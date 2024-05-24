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В результате удара по типографии на Харьковщине россияне сожгли 50 000 книг, - Зеленский. ВИДЕО

Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. Об этом в очередной раз свидетельствует вчерашний удар по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", - говорится в заметке.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.

"Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно - решимость мировых лидеров. Достаточная решимость. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и громад, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения. Мы благодарны каждому, кто с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения.

Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: враг трижды ударил по Харькову, под обстрелами оказались населенные пункты Харьковского, Богодуховского и Купянского районов. Есть погибшие и раненые. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обстрел (27151) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+14
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24.05.2024 11:31
+9
Де ракети й ППО? В асфальті? В шашликах? - ПНХ...
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24.05.2024 11:23
+7
Невже постраждав увесь тираж
"NNN місяць війни. Промови та звернення Найвеличнішого"?!!!!
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24.05.2024 11:22
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Оркостан, нічого за 800 років не змінилось, прийти, все спалити, всіх вбити, все загидити...
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24.05.2024 11:08 Ответить
рашиська орда дуже боїтся української книжки ,української мови ,ось вона "велікая русская культура" спалені книги ,зруйновані міста і села ,зруйновані школи ,лікарні ,дитсадки ,вбиті мирні громадяни серед яких і діти, тому тому позбуваймось всього що повязує з цими варварами насамперед рус. язика і так званої рус. культури.
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24.05.2024 11:16 Ответить
Невже постраждав увесь тираж
"NNN місяць війни. Промови та звернення Найвеличнішого"?!!!!
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24.05.2024 11:22 Ответить
Де ракети й ППО? В асфальті? В шашликах? - ПНХ...
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24.05.2024 11:23 Ответить
В Украине все стабильно. Власти воруют и уничтожают популяция. Население смотрит квартал и доверяет Президенту Зеленскому. ВСУ воюют и сдерживают толпы орков.

Главная смертельная проблема Украины в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам. Когда 73% поймут об этом!
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24.05.2024 11:24 Ответить
Зеленский книжек все равно не читал никогда. Ну ничего. В тюрьме почитает, у него будет на это время
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24.05.2024 11:28 Ответить
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24.05.2024 11:31 Ответить
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24.05.2024 11:32 Ответить
Як добре, що телефон Найшашличнішого не постраждав...
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24.05.2024 12:07 Ответить
Ты хоть одну книжку прочитал за свою никчемную жизнь, что так беспокоишся?
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24.05.2024 11:44 Ответить
Погодьтеся, шановні, що у ХХІ ст. друкувати книжки - це злочин проти Природи. Бібліотеки теж треба позакривати чи переобладнати на дата-центри. А електрику треба виробляти не на електростанціях, а на домашніх сонячних панелях та невеличкіх вітряках. Іншими словами - треба ставати цивілізованішими за кацапів-дикунів.
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24.05.2024 11:56 Ответить
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24.05.2024 12:01 Ответить
Работа президента об'являть сколько спалили книг?
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24.05.2024 12:34 Ответить
Зрозуміло що це одна книга,але з 50-ти тисячним тиражем.
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24.05.2024 13:12 Ответить
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24.05.2024 16:12 Ответить
Прям какие то фашисты. Жгли книги Толстого и всех остальных классиков мировой литературы, пиерасы
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24.05.2024 23:33 Ответить
 
 