В результате удара по типографии на Харьковщине россияне сожгли 50 000 книг, - Зеленский. ВИДЕО
Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. Об этом в очередной раз свидетельствует вчерашний удар по Харькову.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", - говорится в заметке.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.
"Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно - решимость мировых лидеров. Достаточная решимость. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и громад, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения. Мы благодарны каждому, кто с Украиной", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения.
Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.
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"NNN місяць війни. Промови та звернення Найвеличнішого"?!!!!
Главная смертельная проблема Украины в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам. Когда 73% поймут об этом!