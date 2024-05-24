Зеленський у Харкові провів нараду щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський у Харкові провів нараду щодо безпекової обстановки в області.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Перебуваючи у Харкові президент провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.
"Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів. Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - наголосив Зеленський.
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Про Баканова часом не згадував?
як так розумію, повагу ЗЕ можна здобути лише зберігаючи своє життя всупереч діям/бездіяльності української влади та його, Зеленського, особисто. Чи це стосується тільки "наших" людей кшталту Рєзнікова, Баканова, Арєстовіча, Сольського?
Напевно будуть переконувати один одного про надійність ніби збудованих фортифікацій
У ХАРКОВІ ТИША, НІЯКИХ ОБСТРІЛІВ МІСТА
А я думав у чому справа - а це лютий ворог кремля Зеленський до Харкова завітав
Бояться, мабуть...