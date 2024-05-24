Зеленський у Харкові провів нараду щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у Харкові провів нараду щодо безпекової обстановки в області.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Перебуваючи у Харкові президент провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

"Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів. Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - наголосив Зеленський.

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