В результате удара по типографии на Харьковщине россияне сожгли 50 000 книг, - Зеленский. ВИДЕО

Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. Об этом в очередной раз свидетельствует вчерашний удар по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", - говорится в заметке.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.

"Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно - решимость мировых лидеров. Достаточная решимость. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и громад, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения. Мы благодарны каждому, кто с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения.

Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.

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