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Внаслідок удару по друкарні на Харківщині росіяни спалили 50 000 книг, - Зеленський. ВIДЕО

Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя. Про це в черговий раз свідчить вчорашній удар по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", - йдеться в дописі.

Зеленський вчергове підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

"Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення. Ми вдячні кожному, хто з Україною", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення.

Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі та поранені працівники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог тричі вдарив по Харкову, під обстрілами опинилися населені пункти Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів. Є загиблі та поранені. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) обстріл (28472) Харків (5600)


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Топ коментарі
+14
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24.05.2024 11:31
+9
Де ракети й ППО? В асфальті? В шашликах? - ПНХ...
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24.05.2024 11:23
+7
Невже постраждав увесь тираж
"NNN місяць війни. Промови та звернення Найвеличнішого"?!!!!
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24.05.2024 11:22
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Оркостан, нічого за 800 років не змінилось, прийти, все спалити, всіх вбити, все загидити...
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24.05.2024 11:08 Відповісти
рашиська орда дуже боїтся української книжки ,української мови ,ось вона "велікая русская культура" спалені книги ,зруйновані міста і села ,зруйновані школи ,лікарні ,дитсадки ,вбиті мирні громадяни серед яких і діти, тому тому позбуваймось всього що повязує з цими варварами насамперед рус. язика і так званої рус. культури.
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24.05.2024 11:16 Відповісти
Невже постраждав увесь тираж
"NNN місяць війни. Промови та звернення Найвеличнішого"?!!!!
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24.05.2024 11:22 Відповісти
Де ракети й ППО? В асфальті? В шашликах? - ПНХ...
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24.05.2024 11:23 Відповісти
В Украине все стабильно. Власти воруют и уничтожают популяция. Население смотрит квартал и доверяет Президенту Зеленскому. ВСУ воюют и сдерживают толпы орков.

Главная смертельная проблема Украины в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам. Когда 73% поймут об этом!
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24.05.2024 11:24 Відповісти
Зеленский книжек все равно не читал никогда. Ну ничего. В тюрьме почитает, у него будет на это время
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24.05.2024 11:28 Відповісти
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24.05.2024 11:31 Відповісти
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24.05.2024 11:32 Відповісти
Як добре, що телефон Найшашличнішого не постраждав...
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24.05.2024 12:07 Відповісти
Ты хоть одну книжку прочитал за свою никчемную жизнь, что так беспокоишся?
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24.05.2024 11:44 Відповісти
Погодьтеся, шановні, що у ХХІ ст. друкувати книжки - це злочин проти Природи. Бібліотеки теж треба позакривати чи переобладнати на дата-центри. А електрику треба виробляти не на електростанціях, а на домашніх сонячних панелях та невеличкіх вітряках. Іншими словами - треба ставати цивілізованішими за кацапів-дикунів.
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24.05.2024 11:56 Відповісти
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24.05.2024 12:01 Відповісти
Работа президента об'являть сколько спалили книг?
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24.05.2024 12:34 Відповісти
Зрозуміло що це одна книга,але з 50-ти тисячним тиражем.
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24.05.2024 13:12 Відповісти
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24.05.2024 16:12 Відповісти
Прям какие то фашисты. Жгли книги Толстого и всех остальных классиков мировой литературы, пиерасы
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24.05.2024 23:33 Відповісти
 
 