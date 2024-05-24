Зеленский в Харькове провел совещание по обороне области, в частности, на Волчанском направлении. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский в Харькове провел совещание по безопасности обстановки в области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Находясь в Харькове президент провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.

"Доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание - обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам. Весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения - как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате удара по типографии на Харьковщине россияне сожгли 50 000 книг, - Зеленский. ВИДЕО





