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Новини Фото Війна
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Зеленський у Харкові провів нараду щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у Харкові провів нараду щодо безпекової обстановки в області.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Перебуваючи у Харкові президент провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

"Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів. Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - наголосив Зеленський.

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Зеленський провів нараду у Харкові
Зеленський провів нараду у Харкові
Зеленський провів нараду у Харкові

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Харків (5600) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+19
Клоун
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24.05.2024 13:29
+15
С какой стороны новой дороги для парашных танков он это "провёл"?
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24.05.2024 13:31
+14
Гавнокомандуючий провів нараду як все просрати і іти всім в сраку!
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24.05.2024 13:29
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Клоун
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24.05.2024 13:29 Відповісти
На відміну від цього протермінованого персонажу, від клоунів немає шкоди!
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24.05.2024 13:32 Відповісти
дісно якщо вони нормальні а це клоун..йому ніякої різниці...час поставить все на місце....і мусорву і дермаків, татарових...скумбрію по 10 гнр. де Баканов? зелена влада, злочиина влада.
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24.05.2024 13:36 Відповісти
Наглий відчув свою безкарність і безвідповідальність а совісті та честі нема зовсім
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24.05.2024 13:42 Відповісти
Гавнокомандуючий провів нараду як все просрати і іти всім в сраку!
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24.05.2024 13:29 Відповісти
Тепер я спокійний(((
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24.05.2024 13:30 Відповісти
А що з цього приводу звизданув Арістовіч, що його повноформатно рашисти витягли на своє гімноТБ?
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24.05.2024 13:30 Відповісти
С какой стороны новой дороги для парашных танков он это "провёл"?
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24.05.2024 13:31 Відповісти
в гомель прилетів лєгітімний, чекатиме передачі влади...можуть для цього робити чнр
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24.05.2024 14:46 Відповісти
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24.05.2024 17:28 Відповісти
отвлекает людей от работы, разворовывания бюджета укреплений
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24.05.2024 13:33 Відповісти
Дурню! Швиденько їдь на Сумщині! Пост фактум нікого вже не цікавить!
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24.05.2024 13:34 Відповісти
Не треба нам його тут! Щоразу як през кудись приїжджає, то там потім відбувається щось нехороше
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24.05.2024 13:39 Відповісти
Стратєх...
Про Баканова часом не згадував?
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24.05.2024 13:42 Відповісти
Так ось чому по Харкову сьогодні не стріляють!
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24.05.2024 13:43 Відповісти
Стидаюсь спитати: А яке у нього військове звання? ВГК-мандувач - це посада?
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24.05.2024 13:43 Відповісти
3,14. дабол гнусавий, це ж вже було!
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24.05.2024 13:48 Відповісти
Срака без знаній без образованя без опита дурна командуе людьми яки на порядок розумніше цій сраки
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24.05.2024 13:48 Відповісти
Нєлєгал...
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24.05.2024 13:51 Відповісти
Ну по морді ж ліца видно,що в зєльоной футболкє вишкрібок унюханий сидить. Який же це глава держави? Маймун он стрьомний.
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24.05.2024 13:54 Відповісти
І у Харкові сьогодні тиша,совпадєніє?
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24.05.2024 13:56 Відповісти
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24.05.2024 14:00 Відповісти
Ні. Кацапи стопорнулися.
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24.05.2024 15:38 Відповісти
ЗЕлідор напевно заслушав доповідь про фірми-прокладки через які Харківська ОВА (пряма гілка відповідальності преЗЕдента) відмивала мільярди гривень, які мали б іти на фортифікації під Харковом? Вован, ти Сінєгубова похвалив за нєутомімоє "прання" державних грошей через підставні контори ?? Чергове шапіто для лохів з зе-шмарафону... Якщо керівництво ОВА, яке крало мільярдами на фортифікаційних укріпленнях під Харковом не покаране, навіть не зняте з посад, спокійно сидить за одним столом із клоуном, значить ЗЕлідор і в тємє і в долє ще й кришує все це мародерство на крові.
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24.05.2024 14:01 Відповісти
"...як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", -

як так розумію, повагу ЗЕ можна здобути лише зберігаючи своє життя всупереч діям/бездіяльності української влади та його, Зеленського, особисто. Чи це стосується тільки "наших" людей кшталту Рєзнікова, Баканова, Арєстовіча, Сольського?
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24.05.2024 14:27 Відповісти
Зеленський у Харкові? Та невже в самому Харкові, та про Вовчанськ?

Напевно будуть переконувати один одного про надійність ніби збудованих фортифікацій
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24.05.2024 14:36 Відповісти
🤣
У ХАРКОВІ ТИША, НІЯКИХ ОБСТРІЛІВ МІСТА

А я думав у чому справа - а це лютий ворог кремля Зеленський до Харкова завітав

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24.05.2024 14:54 Відповісти
Цапи по блазенському не штріляють?
Бояться, мабуть...
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24.05.2024 15:17 Відповісти
Наради проводить Владімір , а винуватий потім стає Шурік.
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24.05.2024 15:49 Відповісти
Відосикі,умовні фотошопи.******* технологіі зовсім замінили реальність.
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24.05.2024 15:59 Відповісти
Шапіто
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24.05.2024 16:35 Відповісти
Швондер
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24.05.2024 16:40 Відповісти
Очень и очень ... пессимисти́ческая оценка ситуации. Хотелось бы верить что это не совсем так... https://novayagazeta.eu/articles/2024/05/24/rekviem-po-kharkovskoi-oboronitelnoi-linii
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24.05.2024 17:08 Відповісти
Нелегітимний буратінка проводить наради... Цікаво, а хто його слухає?
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24.05.2024 17:38 Відповісти
А Вовчанськ,перевірити укріпленя, ішак часом не має наміру відвідати!?
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24.05.2024 21:31 Відповісти
 
 