обороне области, в частности, на Волчанском направлении. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский в Харькове провел совещание по безопасности обстановки в области.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Находясь в Харькове президент провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.
"Доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание - обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам. Весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения - как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", - подчеркнул Зеленский.
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Про Баканова часом не згадував?
як так розумію, повагу ЗЕ можна здобути лише зберігаючи своє життя всупереч діям/бездіяльності української влади та його, Зеленського, особисто. Чи це стосується тільки "наших" людей кшталту Рєзнікова, Баканова, Арєстовіча, Сольського?
Напевно будуть переконувати один одного про надійність ніби збудованих фортифікацій
У ХАРКОВІ ТИША, НІЯКИХ ОБСТРІЛІВ МІСТА
А я думав у чому справа - а це лютий ворог кремля Зеленський до Харкова завітав
Бояться, мабуть...