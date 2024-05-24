Внаслідок удару по друкарні на Харківщині росіяни спалили 50 000 книг, - Зеленський. ВIДЕО

Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя. Про це в черговий раз свідчить вчорашній удар по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", - йдеться в дописі.

Зеленський вчергове підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

"Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення. Ми вдячні кожному, хто з Україною", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення.

Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі та поранені працівники.

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